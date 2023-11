Denunció la Defensoría que Telecom Personal no invierte en infraestructura para redes fijas ni móviles dejando incomunicados a usuarios en Formosa

Gialluca solicitó el ingreso de otras prestatarias a nuestra jurisdicción que, cumplan con las normativas vigentes y dispongan de técnicos y operarios idóneos en número suficiente para atender la demanda de los usuarios en todos los departamentos de nuestro territorio provincial-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció a la Empresa Telecom Personal por “incumplimientos en sus obligaciones e inobservancia de la Ley de Defensa de los Consumidores, art 48 bis, 19, 40 bis siguientes y concordantes por falta de regularidad, continuidad, calidad y disponibilidad del servicio de telefonía móvil como consecuencia de cortes permanentes en sus servicios y la ausencia de información adecuada y veraz sobre la problemática, a lo que se le suma la falta de atención a los reclamos con corrección y diligencia, donde viene afectado ya no problemas individuales de usuarios, sino a Ciudades y Poblaciones completas de nuestra Provincia, aplicando prácticas sistemáticas de abusos que lesionan los derechos de los usuarios, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad, debido a que este servicio se ha convertido en esencial para la vida cotidiana de las personas”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que “durante la semana pasada hemos Intimado a los Responsables de Telecom Argentina directamente en las personas del Referente Regional de Defensa del Consumidor Hernán Schulein y en el Responsable de Relaciones Externas y Prensa Institucional Interior Rodolfo Assman, frente a la necesidad apremiante de miles de usuarios de los departamentos de nuestro oeste Provincial que se encuentran hasta ahora sin servicios de telefonía móvil e internet, en momentos donde por las gravísimas dificultades que atraviesan los mismos, productos de inclemencias climáticas que han incluido fuertes vientos, con daños materiales diversos y donde Telecom Personal se ha desentendido groseramente de la gente, llegando al punto de pretender concretar “argumentaciones a través de sus abogados por ante el Organismo de la Constitución”, lo cual, fue rechazado de plano, ya que, Institucionalmente, exigimos presencia de técnicos y operarios en las zonas afectadas, señalando Gialluca que, todas estas conductas, constituyen un Trato Discriminatorio para quienes pagan similares o más facturas que los usuarios de Recoleta, Belgrano o Parque Norte, a quienes si se les brinda un servicio ininterrumpido y de calidad”. En la presentación efectuada por ante las Autoridades del ENACOM, dirigida al actual Presidente Claudio Ambrosini y también al Vicepresidente Gustavo Fernández López, se les solicitó “exijan a Telecom Personal, inviertan lo mínimo necesario en todo nuestro territorio provincial, especialmente en los departamentos Ramón Lista, Matacos, Bermejo y Patiño, donde a la fecha existe una infraestructura vetusta, carente de autonomía propia, con el agravante de la total ausencia de personal técnico idóneo que trabaje en la zona”. El Ombudsman Provincial, requirió también a las Autoridades Nacionales, adopten las acciones necesarias administrativas o judiciales, para que otras empresas ingresen a brindar servicios en Formosa, pues está visto que Telecom Personal “se guía únicamente por la densidad poblacional y número de usuarios, lo que nos coloca en una situación de una profunda brecha digital, que si no fuera por la presencia del Estado Provincial con REFSA Comunicaciones, estaríamos totalmente incomunicados, llegándose entonces el momento de “ofrecer a otras prestatarias los servicios de telefonía e internet que no pueden quedar en manos de quienes se encuentran en la actualidad”. El Funcionario Provincial añadió, que exigimos acciones y responsabilidad, ya que este año Telecom Personal recibió el premio a la mejor red telefónica móvil de la argentina y donde su CEO Roberto Nobile, señaló que este es el resultado del compromiso que tenemos con los clientes. Obviamente, que los usuarios de nuestra jurisdicción no nos encontramos comprendidos y para ello basta con observar que también carecemos de una “Oficina Convergente” donde se puedan hacer instancias y trámites tanto de Personal, Fibertel, Telecom, Flow y otras, sometiéndonos a los 0800 o atenciones virtuales que nunca funcionan y cuando lo hacen, jamás dan una respuesta satisfactoria.