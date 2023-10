Unión Por la Patria se impuso en toda la provincia de Formosa

El pasado domingo 22, se realizaron las elecciones presidenciales en el país, en donde el candidato de Unión Por la Patria Sergio Massa se impuso con el 36,68%, seguido por Javier Milei 29,98%, Patricia Bullrich 23,83%, Juan Schiaretti 6,78% y Myrian Bregman 2,70%.

Al respecto y observando los resultados de Unión Por la Patria en cada provincias, se pudo ver que Formosa fue la segunda jurisdicción que mayor porcentaje obtuvo, logrando el 52,30% de los votos por detrás de Santiago del Estero 65,50%.

En ese sentido, los resultados por Departamentos en la provincia de Formosa, demuestra que Unión por la Patria se impuso en la totalidad de los mismos, obteniendo estos porcentajes: Ramón Lista (77,54%), Matacos (70,03%), Bermejo (69,61%), Pilagás (65, 64%), Patiño (60,63%), Pilcomayo (58,09%), Laishí (57,15%), Pirané (54,39%) y Formosa (42,8%).

Nivel Educativo en Formosa 2006-2023

Por otra parte, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, I trim. 2006 - I trim. 2023 proporcionados por el INDEC, el observatorio de Políticas Públicas de Formosa POLITIKÉ realizó una comparación de la evolución del máximo nivel educativo de la población de hombres y mujeres de 24 a 35 años del aglomerado Formosa.

El resultado reflejó una evolución positiva en la inserción educativa en todos los niveles de las y los ciudadanos. Además, se observa escolaridad plena en el nivel primario y superior al 98% en el secundario.

Ventas en supermercados, actividad económica e intercambio comercial argentino

En otra parte del análisis, desde el observatorio explicaron que, de acuerdo a las ventas en supermercados en la Argentina, en los mismos se produjo una suba del 5,2% interanual en el mes de agosto del 2023.

En lo que respecta a las ventas totales a precios corrientes de supermercados, en Formosa fue del 102,2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

A su vez, en agosto del 2023 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en la Argentina registró un crecimiento del 0,3% interanual.

Además, si se observa la medición desestacionalizada se registró una suba del 1,3% comparándolo con el mes de julio del 2023. Entre los sectores que mayor crecimiento interanual obtuvieron en agosto fueron Explotación de minas y canteras (+5,1%) e Intermediación financiera (+4,2%).

Por último, desde Politiké mostraron que en septiembre de 2023 las exportaciones cayeron un 23,5% mientras que las importaciones disminuyeron un 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La balanza comercial arrojó un saldo de U$S -793 millones. Los principales socios de nuestro país fueron: China (U$S -944 M), Unión Europea (U$S -409 M), Chile (U$S 332 M) y Brasil (U$S -316 M).