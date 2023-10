Gildo Insfrán pidió el voto para la boleta completa de Unión por la Patria

El gobernador Gildo Insfrán y candidato suplente a senador nacional por el distrito Formosa de Unión por la Patria comenzó este miércoles 11 una gira que durante dos días abarcará parajes y localidades de los Departamentos Ramón Lista, Bermejo y Matacos.

En la primera parada de su ajetreada agenda, el primer mandatario provincial visitó la comunidad de Santa Teresa y pidió el voto de la boleta completa de Unión por la Patria en las elecciones del 22 de octubre.

Asimismo, reiteró que para su Gobierno no existen “ni vacaciones ni feriados largos” a diferencia de ciertos dirigentes que esperan esos momentos para viajar.

Al iniciar la reunión, un pastor bendijo a los presentes y visitantes y dirigentes locales se sentaron en una ronda para dialogar.

En principio, Insfrán pidió en nombre de Unión por la Patria que renueven su voto de confianza para este espacio político, para continuar buscando los mecanismos que saquen al país adelante, tras cuatro años del Gobierno macrista que endeudó a la Argentina de forma desmedida.

En ese contexto, les pidió que “no se dejen llevar por mensajes engañosos” que se escuchan por fuera del Peronismo y les advirtió que “nadie se va a ocupar de las necesidades de ustedes, como se ocupa nuestro movimiento y nuestro Modelo Formoseño”.

Subrayó que el Gobierno provincial está presente en las comunidades a través de las obras, de los programas sociales y con las visitas frecuentes de los funcionarios en el territorio.

“Los cuatro años anteriores a este Gobierno no fue así y el que hoy tiene posibilidades de llegar al Gobierno es peor al que tuvimos en la época de (Mauricio) Macri. Ustedes para él no existen, vamos a retroceder lejos”, objetó.

Por eso, Insfrán les indicó a quienes votaron a este candidato en la zona que “no me ofendo con ellos, creo que son influenciados por algunos punteros, que no se pueden llamar dirigentes, que se conforman con intereses momentáneos y no piensan en lo que puede pasar en el futuro”, explicó.

A renglón seguido dijo que en ese grupo se encuentran “blancos que ocupan lugares dentro del Estado que a veces están frente a cursos, a grados, que pregonan que se lo vote a ese señor, cuando no se está dando cuenta que él será uno de los primeros que quedará sin trabajo”.

Recordó que de acuerdo a las promesas de este candidato, quedarán sin trabajo 1.5 millones de personas, empleados públicos de Nación y la provincia, y advirtió que también hará lo propio con beneficiarios de planes sociales.

“El 22 de octubre es una decisión muy importante, es la más importante que tenemos que tomar desde que recuperamos la democracia. En nuestra voluntad está el destino del país que queremos. Si permitimos que los resultados del 13 de agosto se mantengan, el destino de Argentina, no me lo quiero imaginar. Vamos a pasar de ser una Nación a ser una colonia”, enfatizó.

Por ello, pidió ir a buscar a quienes están confundidos con su voto. “Nosotros no vamos a perseguir a nadie, porque la política no es ordenar, es persuadir”, enfatizó.

Funcionarios que deben cumplir

En otro pasaje de la charla con la comunidad, Insfrán aclaró que conoce las necesidades de cada uno de ellos y dijo que el contexto económico que vive el país impide avanzar con la concreción de más obras.

Precisó que en su caso, predica con el ejemplo y con su actitud, como también deben hacerlo sus funcionarios. “A mí no me vengan a hablar de vacaciones de invierno y de feriados largos. Estoy seguro que muchos pensarán a donde irán estos días porque el viernes y el lunes son feriados” y señaló que en su caso se encontraba en el oeste cumpliendo un compromiso asumido.

Por esta razón, pidió que pongan en valor todas estas actitudes, muy distintas de los candidatos que “aparecían por acá a comer asados, y de golpe no se los vio más”.

“No vinimos a hacer como esos candidatos que aparecen cada vez que se les vence el mandato y prometen el oro y el moro, pero después viven en Nordelta. Se olvidan que son formoseños”, denunció.

“Les vengo a asegurar que con quien les habla no ocurrirá nunca, si tengo que volver a algún lugar será a Laguna Blanca”, prometió para pedir que el 22 de octubre, el voto sea con boleta completa para Unión por la Patria.