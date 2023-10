El ODEPOE calificó de peligrosa e irresponsable la expresión de deseo de Bullrich que explote el país antes del 19 de noviembre

Se señaló que si bien, por un lado, se prohíben los discursos de odio y, por otro, no puede existir censura previa; esta tensión solo se resuelve con sanciones posteriores, que la democracia permite a través del voto en las urnas, que están esperando determinar quién será el próximo Presidente de la Nación en Argentina. -El Observatorio de Derechos Políticos y Electorales, señaló que, quienes, desde los sectores políticos o económicos de la argentina, aspiran y desean que nuestro país explote antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, “se olvidan que todos acabaríamos perjudicados de concretarse esas pretensiones y que nadie entonces quedaría a salvo”. Recordaron que, la misma ex candidata Patricia Bullrich presentó una denuncia que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 por Calumnias contra Milei, cuando la trató de "montonera asesina" y de “poner bombas en jardines de infantes”; habiendo afirmado la misma en esa oportunidad que se la pretendía, excluir de la discusión democrática, tanto a ella, como a su alianza, restringiéndosele el ejercicio de sus derechos políticos. En este sentido, el -ODEPOE- que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, advirtió que, en una sociedad pospandémica, los discursos de odio van de la mano con el debilitamiento del sistema de representación política, es decir, de la democracia. El gran desafío que tenemos está en cómo logramos hacer convivir, los principios democráticos que llevan años, como el de libertad de expresión, con discursos de odio que, ponen en riesgo los principios o valores que nos permiten 40 años de democracia y donde debemos trabajar siempre para continuar viviendo dentro de este sistema que es el mejor que conocemos y que obviamente tenemos la obligación de perfeccionarlo y mejorarlo en varios aspectos, para satisfacer las necesidades personales y colectivas, pues todos somos igualmente importantes. En este sentido, afirmamos que los derechos humanos no son una moda. La historia de los mismos es muy antigua, las Personas y los Pueblos, han luchado en todas las Sociedades por el Respeto a su Dignidad, por la Justicia y la Paz.