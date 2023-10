Defensoría del Pueblo de la provincia integra la Vicepresidencia de ADPRA

En las Jornadas desarrolladas en CABA, con motivos de conmemorarse los “40 años del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) v 40 años de Democracia en Argentina ", el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, fue electo como Vicepresidente de la Asociación. En las mismas, se abordaron diversas temáticas, entre las que se destacaron las de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cambio Climático junto a la necesidad de implementar las políticas públicas necesarias para la protección de las personas y su entorno. La Inclusión Social, con el derecho a la alimentación y el acceso a los servicios básicos y a las nuevas tecnologías fue otra Mesa de Trabajo que concluyó en acordar gestiones entre todas las defensorías del país, para ir eliminado las asimetrías existentes y que persisten hasta ahora en detrimento de las Regiones del Norte Argentino. Por otra parte, la Protección a los Colectivos Especiales y/o vulnerables, como la niñez y adolescencia, mujeres, adultos mayores, discapacidad y comunidades originarias, fueron considerados como integrantes de nuestra comunidad que deben ser escuchados, y atendidos en sus múltiples y cambiantes necesidades que se les plantean en la actualidad. Por último, se resaltó que las defensorías del pueblo, como organismos de garantías, utilicen los servicios alternativos de gestión y resolución de conflictos para dar respuestas a los planteos que se generen, sin la necesidad de “abusar acciones judiciales que no siempre permiten por los procesos vigentes originar respuestas ágiles y eficaces a favor de usuarios y consumidores”. Asimismo, se suscribió una Declaración Institucional dirigida al Congreso de la Nación para que, con la mayor urgencia, se cumpla con el art 86 de la CN que instituye la figura del Defensor del Pueblo de Nación, establecida en la reforma constitucional de 1994, toda vez que se viene privando a la población, arbitraria e injustificadamente de una adecuada protección de sus derechos fundamentales, máxime en momentos sociales, económicos y políticos que transita la argentina, donde la defensa integral de los derechos esenciales de las personas no pueden quedar sin el amparo necesario de un Organismo que no puede continuar con su actual funcionamiento reducido a la mínima expresión, privándose a personas y colectivos de una impostergable protección de sus derechos humanos esenciales.