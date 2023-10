Alquileres: Los contratos deben establecerse en moneda nacional, no en dólares

-Así también, la publicidad del precio de las locaciones de inmuebles no puede expresarse en otra moneda que no sea en pesos, protegiéndose de esta manera los derechos económicos de millones de inquilinos en nuestro país-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, al haberse convertido en Ley el Proyecto de Reforma de Alquileres por la Cámara de Diputados de Nación, “se impuso la salida que Institucionalmente veníamos apoyando y que es la más criteriosa al beneficiar a los inquilinos y ponerle un freno a los abusos e imposiciones unilaterales que venían aplicando las inmobiliarias y los propietarios”.

El Funcionario Provincial, aclaró que hasta tanto no se promulgue la nueva ley, “en materia contractual continuará rigiendo la Ley de Alquileres sancionada en junio del 2020 por la cual, los contratos seguirán siendo de 3 años y se ajustarán anualmente a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE)”, puesto que las modificaciones no se pueden aplicar retroactivamente, salvo disposición expresa, que en este caso no existe. Por lo que, los contratos firmados bajo la actual normativa siguen vigentes hasta su conclusión. Así quien firmó un acuerdo a tres años con ajustes interanuales permanecerá en la vivienda hasta el 2026. Los cambios que se deben tener en cuenta con la sanción de este proyecto son los siguientes: * Los contratos se mantienen en tres (3) años;

* Deberán ser pactados en un valor único esto es en moneda nacional; * Podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis (6) meses; * Las actualizaciones se realizarán por la fórmula Casa Propia que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en el Programa Procrear II, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año; por lo que, para calcular el aumento del alquiler, se requerirá tomar los valores del coeficiente Casa Propia de los últimos seis (6) meses, multiplicarlos entre sí y luego multiplicar el resultado por el monto de la cuota de alquiler actual -estos los publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional-. Al tenerse en cuenta el promedio de los últimos doce (12) meses en lo que respecta a la variación salarial (CVS) -y no la variación de un único mes- promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, favoreciéndose de esta manera a la economía familiar de las familias que deben alquilar una vivienda.