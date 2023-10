Un vecino agradeció la atención recibida en el Hospital Central de Emergencias “Ramón Carrillo”

Ingresó a la guardia del nosocomio, donde le detectaron una apendicitis aguda gangrenosa. De inmediato le practicaron una cirugía y hoy se encuentra recuperado y en perfectas condiciones de salud.

Carlos Velazco, un vecino que vive en el barrio San José Obrero de nuestra ciudad, quiso hacer llegar su gratitud al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo Humano y a todo “el gran equipo de personas que trabajan en el Hospital Central, que me atendieron y me salvaron la vida”, expresó con emoción.

“Agradezco de corazón a los que me atendieron, médicos, enfermeros, cirujanos y a todo el personal del hospital que me ayudaron y me dieron una excelente atención en un momento que estuve delicado. Y no solo me ayudaron a recuperarme, sino que me dieron un trato excelente todos los días, desde que ingresé hasta que salí de alta”, resaltó.

Sobre lo anterior hizo notar “no entiendo a esa gente que critica al hospital Central y no solo hablo por mí, sino también por la atención que vi que le daban a las personas que estaban internadas alrededor mío y a sus familiares, porque a todos nos trataban muy pero muy bien, pacientes, allegados y cuidadores”.

Más adelante destacó “mientras estuve ahí, me hicieron todo lo necesario y gratis, no tuve que poner ni un solo peso, los estudios, los medicamentos que me dieron cuando estuve internado y los medicamentos que tuve que tomar para continuar el tratamiento, en mi casa, hasta completar lo que me indicaron los médicos”.

“Y otra cosa que quiero contarle a la gente, es que en todos los servicios que yo estuve en el hospital, todo estaba limpio, impecable”, sostuvo, reiterando que “no solo es para elogiar el buen trato, sino también la higiene y la limpieza que tienen”.

“Sé que estuve muy complicado porque, como se dice comúnmente, mi apéndice reventó, pero ahí me hicieron todo para evitar que empeore y me dieron la posibilidad de recuperarme, de poder estar hoy contando esta experiencia, de poder estar con mi familia nuevamente y de poder estar trabajando, otra vez, porque me siento muy bien”, aseguró.

Don Velazco, es conocido por la comunidad porque es un emprendedor que elabora chacinados, que ofrece en su puesto de venta en diferentes ferias populosas de la ciudad y de la provincia.

Abordaje, detección y tratamiento

El hombre, de 58 años, había llegado a la guardia de emergencias de ese hospital con fuertes dolores abdominales y otros síntomas severos. Debido a eso, de inmediato recibió la atención médica correspondiente, fue evaluado y se le practicaron diversos estudios.

Seguidamente, el diagnóstico indicaba “apendicitis aguda gangrenosa”, motivo por el cual, el equipo médico decidió que se le practicara una cirugía de apéndice de forma urgente, que culminó con total éxito.

“Cuando me repuse me pasaron a sala y ahí estuve cinco días internado. Todos los días venían a controlarme, me higienizaban, me limpiaban la herida, me daban la medicación y gracias a Dios, me fui recuperando poco a poco hasta que me dieron el alta”, relató Carlos.

Una vez en su domicilio, cumplió con el tratamiento farmacológico indicado y pasados los 12 días, concurrió al centro de salud del barrio San José Obrero “donde me sacaron los puntos y también me atendieron muy bien”, afirmó en el cierre.