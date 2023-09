Senadoras y senadores del FDT dijeron presente en las activiades desarrolladas por Sergio Massa en Tucumán

Senadoras y senadores nacionales del interbloque del Frente de Todos participaron, hoy, en las distintas actividades encabezadas por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en Tucumán, donde el peronismo a nivel nacional se volvió a mostrar unido y sólido de cara a las elecciones de octubre próximo.Por la mañana, integrantes del interbloque oficialista de la Cámara Alta -encabezados por el jefe de la bancada, el formoseño José Mayans- asistieron al acto que se desarrolló en el céntrico teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, donde también estuvieron gobernadores y vicegobernadores provinciales, dirigentes sindicales, sociales, diputados nacionales y miembros del gabinete nacional.Además de Mayans, la lista de senadores nacionales del FdT que participaron de las actividades se completa con: la vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza); la presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero); la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio (Buenos Aires); la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci (Catamarca).También fueron de la partida: Guillermo Andrada (Catamarca), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Nora Giménez (Salta), Ricardo Guerra (La Rioja), Ana María Ianni (Santa Cruz), Sergio Leavy (Salta), Carlos Linares (Chubut), Cristina López Valverde (San Juan), Sandra Mendoza (Tucumán), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), Silvia Sapag (Neuquén), Rubén Uñac (San Juan) y Pablo Yedlin (Tucumán).También asistieron representantes de otras bancadas de la Cámara Alta como María Eugenia Catalfamo (San Luis), Clara Vega (La Rioja) y Guillermo Snopek (Jujuy).A la tarde, en las instalaciones del hipódromo local, se realizó la actividad principal: el acto de lanzamiento de campaña, ante una multitud de militantes y simpatizantes. Allí, Massa aseveró: “Vamos a dar vuelta la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre”.Tras ratificar su compromiso con “la región más postergada de la Argentina”, en referencia al Norte Grande, y asegurar que va a “defender nuestra patria con uñas y dientes frente a cualquier intento de destruir la integridad nacional”; definió: “Defender la patria es defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina”.“Defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender a aquellos pibes que están en la economía de las plataformas a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular a los que el Estado hasta ahora no les dio una respuesta tampoco”, añadió el candidato de Unión por la Patria.A la vez, Massa prometió que será “el presidente de los trabajadores en la Argentina”, el que devuelva “a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido los salarios” y “la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional sino de lo que decidamos en la paritaria libre en la Argentina”.“Voy a ser el presidente que defienda la industria nacional. Cada pyme, cada comercio, cada empresa que genera trabajo, necesitan de un presidente y de un gobierno presente y que los acompañe, necesitan de reglas de juego en las que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad de vender su trabajo al mundo”, completó Massa, en el acto que había abierto el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, con la lógica presencia del candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi (actual jefe de Gabinete).Entre los presentes, también, pudo verse a la presidenta de Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez; y el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, entre otros.En el acto, estuvieron además la presidenta de AYSA y esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens; y dirigentes de la CGT como Héctor Daer (FATSA), Pablo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Plaini (Canillitas), Gerardo Martínez (UOCRA) y Julio Piumato (Juidiciales); así como el dirigente docente Roberto Baradel (de CTA).También, hubo gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Uñac (San Juan) y Sergio Ziliotto (La Pampa).El lote de gobernadores que asistieron a las distintas actividades se completó con Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta); así como las vicegobernadoras Verónica Magario (Buenos Aires), Alejandra Rodenas (Santa Fe) y Mónica Urquiza (Tierra del Fuego).