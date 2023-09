Buscan reconocimiento como veteranos de Malvinas a los exsoldados movilizados durante la guerra de 1982

Hasta ahora, conforme el marco normativo vigente, son veteranos únicamente aquellos que participaron en “acciones efectivas de combate” en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el TOAS (Teatro de Operaciones Atlántico Sur), por ejemplo, buques o pilotos de aviones y el personal civil que prestó apoyo en esos ámbitos, en tanto, el resto de los movilizados no han sido reconocidos como tales, no pudiendo acceder a las pensiones que paga la Anses equivalente a tres haberes mínimos-

Integrantes del -Centro Formoseño de Veteranos Continentales por Malvinas-, se reunieron en la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, para evaluar los trámites y gestiones concretados por ante el Ministerio de Defensa de la Nación, donde fueron acompañados por Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Nación, debiendo ahora cumplirse los plazos administrativos para la obtención de una respuesta a sus requerimientos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la legislación actual no reconoce como veteranos a estos soldados “continentales”, lo que es motivo de reclamos desde hace varios años, existiendo diversos Proyectos Legislativos presentados en el Congreso de la Nación que proponen equipararlos con los veteranos ya reconocidos, con lo cual, obtendrían de darse la sanción de alguno de los mismos, “el principal beneficio, que es la pensión honorífica que paga la Anses y que equivale a tres haberes mínimos”. Actualmente, este tema obtuvo más de 60 firmas de diputados pertenecientes a todos los bloques que acompañaron el proyecto que ingresó en el mes de marzo del corriente año a la Cámara Baja, pero lo extraño es que ningún Jefe o Autoridad de Bloque se suma a la iniciativa, lo cual, origina una fuerte incertidumbre. El Funcionario Provincial, “destacó la labor social y humanitaria que vienen llevando adelante los Movilizados del Centro Formoseño de Veteranos, en beneficio de camaradas con problemas de salud, económicas y de necesidades sociales diversas”. Gialluca agregó que, en los últimos años, tan solo 156 movilizados lograron ser reconocidos como veteranos por sentencias judiciales, donde hasta la propia CSJN posee fallos encontrados y se calcula que unos 6.000 ex soldados tienen pendientes reclamos por vía judicial. Añadió por otro lado que continuaremos trabajando, orgánicamente, pues este reclamo tiene un trasfondo que es el económico y se debe tener en cuenta que el Ministerio de Defensa ha realizado una aproximación de lo que representa, superando el monto del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) que se votó en el año 2022, impulsado por el Ex Ministro Agustín Rossi para reequipar a las Fuerzas Armadas de nuestro País.