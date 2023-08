La confianza en que “hay 2023” y que es posible revertir los resultados de las P.A.S.O. en la Nación

En el barrio Mariano Moreno no solamente que volvió a activarse el operativo Por nuestra gente, considerada como una de las más aceptadas y esperadas ofertas gubernamentales por su esencia solidaria, sino que ante una multitud el conductor político del peronismo formoseño esclareció acerca de la estrategia a la que se debe apelar para revertir en octubre los resultados de las P.A.S.O. en 16 jurisdicciones del país entre las cuales no figuró esta provincia.

Es que Gildo Insfrán- quien desde el próximo 1º de diciembre asumirá un nuevo mandato por cuatro años como gobernador junto a Eber Solíscomo vice según el pronunciamiento de casi el 70 por ciento de los ciudadanos que votaron libremente y con transparencia el 20 de junio- reconoce que se trata ahora de aportar para que haya una continuidad en el PEN por parte de quien represente a Unión por la Patria.

Optimista por convicción, el mandatario sabe las consecuencias que tendrán para la realidad federal de la Argentina que se vuelva a repetir una administración de extrema derecha que solo considera, como se ha visto, solamente a una parte de los habitantes y desconsiderando y no incluyendo a la mayoría constituida por las clases sumidas en la pobreza y sus secuelas naturales.

Al evaluar la adhesión recibida por el calificado como “fenómeno” en la escena política actual, reconoce que hay situaciones en lo económico y social que muestra la mora de la dirigencia política en crear para esos sectores frágiles mejores condiciones de vida, aunque también estima necesario contarle, de una buena vez, la verdad al pueblo.

Y según su criterio, ella debe buscársela en el comportamiento irresponsable y hasta criminal de la gestión macrista que sumió en un endeudamiento mayúsculo a la Nación con el Fondo Monetario Internacional, organismo que , inclusive , había merecido el rechazo del propio general Perón por considerarla como una nueva forma de dominación de los pueblos por parte del imperio tras la Segunda Guerra Mundial.

Memoró que el presidente Néstor Kirchner, quien siguió los lineamientos doctrinarios del fundador del justicialismo en su gestión entre 2003 y 2007, reunió los recursos financiero necesarios como para liberar al país de la pesada deuda que comprometía su funcionamiento como estado presente, así como también a Mauricio Macri quien en su afán reeleccionista volvió al FMI por sumas multimillonarias que fugaron sin destino útil para los argentinos y plazos imposibles de cumplir.

Para Insfrán el adversario a superar no se limita a Javier Milei sino que también lo ubica en los candidatos de Juntos por el Cambio por entender que no son disímiles en sus idearios y propósitos expuestos en el mensaje que han transmitido y que superan lo hecho entre 2015 y 2019 en riesgoso para el destino de la patria.

Advirtió acerca de si se repiten en octubre los resultados del 13 de agosto ocurrirá un proceso retrógrado que llevaría la realidad del país al pre peronismo y hasta el periodo anterior a la sanción constitucional de 1853 que dio nacimiento a la república lo que volvería a plantear la conocida disyuntiva .de ser patria o colonia con lo que ello implica para el destino nacional.

Además de su diagnóstico, ¿qué fue lo que propuso a la militancia como estrategia para reconocer que “ hay 2023” y que se garantice la continuidad en el poder nacional del representante del espacio nacional y popular al que pertenece?

Convocó a los peronistas y sus aliados de todo el país a que salgan de su letargo y comiencen una militancia verdadera para dialogar casa por casa y escuchar a los ciudadanos atentamente, así como para que les fundamenten las razones del actual panorama crítico que generó su rebeldía recientemente expresada en las urnas.

Fue el mismo llamado que aquí formulara en vísperas del 25 de junio que, como se sabe, culminó con el rotundo triunfo del Frente de la Victoria en 129 de los 137 cargos electivos en disputa y que ahora repitió al pedir un nuevo esfuerzo que implica olvidarse de los fines de semana largos, licencias o vacaciones en función de un interés superior que es el del pueblo

No dejó de referirse a Sergio Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria para enfatizar en el sentido que no deben existir recelos respecto de su persona porque ya está de regreso en las filas del justicialismo y que de no responder a las expectativas generadas en su persona se encargaría de reclamarle a viva voz que tiene la obligación de actuar como peronista.

Reconoció que Massa, como ministro de Economía de la Nación, evitó que la Argentina cayera en default y que había logrado estabilizar la economía al tiempo que refirió su intervención actual en las negociaciones con el FMI que están en su punto culminante y que había conseguido que en el trance devaluatorio de la moneda no acató la exigencia que fuese del 60% para acordarla en un 20 por ciento, cifra que resulta menos dañosa para la situación de los argentinos y sus ingresos.

En síntesis, la militancia ya tiene las instrucciones de su conductor y, según se ha dicho, está lanzada a cumplirla a lo largo y ancho del territorio.