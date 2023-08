HAC: Nuevos equipamientos con el propósito de sumar más tecnología al servicio de la comunidad

El objetivo de estas nuevas incorporaciones es seguir fortaleciendo los servicios y prestaciones del nosocomio con nuevos insumos y equipamientos, buscando satisfacer cada vez más, las demandas de salud de todos los formoseños y formoseñas.

En este sentido, recientemente las autoridades del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” realizaron una nueva entrega de importantes equipamientos médicos a distintos servicios, incorporando así a sus instalaciones las ventajas de la tecnología avanzada.

Estos nuevos aparatos se suman a las constantes entregas que se estuvieron realizando a lo largo del primer semestre del año en curso, demostrando con hechos concretos que las políticas en materia de salud son consideradas un tema fundamental dentro de la agenda del gobierno del doctor Gildo Insfrán.

Los servicios beneficiados en esta oportunidad fueron los de Ginecología, Anestesia, Diagnóstico por Imagen, Cirugía General y Cardiología.

Equipamientos

A continuación se detallan los equipamientos incorporados.

*Mesa de Anestesia Fabius MRI: ha sido diseñado específicamente para ser utilizada en entornos magnéticos y está certificado para potencias de campo de hasta 40 mteslas o 400 gauss. Esto proporciona una ventilación fiable con sistemas de MRI de 1,5 e incluso 3 teslas. Posee ventilador electrónico con amplia gama de modos ventilatorios.

*Unidad de Anestesia, Dräger Atlan 350: monoplataforma de gran flexibilidad y alto nivel de seguridad. Ideal para todos los pacientes y procedimientos quirúrgicos. Con ventilador de pistón de alta precisión que apoya la ventilación pulmonar protectora y un amplio conjunto de parámetros ayudan a la toma de decisiones. Puede comunicarse de forma bidireccional y segura con otros dispositivos conectados en red para compartir datos. Está equipada con vaporizadores y un mezclador de gases electrónico con control de gas fresco automático.

*Plataforma compacta R Wolf. con histeroscopio de consultorio "all in one" con accesorios. Sistema 4k de cámara y monitor. Mini resectoscopio con accesorios y electrodos. Equipos utilizados para la detección temprana y tratamiento de patologías ginecológicas de manera mínimamente invasiva.

*Camilla de Tilt Test Cardio Com eléctrica con control de posición horizontal y vertical. Se utiliza para evaluar y diagnosticar ciertos trastornos del sistema nervioso autónomo y cardiovascular, especialmente aquellos que pueden estar relacionados con la hipotensión ortostática y el síncope (desmayo).

La incorporación de estos equipamientos de alta complejidad cumple con el objetivo diario de garantizar el acceso a la salud de todos los ciudadanos con calidad en la atención.