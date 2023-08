El abastecimiento de medicamentos en nuestra provincia se encuentra normalizado

En cuanto a los precios se produjeron incrementos de un 6 hasta un 25% en los mismos y a partir de la fecha, rige un congelamiento de los medicamentos en sus valores hasta el 1º de noviembre-

Ante el congelamiento de precios en distintos rubros por parte del Gobierno Nacional y en los que se incluyeron el precio de los medicamentos, como así también de las prepagas, hasta el 1° de noviembre del corriente año; desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se gestionaron informes a la -Federación Farmacéutica de Formosa-, cuyas actuales Autoridades afirmaron que si bien la semanada pasada se produjeron algunos faltantes de medicamentos que no eran enviados por las droguerías, “en la actualidad el abastecimiento es normal y se ha normalizado el aprovisionamiento de los mismos”. Por otra parte, en cuanto a los aumentos en los precios de los medicamentos y/o productos de higiene, se detalló que se produjeron incrementos de un 6 hasta un 25% en los mismos. Llamativamente en productos de higiene personal de las líneas Colgate y Palmolive se produjeron disminuciones del 15% en los precios, como así también un 9% en pañales Babysec de Papelera del Plata. Se informó también la suspensión de aumento de la medicina prepaga. Por lo que las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las mismas. Esta medida se basa en el esquema de ajustes previsto en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación.

Nuevo incremento en el Precio Máximo de Referencia del Gas Envasado: en lo que respecta a un producto de demanda masiva en nuestra Provincia, la Subsecretaria de Hidrocarburos a cargo de Federico Bernal, dependiente del Ministerio de Economía, incrementó un 12,5% los Precios Máximo de Referencia para cada uno de los segmentos en la cadena de valores del gas envasado, con lo cual, al mostrador la garrafa de 10 kg posee ahora un valor de $2.990, la de 12 kg $3.587, la de 15 kg $4.484, continuando libre la fijación del precio del valor de la entrega a domicilio o delivery, donde cada distribuidora de nuestra plaza establece precios muy diferentes. En atención a los nuevos incrementos y dada la existencia de muy pocas distribuidoras oficiales que son las únicas que respetan los precios antes mencionados en la venta al mostrador, desde el Organismo de la Constitución Provincial, se solicitó a la Empresa Refsa Gas, que además de abastecer a todo nuestro Interior Provincial, se acuerde con los comercios barriales, la posibilidad de ofrecer la garrafa de 10 kg al mostrador al precio de $2.990, respetándose siempre, todas las condiciones de seguridad e higiene, ante un producto peligroso, que debe ser manipulado conforme normas ya establecidas.