Solicitaron a la Justicia Federal ordene la liberación de la Ruta 11 en la entrada al complejo fronterizo “San Ignacio de Loyola”

-La presentación con Habilitación de Feria, se realizó por ante el Juez Federal Pablo Morán que se encuentra Subrogando a la Dra. López Macé y tiene por finalidad garantizar el libre tránsito de miles de personas, donde el flujo del transporte se va incrementando al finalizar el receso invernal y por la dinámica comercial propia de la zona. El Ombudsman Provincial calificó de desmedida a este corte, luego de ofrecer a los manifestantes, impulsar las medidas necesarias que les permitan obtener respuestas a sus pretensiones, ya que, si cada sector “va cortar una ruta porque no le contestan una nota, no estamos ubicándonos en la realidad actual, que, no significa criminalizar una protesta social, cuyos autores materiales no utilizan los canales Institucionales Competentes-

En la mañana de este jueves 20 de julio del 2023, Gendarmería Nacional con asiento en la ciudad de Clorinda, puso en conocimiento a la Defensoría del Pueblo del “corte total de la RN 11 a la altura del km 1.293 a 100 metros aproximadamente del complejo fronterizo San Ignacio de Loyola”, el cual se inició a las 12:10 horas y se extenderá hasta las 18 horas. El mismo llevaba adelante por un grupo de integrantes de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck, quien reclama al Gobierno Nacional, “Asistencias Económicas No Reembolsables para Productores Bananeros”. Asimismo, el 2do Comandante Rodrigo Gonzalo Díaz -Jefe de la Sección Puente Internacional San Ignacio de Loyola- de Gendarmería Nacional, hizo llegar copia de la “Nota de fecha 21 de junio de 2023 y con cargo de recepción el 27 del mismo mes y año y mediante la cual la Federación Agraria Argentina le solicitó al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sr. Juan José Bahillo, informe sobre los plazos por los cuales se ha declarado la Emergencia Agropecuaria y los alcances que tiene la misma sobre la provincia de Formosa”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que de este delito contemplado en el CPA están participando unos pocos productores, que no son representativos de los 800 productores de banana de la localidad de Laguna Naineck, todos los cuales se encuentran comprendidos dentro de beneficios y medidas de alivio fiscal implementadas por el Gobierno Nacional mediante la Ley de Emergencia Agropecuaria, “por lo que esta medida extrema no solamente impide el libre tránsito de transporte de cargas, transporte de pasajeros de larga distancia internacional, vehículos particulares, en momentos en que está finalizando el día de mañana la segunda semana de receso invernal, motivo por el cual se acrecienta notablemente el flujo de automotores, originando gravísimos trastornos, que vulneran derechos al libre tránsito de miles de personas”.





Se adjunta fotografía