Solicitan a Telecom Personal suscriba acuerdos comerciales con REFSA Telecomunicaciones para brindar un servicio regular e ininterrumpido

Gialluca afirmó que en Argentina hay más líneas de celulares que habitantes, en su gran mayoría con planes prepagos. En este contexto, si bien “las tarifas tienen regulación estatal”, las ganancias de las empresas no han dejado de crecer, siendo en nuestra Provincia, el mercado dominado por Telecom Personal y en Internet por Fibertel, entre otras-Argentina posee 1,3 líneas de celular por habitante, y existen una cantidad de cuentas de redes equivalente al 80% de la población, lo que determina que aproximadamente tenemos 61 millones de líneas de celulares activadas, de las cuales 40 millones poseen acceso a internet. Estos relevantes datos no se condicen con los pésimos servicios que brinda la Empresa Telecom Personal en toda la provincia y más especialmente en los Departamentos del Oeste. La falta de inversiones hace que hayan transcurrido prácticamente más de 10 años y los usuarios de Ing. Juárez, El Potrillo y otras localidades, “hayan denunciado nuevamente por ante la Defensoría del Pueblo las permanentes caídas de sistemas tanto en la telefonía móvil como de internet”. Los costos que pagan los usuarios antes mencionados son los mismos que pagan cualquier cliente de estas empresas en las ciudades más pobladas de nuestro país. Obviamente que, en ellas, las inversiones en antenas e infraestructuras es permanente, por lo que, en un territorio tan extenso, ha producido que la calidad y regularidad en la prestación de este servicio público esencial sea actualmente muy diferente. Es aquí donde, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, “les solicitó a los Responsables de Telecom Argentina, en la persona del Referente Regional de Defensa del Consumidor Hernán Schulein, y el Responsable de Relaciones Externas y Prensa Institucional Interior, Rodolfo Assman, que Acuerde con la Empresa REFSA Telecomunicaciones, utilizar las infraestructuras ya existentes, de modo tal que los usuarios posean un servicio sin interrupciones”. Estos Acuerdos Comerciales, que ya viene desplegando Telecom Personal en otras provincias, se hacen hoy improrrogables, principalmente por la falta de inversiones en el centro-oeste formoseño, donde las pocas antenas existentes, funcionan con equipos energéticos que, ante el menor inconveniente, pasan a funcionar con baterías y éstas se agotan rápidamente, siendo los vecinos-usuarios, quienes quedan totalmente incomunicados, a pesar de pagar en tiempo y forma sus facturas. En caso de no obtener una respuesta favorable, a nuestras peticiones, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia señalaron, que conjuntamente con el ENACOM Delegación Formosa, a cargo de la Dra. Silvina Joulia actuarán Administrativa y Judicialmente de modo tal que disminuyan las permanentes quejas sobre la telefonía celular en Formosa, que hace tiempo, vienen encabezando el ranking de reclamos en nuestro Organismo.