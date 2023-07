Gildo Insfrán: “Toda la oferta electoral de la oposición es solamente más sufrimiento del pueblo”

Además, el mandatario anunció la construcción de un nuevo acceso, por la calle Maipú, para el barrio Nueva Formosa y las zonas aledañas.

En el marco de la inauguración del viaducto sobreelevado ubicado en la intersección de las Avenidas Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y se refirió a esta emblemática obra que fue paralizada y eliminada del presupuesto durante el Gobierno nacional de Mauricio Macri por considerar que “no era indispensable” para Formosa.

“El caso de hoy es emblemático porque esta obra no se neutralizó, sino que directamente la borraron del presupuesto, porque el ministro de Obras Públicas de la gestión de Macri decía que no era necesario y que no hacía falta”, recordó el mandatario.

Y agregó: “Si supiera que es una obra que va a dar comodidad a un montón de barrios que se diseminan aquí al oeste; hay 5400 viviendas en la Nueva Formosa aparte de los barrios instalados, donde no solo están hechas las casas sino, como ahí habitan personas, también tienen todos los servicios que van a demandar: salud, seguridad, educación, plazas, un trabajo de urbanización en serio”.

En ese sentido, Insfrán reconoció que la intersección de las Avenidas Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner, donde se ubica el flamante puente sobreelevado, es hasta ahora el único ingreso y egreso de los barrios mencionados, por lo que anunció: “Vamos a hacer otro acceso que va a entrar sobre Maipú, cruzar El Pucú y será otra vía de acceso para estos barrios”.

Asimismo, le habló al ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, quien participó de la inauguración del nuevo viaducto sobreelevado y le expresó: “Solamente tengo que decirte muchas gracias porque has sido siempre muy gentil, buena persona y sobre todas las cosas siempre me demostraste que has sido y sos un buen compañero, aún en los momentos más difíciles tuviste condescendencia con nosotros”.

“Y eso te lo reconozco delante de nuestro pueblo, porque yo estoy seguro que miles de formoseños están prendidos en este momento a la transmisión del acto, porque también tenemos la suerte de que la provincia de Formosa está conectada en todo su territorio, aún en los parajes más alejados y olvidados, donde al sector privado jamás se le ocurrió llevarle una fibra óptica para que tengan también la misma igualdad de posibilidades, porque solamente el peronismo puede hacer esto”, señaló.

En esta línea, Insfrán se refirió a la contienda electoral de este año y sostuvo que “esta Argentina no se merece tener otro Gobierno que no sea del signo del Peronismo” porque, aseguró, “toda la oferta electoral de la oposición es solamente más sufrimiento del pueblo”.

“Porque es más ajuste para poder cumplir con la deuda que ellos mismos contrajeron para hacer los negocios financieros que hicieron y ahora quieren que paguemos todos nosotros con más ajuste. Ahora ya no tienen vergüenza, nos dicen públicamente lo que van a hacer, entonces cómo puede ser que un humilde de la Patria siquiera amague tomar una boleta de ellos para depositar en el sobre el 13 de agosto”, manifestó.

Y añadió: “No hay ninguna duda, el Peronismo decidió, se unió, algunos cuestionarán pero ya no se cuestiona más nada, es la fórmula y es la mejor fórmula, está en el corral y no se preocupen que dentro del corral el que quiera portarse mal vamos a hacer que vaya por el camino del Peronismo, como corresponde”.

Por último, el Gobernador agradeció la presencia de funcionarios nacionales y lamentó la ausencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que estaba prevista, en principio, para este evento pero consideró que “no está con nosotros porque estoy seguro que cosas más importantes tenía que hacer”.

“Por fin llegó el día, lo que hicieron desaparecer, como en aquel 76, aquí tuvimos la suerte de que aparezca, aquí está el puente sobreelevado, gracias a la buena voluntad”, aseguró; y concluyó: “Estamos felices y el 13 de agosto, sin dudar, la boleta completa. Que Dios y nuestra Virgen del Carmen nos sigan bendiciendo”.