El gobernador Insfrán inauguró obras de pavimentación, iluminación y desagües en barrios capitalinos

En la tarde de este jueves 6, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de importantes obras de pavimentación, iluminación y desagües en dos barrios de la ciudad capital.

En un primer término, el mandatario dejó oficialmente inaugurados el pavimento rígido, los desagües pluviales y la iluminación de la calle Arenales, entre las arterias Juan Manuel de Rosas y Silvestre Güemes. Y luego hizo lo propio en la Avenida Los Pioneros, desde la intersección de Avenida Gendarmería Nacional hasta la Avenida 28 de Junio, totalizando más de 1300 metros lineales de asfalto.

Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; legisladores nacionales y provinciales; el intendente capitalino Jorge Jofré; ministros y ministras del gabinete; la coordinadora ejecutiva de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), Stella Maris Manzur; concejales, entre otros.

Seguidamente, se proyectaron dos videos institucionales, donde se detallaron aspectos de lo construido en la Avenida Los Pioneros: dos calzadas de seis metros de ancho, incluyendo enlaces con calles laterales, desagües pluviales con conductos de hormigón armado, iluminación con artefactos led, puntualizando que en esta primera etapa se ejecutaron 430 metros y que el proyecto total contempla 2000 metros.

De esta manera, se benefician numerosos barrios como San Juan, Solano Lima, Virgen de Itatí, San Antonio, Andrés L. Rivira, San Andrés, Lotes Rurales 98, 99, 110 y 111, al igual que el Procrear.

Tras ello, hizo uso de la palabra María Estela Aguilar, vecina del barrio San Juan II. “Estoy muy contenta de estar en esta inauguración. Vine a vivir a este barrio en el año 1985, la situación era muy diferente. Aquí solo había monte, los caminos eran pequeños, senderos y picadas. Había que traer el agua de algunos aljibes de vecinos que en ese entonces eran muy pocos”, recordó, emocionada, en testimonios recabados por AGENFOR.

“Para tomar el colectivo teníamos que llegar hasta la Avenida Italia, ‘pelear’ con el barro en los días de lluvia para acercar a los chicos a la escuela”, reseñó.

Avanzó diciendo que “de a poco el barrio fue poblándose y creciendo, siempre con Gobiernos peronistas como el de nuestro Gobernador. Después llegaron el agua, la energía eléctrica, el ripio y ahora con esta maravillosa obra de una avenida que es beneficio para todos los vecinos”.

Hizo notar que “ahí pasamos de barro a barrio”, rememorando sus años de militancia, donde “caminábamos el barrio, hablando con los vecinos sobre sus necesidades y tratábamos de ayudarnos y organizarnos. Soñábamos con tener las cosas que hoy tenemos”.

“Siempre le tuve mucha confianza al gobernador Insfrán –afirmó-. Y no me defraudó”, contando que “estoy atravesando una situación difícil de salud y siempre me sentí acompañada no sólo por mi familia y amigos, sino también por mi obra social, que me permitió acceder con facilidad a todos los tratamientos que necesité tanto en Formosa como en Buenos Aires”, por lo que reprobó que “algunos la critiquen sin valorizar lo que tenemos los empleados públicos”, en referencia a IASEP.

“La pavimentación e iluminación de esta Avenida es muestra del compromiso que tiene el Gobernador con su pueblo”, subrayó y exhortó a que “valoricemos lo que tenemos y lo que hemos alcanzado en toda la provincia; sigamos apoyando la gestión del doctor Insfrán”.

Luego, habló el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa, Rubén Darío Di Martino, quien destacó: “Es un día de fiesta, estamos festejando no solamente inauguraciones, sino también haber ganado (en las recientes elecciones provinciales y municipales) por la voluntad popular, tanto el gobernador Insfrán como el intendente Jofré”.

Definió a ese sector de la Capital como “un lugar muy emblemático de la ciudad de Formosa, por donde transitó mucha gente, muchos formoseños para ir a la iglesia San Antonio, porque allí además íbamos a disfrutar de kermeses, se jugaba al fútbol… era una gran diversión y alegría”.

También habló del nombre de la avenida, explicando que se debe a “los primeros italianos que se ubicaron en este sector de la ciudad”.

“Esta es la realidad que nos marca el Gobernador, de una Formosa diferente, una provincia que nos involucra a todos, donde estamos contenidos y crecemos armónicamente, en comunidad y tranquilos”, cerró.