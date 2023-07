De lo eterno y lo sempiterno (reflexiones sobre lo que dijo Mario Mactas)

En el permanente ejercicio de la comunicación a la que nos sometemos todos los días las personas, solemos a veces, utilizar de manera equivocada algunos conceptos, con la complicidad de quienes al escucharnos o leernos, entienden que decimos a pesar de no hacerlo con claridad.

Tal es el caso de la utilización de eternidad para referirnos a todo ello que no tienen fin. Sin embargo, el vasto idioma español distingue dentro de todo aquello que dura para siempre, lo que tiene principio de lo que no. Para el ultimo caso, es acertado hablar de eterno, toda vez que no conocemos su principio, como sucede con Dios. Sin embargo, para todo aquello que tiene un inicio, la palabra correcta es sempiterno. Leer Mario, como ya sabes, te ayudará a no volver a cometer este error.

Lo que parece una mera disquisición coloquial esconde en realidad una profunda diferencia. Lo eterno es siempre anterior a toda construcción y ergo, no depende de nuestra voluntad. Ni su inicio ni su final. Lo sempiterno por el contrario, fue creado y como tal, es susceptible de tener un final.

La democracia por ejemplo es un sistema de gobierno creado por los hombres para que sea la voluntad popular la que dirija nuestro destino. La gran mayoría coincidimos en las ganas de que este sistema sea sempiterno. Digo la gran mayoría y no todos, pues a veces leo, y otras escucho, que hay quienes auto percibidos como integrantes de un atalaya moral superior se dirigen a algunos de nosotros como bajos en inteligencia y ética y por lo tanto, con menos capacidad para votar.

Soy de una provincia del norte llamada Formosa, a la que la mayoría de los argentinos no visitó jamás. Me pregunto Mario si usted ha tenido la posibilidad de hacerlo. Somos un pueblo sociable, solidario y muy memorioso al que nos encanta recibir amigos y siempre lo hacemos con los brazos abiertos.

Muchos argentinos no han tenido aun la oportunidad de darse una vuelta por Formosa ni el placer de conocernos. Sin embargo, eso no les impide hablar de nosotros.

Debo confesar que nos duele un poco que llenen su vacío de conocimiento con estigmatizaciones, porque a los formoseños nos ha costado mucho tener lo que tenemos y estamos orgullosos de lo que logramos ¿Y cómo no estarlo? Si antes no teníamos nada.

Tampoco nos simpatiza que solo nos comparen para criticarnos y no, por ejemplo, cuando imitamos instituciones republicanas como las de Estados Unidos o Alemania. Pero ¿Cómo? dirá un lector desprevenido. ¿Qué tiene que ver EEUU y Alemania con Formosa? Pues solo hace falta tener un poco de interés y conexión a internet para saber que, en todas ellos, existe libertad absoluta para elegir a los representantes del Pueblo. Al extremo conocido caso de Angela Merkel con 4 periodos de gobierno en Alemania, podemos sumar sin temor a equivocarnos a Mario y Andrew Cuomo que suman 21 años gobernando Nueva York, William S. Beardsley y Terry Branstad con 4 mandatos cada uno en Iowa, o Rick Perry que con cuatro mandatos permaneció como Gobernador de Texas entre el 2000 y el 2015. Si Mario, también podríamos nombrar el caso de San Isidro donde los radicales Posse gobiernan desde 1983.

Otra característica común de los casos antes mencionados es que en todos ellos hay alternancia. Si, ¡hay alternancia! Aquí en Formosa, como en Alemania o el Estado de Nueva York, la alternancia la deciden los votantes, porque eso es verdadera libertad.

Pues entonces, si la alternancia la definen quienes votan, la clave es con seguridad la gestión de quienes gobiernan. Y ahí Mario, tengo tantas ganas de contarte sobre mi provincia, pero mucho mas de que vengas a conocer por tu cuenta. Olvidas en tu relato las mas de 32.500 viviendas entregadas por Gildo, las 1.483 escuelas, los 42 hospitales y 175 centros de salud construidos en su gestión. Seguramente tampoco viste los 14.000 km de líneas eléctricas y los 2.500 km de rutas pavimentadas.

También leo con desanimo que no buscaste información precisa y caíste en el engaño de quienes miden el empleo sin tener en cuenta los cuentapropistas y los trabajadores informales. De haberlo hecho, corroborarías que el 67% del empleo en Formosa, es privado.

Si aun observando todo eso Mario, siguieras sin comprendernos, quiero que sepas que te entiendo. Como buen porteño, seguramente siempre tuviste acceso al agua por red, a la energía, al pavimento y la cloaca. Rivadavia se encargó de construir eso en CABA pidiendo un préstamo que gracias a Mitre pagamos todos los argentinos de cualquier rincón de este bendito país.

Pero acá en Formosa Mario, acá antes de Gildo la mitad del territorio no tenia luz, agua ni caminos. Desde Lomitas hasta el límite con la provincia de Salta, solo en Ingeniero Juárez había una pequeña y precaria planta de agua potable. En aquellos tiempos en el oeste, solo Juárez, Chiriguanos, Laguna Yema y Palmar Largo tenían luz eléctrica de generación aislada 24 horas. Por supuesto, desde la mitad del territorio hacia el oeste la cantidad de rutas pavimentadas era equivalente a la cantidad de escuelas terciarias: cero. Esa era la Formosa antes de Gildo Insfrán.

Hoy, quienes vienen a criticarnos transitan por las rutas pavimentadas y se conectan a internet a través de nuestra fibra óptica. Duermen tranquilos en hoteles con aire acondicionado en cualquier parte del territorio. Todo el paisaje que recorren esta adornado por los techos azules donde 200.000 niños, niñas y jóvenes estudian, vivan donde vivan o donde el 95% de los problemas de salud son atendidos: en nuestro sistema público.

Eso Mario, eso que muchos se niegan a ver, es nuestro Modelo Formoseño. No es eterno, porque tiene un inicio: el año 1995. Y si, los formoseños queremos que el Modelo no solo tenga un principio, sino que ademas sea sempiterno.

Gildo le dio origen al Modelo y quien lo llevó adelante. Para construirlo, tuvo en cuenta los sueños y anhelos de varias generaciones de Formoseños que hoy son una realidad.

Y Gildo, como todos quienes transformaron la vida de los pueblos, seguirá viviendo en nuestros corazones. También al igual que a Juan Domingo, Evita, Néstor y Cristina, nosotros lo llamamos por su nombre, porque lo sentimos cercano. Para nosotros es Gildo, porque es como de nuestra familia.

Ustedes podrán seguir recordando por el apellido a Rivadavia que nos endeudó para consolidar la Argentina unitaria, o a Mitre que cambió la Constitución Federal de 1853 para que siempre favorezca al puerto de Buenos Aires.

Nosotros en cambio, recordaremos a Gildo. Porque además de la dignidad, nos dio identidad como Pueblo y más importante aún, nos hizo sentir orgullosos de ser formoseños.

Un abrazo Mario

Con afecto, Adrián. Un formoseño enamorado de Formosa.