Se levantó el paro de colectivos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, Informó que, recibió a las 19:30 horas de este jueves 22 una formal Comunicación del Secretario General Roberto Carlos Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor, donde se consigna, la suscripción de un Acuerdo Salarial con la FATAP para los trabajadores del transporte de pasajeros de Corte y Media Distancia del Interior del País, “conforme las mismas condiciones que las resueltas para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Gialluca, señaló que, conforme a ello, se suspendió las medidas de acción gremial dispuestas a partir de las 00 horas del día de mañana viernes 23 de junio. El Ombudsman Provincial, agregó que es una muy buena noticia para todas/os los vecinos de Formosa que no tendrán problemas con sus distintas obligaciones y para las niñas y jóvenes que deben acudir a los establecimientos escolares. No obstante, lo cual advirtió “que continuaremos trabajando para que los Proyectos de Ley que tienen por objetivo una federal distribución de los subsidios sea sancionada cuanto antes y no tengamos que estar todos los meses con los mismos problemas de siempre”.