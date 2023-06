Ramiro cerró su campaña como el primer día, llevando ripio a los barrios

El candidato a intendente de la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, cerró su campaña llevando soluciones de ripio a los barrios República Argentina y Juan Pablo Segundo II, además visitó a vecinos del barrio 25 de mayo.

“Fue una campaña muy buena, estoy verdaderamente feliz por la recepción de los vecinos, se contactaban con nosotros y nos invitaban a sus casas, nos reunimos en los patios, en las veredas, escuchábamos. Agradezco la confianza de manifestarnos sus problemáticas, eso nos permitió tener un diagnóstico certero, para gestionar las soluciones y regresar con respuestas concretas. Antes de llegar al municipio pudimos brindar respuestas a las demandas. Marcamos que era el momento de los barrios, de arreglar las calles y no nos equivocamos. Primero nos criticaron, luego salieron a imitarnos, eso nos pone felices porque el que se beneficia es el vecino”, afirmó Ramiro durante la intervención con ripio de varias arterias en el República Argentina.

“Formosa tiene todas las posibilidades de avanzar hacia una ciudad inteligente y equitativa. La prioridad es brindar servicios de calidad, vamos a recuperar las calles, con ripio, asfalto y estabilizado granular. Vamos a mejorar la iluminación en toda la ciudad y también daremos una solución al transporte urbano. Esas son las prioridades, pero también vamos a instalar garitas inteligentes, con conectividad, con cámaras de seguridad, donde esperar el colectivo no sea un tiempo perdido. Cada barrio contará con Centros de Inclusión Digital, para que nuestros jóvenes tengan un espacio de recreación, de esparcimiento, un lugar donde desarrollar sus emprendimientos. Tenemos la tecnología, la conectividad, el talento de nuestro pueblo, todo eso vamos a poner al servicio de los vecinos, porque venimos a profundizar el modelo formoseño en la ciudad”, se comprometió.

Los vecinos expresaron su apoyo a Ramiro y agradecieron por el arreglo de las calles. “Nosotros estamos muy agradecidos por el ripio que se hizo en el pasillo, hace mucho hacía falta”, afirmó Daniel. “Quedó perfecto el ripio en el pasillo, vino a solucionar una urgencia”, mencionó Fernando. “Es muy bueno que se haya arreglado la calle, con limpieza, con ripio, quedo lindo el barrio. Creo que Ramiro va a ser nuestro próximo intendente”, cerró Federico, también vecino del barrio.

Transporte

En cuanto al transporte, Ramiro se comprometió a mantener el boleto estudiantil gratuito como política de Estado municipal, en todos los niveles educativos, y señaló la necesidad de avanzar hacia empresas mixtas, para garantizar que el servicio llegue a todos los barrios. Mejorar las calles para que el colectivo cumpla con los recorridos. También detalló que promoverá nuevas formas de movilidad sustentable, como las bicis inteligentes, que permitirá descomprimir el tránsito en zonas críticas. La instalación de ciclovías en las principales avenidas facilitará el traslado con un medio ecológico, accesible y económico. En cuanto a los remises, afirmó que los usuarios tendrán una app donde el servicio brindado sea claro en cuanto a costos y recorridos. En esa línea dijo que desde el municipio se facilitarán las tramitaciones a los titulares y choferes, además de acompañarlos en la actividad desde el municipio.

Propuestas para Jóvenes

En cuanto a los jóvenes, Fernández Patri dijo que avanzará en la creación de un Servicio Municipal de Aprendizaje para institucionalizar, jerarquizar y reemplazar a la Escuela de Artes y Oficios. Esta nueva institución expedirá títulos y tendrá autonomía, con formación orientada a las nuevas tecnologías y con rápida salida laboral, para la creación de empleo genuino. Además, se comprometió a crear el Consejo Municipal de la Juventud, con una relación directa con el intendente, además de implementar desde la gestión un presupuesto participativo, en donde los jóvenes tengan la decisión las prioridades en el presupuesto asignado.

Ripio en el Juan Pablo II.

Por la tarde, el actual diputado nacional se trasladó hasta el Juan Pablo II, donde concretó el enripiado de varias calles del lugar. Allí recibió el efecto de los vecinos que destacaron el compromiso del candidato con los barrios. “Estamos felices por la posibilidad que nos está dando Ramiro, que haya escuchado nuestras inquietudes y en tan poco tiempo regrese a solucionarlas. Es muy valioso que esté acá presente y cumpla lo que prometió. Vamos a estar apoyándolo el domingo, por más obras acá en el barrio y en otros barrios que son prioridad antes que hacerlas en el centro, ojalá que Ramiro gane el domingo”, manifestó Juan, enfermero y vecino del barrio.

Por su parte, Estela también vecina del lugar expresó su agradecimiento a Ramiro por el ripio. “Estoy muy feliz porque hace cuatro años que nosotros estamos acá y me emociono porque yo soy moza y tengo que trabajar de noche, en las lluvias anteriores me caí en la entrada, me lastimé y que él venga en una semana y nos diga que nos va a traer el ripio y cumpla, es el primer candidato que nos cumple en el barrio, nos cumplió y estoy muy feliz por eso. Lo voy a votar el domingo, voy a inculcar a mi familia que lo vote porque un intendente como él vale la pena”, cerró.

Por último, Sergio, también vecino del barrio, agradeció el arreglo de las calles. “Estamos contentos por el trabajo de Ramiro Fernández Patri, por el ripio, hacía mucha falta porque es un barrio nuevo y los días de lluvia es imposible salir, esto es un beneficio tremendo que realiza para la comunidad. Todos los pedidos que realizamos anteriormente no tuvieron respuesta, y la primera vez que le solicitamos a Ramiro él nos asiste, cumple, soluciona y sumado a eso no solo manda los operarios, sino que viene a controlar el trabajo que se realiza y dialoga con nosotros. Me parece un muy buen candidato, es una persona que habla con la comunidad, que entiende a la comunidad y sabe interpretar lo que está pasando, creo que va a ganar, quiero que sea nuestro intendente”, finalizó.