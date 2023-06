Recomiendan a embarazadas vacunarse contra la gripe

Como así también a las demás personas incluidas en grupos de riesgo

El director del Departamento de Inmunizaciones del ministerio de Desarrollo Humano Julio Arroyo recomendó a las embarazadas concurrir a colocarse la vacuna antigripal, en cualquier etapa de su embarazo, para de esta forma brindar anticuerpos a su bebé.

En otro orden y en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario provincial reconoció que disminuyó “notoria y considerablemente” la demanda de vacunación anti COVID, por lo que recordó a aquellas personas que tengan refuerzos pendientes, aplicárselos.

“Es una enfermedad que no desapareció, si bien hay pocos casos, casi nada, no quiere decir que se haya terminado o no pueda haber un rebrote. La mejor forma de estar prevenidos, es estar vacunados” argumentó.

Actualmente, la provincia cuenta con vacunas bivariantes producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna, que “protegen contra dos cepas distintas, la vacuna ha mejorado en su composición, la duración o vida media de los anticuerpos aumentó” explicó Arroyo.

Al analizar la actitud de las personas frente a la campaña de vacunación, reconoció que “hay gente que hace más de un año no se coloca una dosis de vacunas COVID”, por lo que insistió en que concurran a los vacunatorios habilitados a lo largo y ancho de la provincia.

Antigripal

En cuanto a la vacunación antigripal, cuya demanda aumenta en esta altura del año coincidentemente con el período invernal y el predominio de circulación de los virus Influenza y no Influenza, insistió en que se vacunen las personas que se encuentran en grupos de riesgo.

“Principalmente los mayores de 65 años, quienes no necesitan prescripción médica para recibir la vacuna anual contra la gripe. Las embarazadas es fundamental que se vacunen en cualquier etapa del embarazo, tienen que recibir la vacuna 2023 contra la gripe, porque le transmitirán a través de la sangre los anticuerpos a su bebé, que los primeros seis meses no podrá recibir esta vacuna”.

Añadió Arroyo que las vacunas se encuentran disponibles en todo el territorio provincial y enumeró: para diabéticos, asmáticos, personas con cardiopatías crónicas, trasplantados, oncológicos o en tratamiento, con obesidad, personas en tratamiento inmunosupresor.

Explicó el funcionario que los vacunatorios de la provincia están abiertos todo el día e incluso los días sábados también están atendiendo.

Digitalización

Recordó el titular de Inmunizaciones que desde el 1 de enero de este año la constancia de vacunación está digitalizada, por lo cual queda registrada la aplicación de la vacunación en la aplicaciones Mi Portal (Formosa) y aplicación Mi Argentina (nacional).

“En este sentido el Ministerio avanzó muchísimo en la informatización del registro, ya lo hicimos hace tres años cuando comenzamos con la campaña de vacunación Covid-19, seguimos con la antigripal, y este año todas las vacunas de calendario se suben al sistema provincial y al nacional. Entonces cualquier persona que viaja a una provincia, extravía el carnet, ingresando al sistema con el DNI, ya tienen acceso a sus vacunas” detalló.