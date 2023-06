Ramiro: "Vamos a realizar una mejora integral de las calles y la iluminación en toda la ciudad"

El candidato a Intendente de la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, participó del “Primer Encuentro de Micro Emprendedores Formoseños” en el Estadio Centenario y acompañó la entrega de indumentarias deportivas para jóvenes y niños del Club San Martín. Además, visitó el barrio Namqom donde dio a conocer a los vecinos su propuesta de mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros.

“En los primeros 100 días de gestión vamos a recuperar la red vial de la Ciudad, con intervención de ripio, asfalto y estabilizado granular, la prioridad es mejorar las calles y también recuperar las luminarias en todas las jurisdicciones", afirmó Ramiro en el Primer Encuentro de Microemprendedores, organizado por la Asociación Emprendedores Formoseños que tuvo una gran convocatoria de jóvenes y adultos que colmaron el estadio Centenario.

En esa línea, Fernández Patri detalló su propuesta de reubicación y reactivación del Mercado Municipal. "Será un espacio de comercialización para emprendedores que también sea punto de encuentros y socialización con conectividad y locales comerciales, restaurantes y cafés. Quiero decirles que los necesitamos a ustedes y que vamos a construir en cada barrio Centros de Inclusión Digital, lugares con conexión WI-FI y espacios de capacitación. También vamos a llevar centros comerciales a cada barrio y avenida principal de la ciudad. Queremos generar un entorno donde ustedes puedan avanzar en sus emprendimientos".

"Desde mi gestión municipal van a encontrar un Estado que genere las condiciones y el contexto para que ustedes puedan emprender, vamos a jerarquizar la Escuela de Artes y Oficios Municipal para transformarla en un Instituto que expida títulos. Se llamará Servicio Municipal de Aprendizaje (SEMA), con formación técnica para los trabajadores municipales y cooperativistas, que representan una prioridad para mí y también para los jóvenes, para fomentar el empleo formal. Nosotros venimos a profundizar el modelo del Gobernador Gildo Insfrán".

Asimismo, el actual diputado nacional valoró el espíritu de superación de los emprendedores que salen de la zona de confort y asumen el desafío de afrontar condiciones macroeconómicas muchas veces desfavorables como la pandemia o la guerra. "Agradezco poder compatir con ustedes y los felicito", señaló.

En ese marco, Manuel, un emprendedor que participó del evento contó como recibió apoyo del Estado provincial al iniciar su proyecto. "Mi emprendimiento se llama "Sinforiana" y hago productos alimenticios artesanales como mermeladas y dulces. Vendo mis productos hace un mes en el Mercado de Emprendedores del barrio La Paz, antes de eso lo vendía por facebook. Con la ayuda de la Asociación de Emprendedores Formoseños pude mejorar mi emprendimiento, me asesoraron en comercialización y presentación de los productos", mencionó.

Y agregó: "Me encanta el discurso de Ramiro y sus propuestas de apoyo a los emprendedores. Me encantan las propuestas de las luces con paneles solares, la inclusión de la gente con las bicisendas, veo que trata de mejorar la ciudad, que piensa en la gente de los barrios, para que no tengamos que venir hasta el centro a pasear o nosotros a vender nuestros productos. Deseo que llegue al municipio así arreglamos las calles y la iluminación, que los colectivos lleguen a tiempo. Ramiro tiene nuestro apoyo para las elecciones".

Luego, Fernández Patri se trasladó hasta la sede del Club San Martín en el barrio San Francisco, donde acompañó a las autoridades de esa institución en la entrega de indumentaria deportiva para jóvenes y niños que practican diferentes disciplinas en el Club. Cabe destacar que el evento fue realmente convocante ya que participaron alrededor de 600 personas.

El candidato a Intendente expresó su emoción a ver el crecimiento del Club y se comprometió acompañar las prácticas deportivas desde el municipio. "Me alegra saber que existe un espacio como el Club San Martín que tiene este espíritu de barrio, que es lo que nosotros buscamos. En cada barrio los jóvenes y adultos tendrán espacios para las prácticas deportivas porque entiendo la recreación como un derecho. Vengo a felicitarlos y destacar que hoy se puedan practicar tantas disciplinas, y no sólo futbol como era antes en mis tiempos, deseo que sigan integrando a los jóvenes", cerró.

“Tengo la decisión política de arreglar las calles, hace cuatro años lo vengo marcando”, afirmó Fernández Patri

El candidato a intendente por el Frente de la Victoria participó de nuevas intervenciones de ripio en los barrios Hipólito Irigoyen, Divino Niño, San Antonio y la Alborada. Además, recorrió y dialogó con los vecinos del Villa del Rosario acerca de las inquietudes y necesidades que tienen en esos sectores de la ciudad.

“Hace cuatro años que lo vengo marcando, es el momento de los barrios más alejados del centro. La decisión política de arreglar las calles para mejorar la vida de los vecinos está y es una prioridad para nosotros. Salimos a escucharlos y a brindar estas soluciones rápidas gracias al Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, y hoy vemos que la Municipalidad también está saliendo a enripiar, es decir, que se puede. Creo que si ponemos el énfasis en esta necesidad que hoy tiene la ciudad de Formosa y que, si nos unimos todos, vamos a poder dar respuesta y estoy convencido que así va a ser”, expresó contundente Ramiro Fernández Patri en el marco de una nueva jornada signada por nuevas intervenciones de ripio llevadas a cabo en el barrio Hipólito Irigoyen.

“Estamos en la intersección de dos barrios, el Hipólito Irigoyen y la Alborada. Estuvimos reunidos anteriormente con los vecinos de esta zona donde nos manifestaron que el arreglo de calles era la necesidad más urgente y acá estamos, trayendo las respuestas a su pedido. También es un reclamo común la mejora de la iluminación del barrio”, contó el candidato a intendente.

En ese sentido, explicó a los vecinos que estas acciones que hoy se realizan son sólo el inicio de todo el trabajo integral que se pretende llevar adelante a partir del 10 de diciembre cuando asuma la Intendencia de la ciudad.

Por su parte, Jimena, que es vecina del barrio Hipólito Irigoyen y tuvo la oportunidad de presenciar el momento en que enripiaban su calle, sostuvo: “Estoy muy contenta con el ripio y con la presencia de Ramiro que es el único que se acordó de nuestro barrio. Yo lo apoyo y lo voy a votar. También hablé con él porque necesitamos más iluminación y mantenimiento de cunetas”.

En esa línea también se expresó Daniel, que celebró la llegada del ripio para poder transitar con normalidad los días de lluvia, al tiempo que se sumó al pedido de más alumbrado público para la seguridad de los vecinos. “Ramiro me parece un muy buen candidato porque es joven, gestiona y creo que hay que darle paso también a otros como él”, concluyó.

Asimismo, Lara y Santiago, dos jóvenes del mismo barrio dialogaron con Ramiro e hicieron hincapié en la necesidad de mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros y reiteraron el pedido de más iluminación: “Nos parece muy bien el enripiado para poder ir al colegio y la Universidad los días de lluvia pero necesitamos también más iluminación y que el colectivo recorra más sectores del barrio, porque generalmente tenemos que caminar varias cuadras hasta las paradas, muchos son menores de edad que vienen desde la Escuela de Comercio o desde el centro y hay lugares donde está muy oscuro para moverse con seguridad. Ramiro nos pareció muy amable, nos escuchó y esperamos que haga las cosas que nos prometió”.

Posteriormente, el candidato a intendente llegó hasta el barrio Divino Niño, donde también se llevaron a cabo intervenciones de ripio que dejaron muy contentos a los vecinos.

Lucía, que habita allí hace 26 años, manifestó: “Las calles estaban en muy mal estado, yo hoy cuando vi el ripio en mi cuadra después de tanto tiempo me re emocioné, es muy lindo lo que está haciendo Ramiro”. A ella se sumó Gladys, que también expresó su alegría por el arreglo de calles y añadió la necesidad que tienen tanto niños como jóvenes y adultos de mayor iluminación en el barrio para resguardar la seguridad en la noche.

Pasado el mediodía, la recorrida continuó en los barrios San Antonio y La Alborada, donde los vecinos se acercaron con entusiasmo a dialogar con Ramiro y celebraron la respuesta inmediata de enripiado brindada a los vecinos, mientras manifestaron su acompañamiento con el voto el próximo 25 de junio.

La jornada finalizó por la tarde en el barrio Villa del Rosario, donde el candidato a intendente dialogó con vecinos y escuchó los requerimientos. “Hace mucho queríamos que alguien nos escuche, expresamos nuestras inquietudes a Ramiro, la reunión fue para ver cómo mejoramos las calles y la iluminación, Ramiro se comprometió a darnos una solución cuando llegue al municipio y yo creo en él, creo que es una buena persona por eso confío”, cerró Juan, vecino del barrio.