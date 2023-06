Ramiro recibió el apoyo y acompañamiento de los jóvenes de la ciudad

El candidato a intendente por el Frente de la Victoria compartió una hermosa noche junto a cientos de jóvenes de la capital provincial en el marco de la “Fest Joven” organizada en el Club Sarmiento. Hubo Djs y artistas en vivo invitados, además de numerosos sorteos. Más tarde, Ramiro llegó hasta el Club San Martín donde también estuvo junto a jóvenes deportistas y entregó premios.

La “Fest Joven” en el Club Sarmiento, convocó a cientos de jóvenes de distintos puntos de la Ciudad de Formosa que se congregaron para disfrutar de las propuestas recreativas que proponía el encuentro y compartir un momento con el candidato a intendente.

A su llegada al evento y consultado por la prensa, Ramiro expresó estar realmente emocionado por la recepción que ha tenido por parte de ellos. “Es un fenómeno que hemos ido viendo en los barrios que visitamos todo este tiempo, la calidez y la apertura que tienen para conocerme y escuchar las propuestas que tengo para ellos. Hoy ratificamos este total acompañamiento porque han venido a esta fiesta, hemos compartido, están contentos y saben que van a ser una prioridad en mi gestión”, afirmó.

El encuentro contó con la participación de los Djs Nicolás Gómez y Matías Villalba, además de los shows en vivo de Coti Moreno y Código Vallenato como artistas invitados. Otro de los grandes atractivos que tuvo el evento fueron los numerosos sorteos que se realizaron, donde se obsequiaron viajes para los jóvenes que resultaron ganadores. En ese sentido, la entrega de los premios estuvo a cargo de los diferentes candidatos a concejales y diputados provinciales que integran la lista del Frente de la Victoria.

“Estuvo espectacular la fiesta! Nos vamos tranquilos a casa y todos con regalos. Nosotros vamos a apoyar a Ramiro porque nos tiene presentes”, manifestó Carolina, una joven estudiante.

Por su parte, Naomi, otra de las asistentes al evento, mencionó: “Honestamente, la pasé bien. Estuvieron muy copados los Djs, los artistas también, vine con mis amigas, no lo conocía a Ramiro y la verdad me pareció súper bueno, compartió un rato con nosotras y me encantó que nos tenga en cuenta”.

“La pasamos re bien. Los chicos de la organización fueron súper amables y atentos con nosotros. Bailamos, nos divertimos con los artistas y djs. Los sorteos y pilusos también estuvieron buenísimos y Ramiro bailó con nosotros. Queremos que sea nuestro intendente”, finalizó Agustina, otra joven participante en la fiesta.

En última instancia, el actual diputado nacional se hizo presente en el Club San Martín para compartir otro encuentro de tipo recreativo con jóvenes pertenecientes a dicho establecimiento deportivo. Allí Ramiro también disfrutó del baile y la música con la comunidad joven del Club y entregó una bicicleta a quien resultó ganador de ese premio.

Propuestas para los jóvenes

Cabe destacar que el primer eje que contempla su Plan “Formosa, Ciudad inteligente” dentro del modelo formoseño es el de desarrollar un municipio con los jóvenes como protagonistas de su gestión 2023-2027.

En esa línea, el candidato a intendente de la Ciudad de Formosa propone crear Centros de Inclusión Digital en cada uno de los barrios de la capital provincial porque entiende a la recreación como un derecho y no como un privilegio mercantil. Estos espacios de encuentro tendrán múltiples usos de tipo social y recreativo, con plena conexión a internet (libre y gratuita), pero también servirán para que los jóvenes puedan formarse o realizar sus trabajos de índole profesional.

Otras de las propuestas que se destacan tiene que ver con desarrollar el Servicio de Aprendizaje Municipal (SEMA), un instituto de carácter autónomo con personería jurídica y patrimonio propio que brinde de manera regular capacitaciones gratuitas vinculadas con tecnología, innovación y emprendedurismo, de manera tal de contribuir con la formación profesional de técnicos, tecnólogos y trabajadores especializados que tengan rápida inserción en el mercado laboral formoseño.

Por último, Fernández Patri contempla la continuidad del boleto estudiantil gratuito y la necesidad de que los jóvenes se involucren y participen activamente en las políticas públicas municipales vinculadas con el desarrollo de una Ciudad inteligente, moderna y amigable con el cuidado del medio ambiente.