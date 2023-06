Presentaron proyecto de tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande

El mismo, tiene por objeto reducir los costos que deben pagar los usuarios residenciales durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre a marzo de cada año, fijándose una bonificación en el Cuadro Tarifario Total de un 40% para los que se encuentren en la franja de 0 a 900 KWH/mes, elevándose el porcentaje a un 50% para los usuarios residenciales que sean considerados vulnerables, estableciéndose que el universo de beneficiarios, serán todos aquellos hogares que no superen en ingresos 3,5 Canastas Básicas Totales tipo 2-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, dio a conocer que el Organismo de la Constitución a su cargo, presentó un Proyecto de Ley que propone una -Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica- para las Provincias del Norte Grande: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con el objeto de disminuir los costos que deben pagar los usuarios residenciales durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre a marzo de cada año, fijándose una bonificación en el cuadro tarifario total de un 40% para los que se encuentren en la franja de 0 a 900 KWH/mes, elevándose el porcentaje a un 50% para los usuarios residenciales que sean considerados vulnerables socioeconómicamente hablando y a quienes obviamente les es mucho más difícil enfrentar, por un lado los costos de un servicio público esencial y al mismo tiempo cubrir los costos de la Canasta Básica Alimentaria. En el mismo Proyecto, se estableció que la aprobación del mismo, no implica la exclusión de los beneficiarios que posean el Programa Esfuerzo Formoseño creado por el Gobierno Provincial y financiado por el Tesoro Provincial y el Fondo Compensatorio Tarifario (FCT), por el cual se subsidia el 100% del cargo variable a los primeros 150 kwh/mes y el 50% restante a quienes consuman menos de 300 kwh/mes y que alcanza a más de 65.664 usuarios residenciales. Gialluca resaltó que, las inclemencias climáticas propias del periodo estival y las altísimas temperaturas, nos condicionan a tener que utilizar necesariamente los equipos de refrigeración durante largas horas del día, no solamente para descansar, sino también, para poder desarrollar diversas actividades. Por otra parte, señaló que el tope de consumo subsidiado de 650 kwh/mes para los hogares del Norte Grande establecidos por la Secretaria de Energía, “no constituyen un beneficio real para los usuarios, pues, todo hogar ubicado cualquier punto de la Provincia, durante los meses señalados, fácilmente llega a los 900 kwh/mes y más también, por lo que, necesitamos que la Tarifa Regional Diferenciada constituya una ayuda real a los bolsillos de los trabajadores y no se puede estar estableciendo bandas de consumo que son ilusorias e inútiles, puesto que, está probado que los mayores consumos van siempre de la mano de las altas temperaturas existentes durante los meses de noviembre a marzo. Asimismo, se estableció que el universo de beneficiarios, serán todos aquellos hogares que no superen en ingresos 3,5 Canastas Básicas Totales tipo 2, compuesto por 4 miembros. Añadió el Funcionario Provincial, que los usuarios del Norte Grande, siempre vamos a pagar con el actual esquema de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, valores muchos más elevados que los del AMBA, los cuales, van a tener una tarifa más barata porque hay mucha gente concentrada en pocos kilómetros y así es mucho más eficiente y rentable la distribución para las empresas responsables según la Jurisdicción. A esto debemos sumarle que, Formosa no posee una cobertura de la red de distribución de gas natural, “por lo que, nos resulta difícil de entender que se haya sancionado la Ley Nº 27.367 que amplió los beneficiarios del régimen de Zonas Frías, pues para ellos, el gas es lo que la energía significa para nosotros”. Finalmente, afirmó que, la Segmentación Tarifaria busca que los subsidios sean otorgados a quienes realmente los necesitan, no obstante, lo cual, denunciamos que las políticas de subsidios a las tarifas de energía eléctrica, deben ser modificadas para que la utilización de los Fondos Nacionales, sean distribuidos de manera más equilibrada y permitan de esta manera, un desarrollo con sentido federal en argentina.