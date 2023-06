La veterinaria Andrea Florentín defendió su tesis doctoral luego de haber obtenido una beca por el CIT-Formosa

La institución CIT Formosa trabaja para favorecer la formación de recursos humanos altamente capacitados para que investiguen problemáticas estratégicas para las necesidades de los formoseños.

La veterinaria Andrea Florentín, directora técnica de CEVET (Centro de Estudios Veterinarios) defendió hace pocos días su tesis para optar al título de Doctor por la Universidad de Buenos Aires, en el área de Ciencias Veterinarias.

Lo hizo con el tema “Desarrollo de métodos de diagnóstico y estudio de diversidad genética de Trypanosoma vivax en rumiantes del este de la provincia de Formosa” https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/137752?show=full bajo la dirección del doctor Carlos Manuel Monzón y la co-dirección de la Dra. Silvina Wilkowsky, por medio de una beca obtenida desde el CIT-Formosa, obteniendo la más alta calificación.

Las autoridades y profesionales del CIT-Formosa (Centro de Investigación y Transferencia) felicitaron a Florentín y señalaron que “para nosotros es un honor sumar un doctor más a nuestro equipo y queremos felicitar a la flamante Doctora por tan gratificante logro. Nos llena de ilusión la continuidad de esta prioritaria línea de investigación para nuestra región”.

El CIT-Formosa se creó como unidad de responsabilidad compartida o de triple dependencia entre el CONICET, el Gobierno de la provincia de Formosa y la Universidad Nacional de Formosa en septiembre de 2013.

En el mencionado convenio, la provincia de Formosa asignó un inmueble (ex Cedivef y las instalaciones del ex IUF en la localidad de Laguna Blanca), realizó la inversión para la reparación de la infraestructura existente y la construcción de nuevos laboratorios, financia los gastos de mantenimiento (limpieza de alambrados, cortes de pastos, etc.), de energía eléctrica, agua potable y conectividad.

Asimismo, avala las presentaciones de los proyectos del CIT ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología con el objeto de adquirir equipamientos para las líneas de investigación.

“Son hechos concretos en que el Gobierno de la Provincia de Formosa invierte en la formación de recursos humanos altamente capacitados” señaló por su parte el director de Promoción y Vinculación Tecnológica, Lino Princich, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.