Insfrán: “La alternancia en un gobierno peronista está en la voluntad del pueblo”

En el marco de una nueva entrega de títulos de propiedad de viviendas, que se llevó a cabo este viernes 16 por la tarde, en el Galpón G del predio ferial Vuelta Fermosa, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y destacó la importancia de contar con un Estado presente para concretar políticas públicas habitacionales.

En principio, recordó que durante la mañana del viernes, en la ciudad de Clorinda, inauguró dos nuevas obras educativas: la EPEP N°8 y el EJI N°10, llegando así a los 1481 edificios de esta índole durante su gestión; y, luego, hizo lo propio con la nueva Planta de Agua Potable, en la misma localidad.

En ese marco, Insfrán trajo a la memoria que, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, dicha obra tenía 24 meses de ejecución y estaba financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), un organismo multilateral de crédito; pero en 2018 “como ellos estaban acostumbrados a decir, para no decir suspender, neutralizaron la obra” y ya en 2019 “empezó a disminuir lentamente la inversión”.

“Y los que trabajan en construcción y entienden de esto, saben que es más fácil iniciar una obra que reiniciar una obra paralizada, porque estamos en una economía con inflación y el empresario puede ser todo lo quiera pero busca siempre ganar, entonces como tiene el contrato, el Estado tiene que negociar los mayores costos que se va a ejercer desde ahí”, explicó.

Y profundizó: “Por eso recién se volvió a retomar en 2020 y hoy fuimos a inaugurar gracias a Dios, Clorinda tiene una nueva planta de agua potable, con una proyección de 30 años”, explicó.

Bombardeo a Plaza de Mayo

En otro orden, Insfrán conmemoró a los mártires del Bombardeo en Plaza de Mayo, que sucedió un 16 de junio de 1995, cuando la Aeronáutica de la Marina arrojó más de nueve toneladas de bombas sobre la población civil que se estaba manifestando en ese espacio público, lo que ocasionó el fallecimiento de más de 350 y miles de heridos; “sin contar después los fusilamientos tanto de los Generales Valle, Cogorno, que son emblemáticos y también de obreros en los basurales de José León Suárez”.

“Estamos recordando a todos aquellos mártires, con esta alegría que está demostrando aquí el pueblo formoseño y que ustedes expresaban muy bien en el video que vimos recién”, sostuvo.

Entrega de títulos

Asimismo, el gobernador indicó que la demora en la entrega de títulos de propiedad, es porque “antes se expropiaban esos lugares, pero para llegar al título primero hay que pagarle al que se le expropia y había ese inconveniente”, por lo que “tuvimos que hacer todo nosotros, regularizar la situación dominial de esos terrenos para poder hoy entregarles a ustedes”.

De esta manera, agradeció a la Fiscalía y la Secretaría General de gobernación quienes “tuvieron mucho trabajo” para regularizar y hacer entrega de estos 663 títulos de propiedad este viernes.

Estado presente

“Quien hizo uso de la palabra en nombre de todos ustedes decía: ‘esto ocurre porque está el papá Estado, el Estado en un gobierno peronista tiene que estar siempre presente, porque para nosotros la verdadera democracia es cuando un gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”, enfatizó.

Y aclaró: “Hoy, por supuesto, hablo de estas cosas porque la semana que viene estamos en un proceso electoral y dentro de la democracia hay otras representaciones que nos están ofreciendo otras alternancias que dicen que el Estado se debe disminuir en su mínima expresión, que no tiene que existir escuela pública, ni sistema de salud, que hay que pagar todo”.

Entonces, Insfrán cuestionó: “Esos son los que hablan de libertad, democracia, nosotros no compartimos eso, el Estado tiene que estar presente para que garantice la igualdad de posibilidades que es la justicia social”.

“Pero para ello hay que tener primero independencia económica, para tener soberanía política y así justicia social. Estas tres banderas, que son las del peronismo, logramos con nuestro gobierno; y vamos trabajando todos los días por una comunidad organizada”, aseveró.

Y advirtió: “Pueden disfrazarse de lo que quieran, pero en definitiva esto es lo que les proponen a ustedes, ausencia del Estado por el sector privado. Fíjense, durante el gobierno de Macri se desfinanció el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en el gobierno del presidente Perón, y pese a todo eso, en Formosa fuimos más lento pero no se pararon las obras”.

El mandatario ejemplificó con el edificio del Centro de Medicina Nuclear que “no se paralizó nunca” pero clarificó que no fue porque el gobierno nacional enviaba los recursos, sino porque “el gobierno con fondos del tesoro provincial siguió haciendo los trabajos, las obras civiles y gracias a eso hoy podemos poner en funcionamiento”.

“Porque el compañero ministro de Infraestructura del gobierno de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), Julio De Vido, nos dio los recursos completos para comprar el equipamiento que se trae de los Estados Unidos; y para no perder la garantía teníamos que mantener aquí en un depósito a 24 grados, así que se imaginan lo que significaba mantener estos elementos así en nuestra provincia pero lo hicimos”, aseveró.

Todos somos el Modelo Formoseño

Por último, Insfrán ratificó que “el Modelo Formoseño es de todos” porque “lo hicimos todos juntos, con el acompañamiento permanente de ustedes, porque sin eso, no somos nada”.

“Somos lo que somos porque ustedes nos acompañan y convalidan con su voto cada dos y cuatro años de periodicidad; y hay quienes plantean que tiene que haber alternancia, pero parece que la alternancia se busca en otro lugar y la alternancia en un gobierno peronista está en la voluntad del pueblo, ustedes deciden quién va a ser”, expresó.

De este modo, el mandatario concluyó: “Primero hay que ganar el corazón del pueblo, tener propuestas que les interese, yo no puedo pedir unanimidad porque si hasta Cristo que fue un ser divino no tuvo, tuvo un traidor, nosotros no pedimos eso; solamente pedimos ser acompañados por la mayoría del pueblo formoseño y seguiremos haciendo cosas maravillosas para todos ustedes”.