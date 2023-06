Insfrán hizo énfasis en el “valor social” de las obras y las políticas del Modelo Formoseño

Este jueves 1° de junio por la mañana, al inaugurar la Casa de la Solidaridad de la localidad de Villafañe, además del frigorífico municipal y el polideportivo policial “Eva Perón”, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, puso en valor estas tres importantes obras en cuanto a que tienen una significación económica, pero, sobre todo, “un valor social”.

El primer mandatario hizo hincapié en este punto durante su alocución, al comparar lo que pasó con el Gobierno nacional anterior del expresidente Mauricio Macri, el que tomó créditos por “100 millones de dólares”.

Sin embargo, preguntó: “¿dónde está esa inversión? Sirvió solamente para que los amigos fugaran capitales. Es decir, utilizaron la Argentina para hacer negocios y dejarnos sin nada, sólo las deudas que tenemos que pagar todos los argentinos y argentinas”.

Por esa razón es que pidió comprender que la decisión de votar a un u otro proyecto político es muy importante, ya que, a diferencia de lo que fue la gestión de Cambiemos, en su Gobierno los recursos son destinados a lo social, con la idea de que “le sirva al pueblo”.

Puso como ejemplo de ello al PAIPPA, el cual “quiere decir Programa de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, y se inició en el momento en que el neoliberalismo era estrella en el mundo y en Argentina ni hablar” en la década del ’90.

Sin embargo, pese a este contexto, afirmó que con esta política revolucionaria se logró evitar que la gente de campo migre a la ciudad y, de esa manera, “se revirtió eso de que el 60% de la población estaba antes en la ciudad capital y el 40% en el resto del territorio provincial”.

Y fue precisamente porque “cuando un paippero está, produce y trabaja, hay empleo pleno y también lo hace a nivel familiar, así tienen todos trabajo”, puso en relieve.

“El PAIPPA está dentro del Modelo Formoseño”, subrayó categórico, reafirmando, muy convencido, al mismo tiempo que “el nuevo rostro de la justicia social es la educación”, por cuanto, trajo a colación: “El primer ingeniero en Producción Agropecuaria que salió del Instituto Universitario de Formosa (IUF) es hijo de un paippero de tres hectáreas de Colonia El Alba. Por supuesto que ahora ya son muchos más”.

En efecto, con ello Insfrán trató de que se comprendiera todo lo que engloba la posibilidad de poder estudiar y en esa línea agregó el Polo Científico y Tecnológico de Formosa, donde se está instalando una biofábrica, “es justamente donde también van a poder trabajar los productores con el fin de que sean productos biológicos”, destacó.

Por otro lado, avanzando con su discurso, aludió al acueducto que vendrá del río Paraguay, pasando por Tatané, Laishí y Villafañe; y acotó: “En el caso de Tatané, que hasta ahora recibía agua desde Herradura, pero pronto va a tener su propia planta potabilizadora; como también Laishí”, y estimando que lo harán también en esta localidad, “ya que ya tienen el lugar, por lo que seguramente vamos a hacer una nueva planta aquí”.

También, dedicó un párrafo a los opositores, al marcar que para sus adversarios, la política es estar en “las redes sociales, después ir sentarse en un set televisivo, hablar y tirar mala onda”; condenando que, por ejemplo, “vienen de ‘gorilandia’; una señora que nos dice que somos corruptos, cuando son corruptos esos que, en la función pública, del lugar donde estaban me armaban causas judiciales para meterme preso, pero no lo lograron; y es porque hay una justicia divina que siempre se impone que es la justicia de Dios”, reiterando nuevamente su confianza absoluta en el Creador.

Con respecto al “otro que habla de la libertad y promete todo tipo de cosas”, en alusión a Javier Milei, sin lugar a dudas, “miente porque si uno se pone a sumar todas las cosas que promete, ni el presupuesto de la Nación le va a alcanzar”, dijo y lamentó que “esa es la forma de hacer políticamente actualmente”.

Agregó, asimismo, que se trata de “un personaje nefasto porque para alguien que ha estado en la Administración Pública y conoció lo que es la dolarización, el neoliberalismo y el Peronismo, la verdad es una vergüenza lo que dice”.

Por último, rechazó los dichos de un candidato que “habla y pregunta dónde están los algodones y las desmotadoras”, por cuanto “ya en el año ’96, cuando se gesta el PAIPPA, se promovía salir del monocultivo”.

“O sea que quiere volver para atrás y es tan tonto que no sabe ni lo que es plantar una lechuga, entonces no tiene que hablar de lo que no sabe”, dilucidó el Gobernador, evidenciando que se trata de una zona algodonera, al igual que Laguna Blanca, Laguna Naineck, Riacho He Hé, Buena Vista, entre otras citadas en el final de su discurso.