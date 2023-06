Gildo Insfrán: “No conocen nada de nuestra provincia, y hablan como grandes consejeros de todos”

En el marco de la inauguración de las obras de refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Provincial N° 335 “Juan Carlos Arévalo” del barrio Namqom, el gobernador Gildo Insfrán criticó al precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, quien llegó a la ciudad de Formosa “a hablar al santo botón”.

En el inicio de su discurso, el primer mandatario puso de relieve las obras que se llevaron a cabo en la Escuela N° 335, como también las de refacción y ampliación de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 EIB y del ECO, ambos del barrio Namqom.

Seguidamente se ocupó del jefe de Gobierno porteño, quien se refirió a Formosa no como una provincia, sino como un feudo. En contraposición, dijo que el verdadero feudo está en la CABA, donde los inquilinos deben alquilar propiedades para vivir, ubicando a este territorio en el último lugar del ranking nacional de habitantes que son propietarios de su vivienda.

“Formosa estaba dentro de las primeras, donde los habitantes de esta provincia son propietarios de sus viviendas y el último distrito del país es CABA, la mayoría de ahí alquilan. ¿Dónde está el señor feudal? ¿En Formosa o en CABA? Ahí está el feudalismo, que hoy ya no se llama más feudal sino negocio inmobiliario. Los vasallos que vienen a ser los inquilinos, tienen que ir a alquilar a los señores feudales. En Formosa son propietarios”, aclaró.

Consideró que al llegar a Formosa dicen verdaderas “burradas” y añadió que en caso de llegar a la Presidencia del país volverá a darle la espalda a la provincia, como ya lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, ya que es “una cría” de ese mismo espacio político.

Se refirió también a los “colaboracionistas locales” del dirigente porteño que “no son de aquí, tampoco lo sienten como nosotros que somos nacidos y criados. Otros que no nacieron aquí, que aman a Formosa, el único requisito para ser considerado formoseño”.

Proponen atraso

Insfrán aclaró que no puede dejar pasar por alto las propuestas de este precandidato presidencial, que sugirió hacer de Formosa “un espacio algodonero”, pretendiendo de esta forma “sumir nuevamente en el atraso” a la provincia, lejos de la diversificación productiva a la que se orienta hoy en día la producción.

“No piensa en la diversificación productiva, tampoco le puedo pedir que conozca, porque no sabe ni sembrar una planta de lechuga”, ironizó.

Comentó que al llegar a Formosa, recorrió distintos barrios, se sentó a tomar café en un bar céntrico y también recorrió los Lotes 110 y 111. “Cuando traen gente y los llevan a los lotes 110 y 111, pueden entrar en cualquier parte, porque aquí hay paz social y respeto, nadie le faltó el respeto. Hay seguridad, vino y se fue, a la noche ya estaba en San Telmo haciendo una conferencia de prensa, justificando todo lo que está pasando en la provincia” de Jujuy, expresó, tras aclarar que el mismo funcionario no podría recorrer así la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Recordó que se trata del mismo grupo político que el 5 de marzo de 2021 llegó a Formosa para justificar el intento de quema de la Casa de Gobierno por parte de un sector de comerciantes, que estaban en desacuerdo con las políticas públicas aplicadas para sostener la situación epidemiológica de la provincia, ante el avance del coronavirus.

“No conocen nada de nuestra provincia, y hablan como grandes consejeros de todos. Que vayan a hablar al santo botón como lo hacen en CABA, que todos los días están rompiendo una avenida, porque les sobra, rompen veredas, ahora está todo clausurado, por supuesto para el día de las elecciones estará todo habilitado. Eso es reinaugurar, no lo que hacemos acá, porque acá hablamos de refacción y ampliación de esta escuela”, pidió.

Proteger a las artesanas

Insfrán se refirió además al trabajo de las artesanas que utilizan las flores de la palma y la totora para tejer distintos artículos de cestería y prendas de vestir, adelantando que el CEDEVA trabaja para sostener estas plantaciones, que con el paso del tiempo tenderán a desaparecer.

En este marco, fustigó duramente a ciertas fundaciones que se aprovechan comercialmente de este ancestral trabajo comprando estos productos “por dos pesos” y vendiéndolos en grandes ciudades a una cifra mucho mayor, haciendo un verdadero negocio a costa de las comunidades aborígenes.

Consideró que es ahí donde el Estado debe hacerse más presente a través del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), para que este tipo de acciones dejen de ocurrir.

Asimismo lamentó el primer mandatario haberse enterado un día antes que una delegación de quince diplomáticos de la Unión Europea visitó Formosa, llegando en un vuelo chárter a Las Lomitas, para luego conocer el Bañado La Estrella, y Campo del Cielo. “Vinieron de la mano de una fundación, a nuestro territorio, el Gobernador se enteró 24 horas antes, qué desprecio, es el desprecio que tienen, ellos tienen que respetarnos porque somos una nación libre, justa y soberana”, reclamó.

“No somos colonia de nadie y no queremos serlo, a pesar de que hay argentinos que buscan ser colonia de alguna potencia. Queremos ser un país soberano, independiente, en homenaje a un gran héroe que fue Manuel Belgrano”, explicó.

Consideró que “la Argentina se construyó desde el norte, si no hubieran existido Güemes, Belgrano, San Martín, hubiéramos sido una pequeña republiqueta” y agregó que “hoy somos un gran país, nos falta solamente entender que cada región, cada lugar somos diferente, esa es la riqueza que tiene que hacer la identidad de todos los argentinos y no solamente una identidad que quieran imponerlnos desde el centro, desde el porteñismo. No lo vamos a permitir desde el norte, somos argentinos y latinoamericanos”, enfatizó.