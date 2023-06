El gobernador Insfrán encabezó el acto por el 68º aniversario de la Provincialización de Formosa

Este 28 de junio, Formosa celebra su 68º aniversario de la gesta para que el territorio elevara su rango institucional y fuera reconocida como provincia por el entonces presidente Juan Domingo Perón.Es así que, en la mañana de este miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el primer acto conmemorativo que consistió en la ceremonia de izamiento de los pabellones nacional y provincial en el Mástil Municipal, emplazado en la intersección de la calle San Martín y la Avenida 25 de Mayo, en la ciudad capital.Se realizó a los sones de la canción Aurora y posteriormente se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa acompañados por la Banda de Música de la Policía provincial.Seguidamente, en homenaje a los integrantes de la Comisión Pro- Provincialización de Formosa, se efectuó un toque de silencio.El primer mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, el doctor Eber Solís; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Marcos Quinteros; el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Legislatura Provincial, el doctor Armando Felipe Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; además de ministros, subsecretarios y legisladores nacionales y provinciales.Seguidamente, alumnas de la EPEP N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad capital interpretaron la poesía “28 de junio” de Horacia Echeverría.El diputado provincial, el doctor Rodrigo Vera, fue el encargado de dirigir las palabras alusivas a la fecha y, según recabó AGENFOR, afirmó: “Los 28 de junio recordamos con mucho agradecimiento a los vecinos de la Formosa provinciana que decidieron unir sus voces y voluntades para peticionar por el anhelado sueño de la provincialía”, recordando que estuvieron liderados por el entonces “entrañable docente Vicente ‘Tata’ Salemi”.Continuó: “Movidos por la fe y esperanza inquebrantables, partieron para poder hacer escuchar la voz del pueblo formoseño frente al general Juan Domingo Perón, quien, fiel intérprete de la voluntad popular, escuchó e hizo realidad ese sueño, enviando al Congreso un proyecto de ley que en sus fundamentos decía que la unidad política de la nueva Argentina era central para la grandeza de la Patria”.Recordó que “esa ley se hizo realidad un 16 de junio de 1955 y el 28 de junio, de puño letra del General, se proclamaba haciendo realidad para toda la comunidad formoseña”.Seguidamente, estimó que este hecho produjo “dos grandes transformaciones”, esbozando que “en primer lugar dejamos de ser una mera dependencia administrativa del poder central en donde nuestros destinos y autoridades se decidían en oficinas de Buenos Aires y pasamos a ser una provincia argentina con todas las letras, con la autonomía y las facultades inherentes a esa jerarquía institucional”.La otra transformación fue cuando el general Perón modificara la Ley de Territorios Nacionales, que databa de 1884, otorgando así por primera vez derechos políticos nacionales, permitiendo a la vez que en 1957 en la Argentina votaran por primera vez las mujeres y los habitantes de los territorios nacionales, “eligiendo al Peronismo como la fuerza más democratizadora de nuestra historia”, añadió.Seguidamente, realzó que fue en 1955 cuando se “obtuvo la ciudadanía plena” y sostuvo que ésta enseña “el significado político y el valor que tiene la voluntad popular y la identidad”.En esa línea, el legislador explicó que se refiere a “la voluntad que el pueblo formoseño tiene desde su nacimiento, desde ese primer hecho fundacional que fue el 8 de abril, en el cual en lugares donde solo había naturaleza hubo que fundar desde sus cimientos una urbanización, una comunidad que luego sería provincia”.“Y esa voluntad popular es algo que se defiende”, agregó y en concordancia referenció que en “la historia del país, apenas tuvimos la provincialización, ocurrieron sucesivos golpes de Estado que durante tres décadas impidieron que el pueblo argentino y, particularmente el formoseño, pudiera expresarse libremente”.Antes ello, manifestó que “ésta no se puede cercenar y, en donde reside nuestra fortaleza es en la identidad provincial, la que nace de nuestra historia y la que nos permitió durante todo ese tiempo mantener el rumbo”.De manera que “cuando finalmente recuperamos la voluntad soberana, nos permitió elegir el tercer hito histórico para Formosa, que significó que la provincia no esté solo en los papeles, sino que este hecha realidad en cada rincón de nuestro territorio”.Y aquí detalló que esto se ve en “la provincia que construida con cada escuela nueva, hospital, centro de salud, cuando la integramos territorialmente con rutas, energía, agua, conectividad y, sobre todo, cuando valoramos la cultura e identidad”.“Ese es el valor que tiene esta fecha en el presente”, afirmó y amplió: “Porque el 28 de junio fue un momento que recordamos, pero también es un proceso histórico que se desarrolla en el tiempo fortalecido por la voluntad e identidad”.Ante lo expuesto, el diputado provincial sostuvo que “este año fuimos testigos de unos de los intentos más brutales de cercenamiento de la autonomía provincial, cuando un sector, en el marco de una campaña electoral, intentó una virtual intervención de facto de la provincia utilizando a la Justicia Federal y solicitando que intervengan temas que hacen a la identidad, autonomía y federalismo argentino”.En el mismo sentido denunció que “lo hicieron buscando justamente cercenar la voluntad popular del pueblo, como lo hicieron en otras épocas buscando proscripciones”, pero realzó que Formosa “respondió con dignidad, como pueblo y con orgullo de ser formoseños, porque no aceptó que vengan de Buenos Aires a decirnos quienes somos, cómo tenemos que pensar y decidir”.“Somos provincia y no aceptamos que nos traten como argentinos de segunda o como si aún fuéramos un territorio nacional –dejó en claro-. No aceptamos que quieran definir nuestros destinos y autoridades en oficinas de Buenos Aires o en canales de televisión, porque sabemos exactamente cuál es nuestra historia, quienes somos y tomamos nuestras propias decisiones como pueblo, y eso es lo que celebramos un 28 de junio”.Es así que “hemos elegido un proyecto de provincia que es profundamente formoseño, que nace en nuestra historia, hunde sus raíces en nuestra identidad y tiene un conductor que respeta la voluntad popular”.“Por eso, hoy es un día especial, porque celebramos la provincialización, pero ya la hemos ratificado hace tres días”, en alusión a los comicios provinciales del pasado domingo 25, cerró.