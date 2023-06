El Gobernador entregó más de 300 jubilaciones nacionales y provinciales

Con la nueva Ley de Moratoria Previsional, 17.060 formoseños están en condiciones de jubilarse, de los cuales 2136 ya tienen este beneficio aprobado.

El gobernador Gildo Insfrán encabezó, este viernes 9, la entrega de resoluciones de jubilaciones nacionales y de la provincia, en el Galpón “G” del predio ferial Vuelta a Formosa.

Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en Formosa, Gustavo López Peña; el director regional del ANSeS, Agustín Alemán; el administrador de la Caja de Previsión Social, Rolando Ramírez; la auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa; legisladores nacionales y provinciales, ministros y ministras del Poder Ejecutivo; jubilados y jubiladas.

Al inicio del acto, bajo los acordes de la banda de música de la Policía de la provincia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha Himno a Formosa.

Luego el primer mandatario hizo la entrega simbólica de las resoluciones de jubilaciones nacionales y de la provincia a cada uno de los beneficiarios, siendo más de 300 en total.

Seguidamente, el titular de ANSeS-Formosa, el doctor López Peña, destacó que en esta jornada “tenemos la certeza de que lo que desarrollamos da sus resultados”, añadiendo que “a partir del año pasado se empezó a trabajar entre distintos actores de la sociedad, entre ellos, los centros de jubilados, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios nacionales, para contar con una herramienta que nos permita dar inclusión”.

Y resaltó que esto se dirigió a “aquellos argentinos que, por alguna razón, no pudieron tener sus aportes”, explicando que “esto pudo ser así, principalmente, porque los empleadores no hicieron los papeles como correspondía y entonces no tenían acceso a su jubilación”.

De esta manera, subrayó que comenzaron a trabajar para quienes adeudan esos aportes, logrando que, luego de que los diputados y senadores aprobaran la nueva moratoria, 800 mil argentinos pudieran acceder al beneficio, de los que más de 17 mil son formoseños.

Precisó que a partir de abril se iniciaron los trámites y los formoseños pudieron pagar lo que faltaba, aclarando que “el Estado no está regalando nada, esos aportes se pagan”.

Operativos en Conjunto

En este sentido, aseguró que la decisión del gobernador Insfrán, “fue acertada” ya que los Operativos de Prestaciones en Conjunto llegaban a cada barrio de la ciudad de Formosa y distintas localidades del interior.

Y valoró que “entre todos los operativos 2136 formoseños y formoseñas ya tienen su jubilación”.

Asimismo, indicó que a partir de junio y julio, ya los beneficiarios cobrarán y tendrán su protección con la obra social PAMI.

“Así transformamos la realidad”, expresó firme y rechazó “algunos proyectos que tanto escuchamos por televisión o por los por las redes sociales”, afirmando que “no estamos de acuerdo con este tipo de políticas, porque ellos votaron en contra de la nueva ley”, apuntando contra la oposición.

A su vez que aseveró: “Ellos tampoco están de acuerdo con las políticas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Formosa”.

Protección a los adultos mayores

Por otra parte, manifestó orgulloso que desde abril hasta la fecha se inauguraron ocho Casas de la Solidaridad, “con todo lo que eso significa, es decir, toda la protección que el Gobierno provincial lleva hacia nuestros adultos mayores, cuidándolos, siendo los privilegiados y también hijos del Modelo Formoseño”.

Y al finalizar, agradeció a quienes trabajan mañana, tarde y noche, acompañando, desde muy temprano en todos los operativos, nombrando “el personal de ANSeS, de la Caja de Previsión Social, de Incluir Salud y todos los organismos que estamos tratando de llevar la inclusión a cada rincón de nuestro suelo formoseño”.

“Hay muchos jóvenes que son la garantía del Peronismo y, por supuesto, que vamos a seguir aportando para transformar la realidad de todos los formoseños”, concluyó.

Jubilado

Por su parte, el jubilado Rubén Jara agradeció a los funcionarios provinciales por “su incansable compromiso con los formoseños”, agregando que “gracias a eso estoy hoy jubilado, después de haber trabajado, toda mi vida de manera independiente, en mi taller de chapa y pintura”.

Y expuso que “hoy, mi esposa y yo, ya no tenemos la misma fortaleza para poder trabajar, como lo hacíamos antes, pero estamos cuidados con un excelente sistema de salud, de nuestro Modelo Formoseño”.

Asimismo, se dirigió al Gobernador, expresándole que “nos demuestra que siempre apostó a sacar adelante a nuestra querida provincia, con excelencia de salud, educación y velando por la necesidad de todos los formoseños”.