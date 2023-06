Insfrán: “El formoseño es libre, vota a quien quiere y como quiere”

En el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la ceremonia de entrega de resoluciones de jubilaciones nacionales por la moratoria previsional y provinciales de la Caja de Previsión Social (CPS).

Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario inició diciendo que “es algo emocionante estar viviendo este momento”, al tiempo que dejó en claro por qué es importante la ideología política de quienes están en el Gobierno nacional, provincial o municipal. “Porque ya de entrada sabemos a qué interesen van a responder, qué van a defender y qué van a defenestrar”, dilucidó.

A modo de ejemplo, puso en valor lo que estaba ocurriendo en ese acto, recordando que “esta ley costó mucho para que salga”, por cuanto “los opositores se negaban y nosotros no teníamos los números suficientes”.

En ese sentido, reprobó que los legisladores opositores formoseños Ricardo Buryaile y Fernando Carbajal “en Diputados votaron en contra y el senador por la minoría (Luis Naidenoff) tuvo un poquito más de decoro y se abstuvo, es decir ni, pero en el fondo es no”.

En esa línea, aludiendo al proceso electoral de este año, advirtió que “los sectores de la oposición a nivel nacional están diciendo en los medios que van a ajustar las jubilaciones, las pensiones, los planes sociales y hacer desaparecer prácticamente el Estado porque para ellos tiene que funcionar solamente el mercado, que es lo manda todo”, con lo cual no habrá educación ni salud pública.

Es decir que “van a hacer un país para ricos” y esclareció que “toda esta situación que estamos viviendo en la Argentina la inventaron ellos”, porque “si uno hace un poco de memoria, en la historia van a ver que siempre los Gobiernos con tinte liberal endeudaron el país”.

Y lo hicieron porque “es la manera más directa de entregar la soberanía política de un país a quienes más tienen, los dueños del imperio, a los imperialistas”, ya que de esa manera “no tenemos independencia económica y por lo tanto no podemos pensar en tener justicia social”.

“Esas son las tres banderas que nosotros enarbolamos para lograr solamente dos cosas: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Jubilaciones y pensiones

En otro tramo de su discurso, el primer mandatario planteó que “habrán escuchado muchas veces decir que en Formosa se pagan los peores sueldos del país” y para rebatir esto aseveró: “La mínima que cobra un jubilado en la provincia de Formosa es de 131 mil pesos, mientras que en la provincia que más paga, que es Tierra del Fuego, es de 136 mil pesos”.

De manera que “si tomamos el listado de las 23 provincias, porque la otra (CABA), aunque se crean los dueños de todo es una Intendencia y nada más, Formosa es la segunda provincia que da el mayor pago del salario mínimo para el jubilado”, robusteció.

Y avanzó diciendo que, en el caso de los pensionados y jubilados de la provincia, “el total es más o menos 27 mil beneficiarios y los nacionales son 57 mil”, con lo cual queda desestimada esa crítica que le hacen continuamente a Formosa en el sentido de que “todos son empleados de la provincia, que por eso tienen miedo y sí o sí me tienen que votar”.

“Yo lo único que sé es que el formoseño es libre, vota a quien quiere y como quiere”, reafirmó.

Y siguió: “Estos datos tiran por tierra todas esas cosas que los medios nacionales dicen” en sus publicaciones, como, por ejemplo, sobre la visita de este viernes a Formosa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Elisa Carrió.

“Pero si yo no soy nadie… soy lo que soy por el pueblo de Formosa”, exclamó y aclaró: “No tengo gente; tengo compañeros y compañeras de causa, con la responsabilidad que los formoseños me otorgan de ser el conductor”.

“Formosa no es feudo de nadie, Formosa es de los formoseños -afirmó-. Vienen ellos aquí, nos dicen de todo, se van allá y nos tratan de todo. Pero si nosotros decimos algo de ellos, qué bárbaro… me dicen cualquier barbaridad. Pero a mí, como digo siempre, todo lo que ellos digan me enaltece y para que quede más claro: no me interesa un comino”.

Pandemia

Asimismo, al hacer referencia a la pandemia, el gobernador Insfrán cargó duro contra “la irresponsabilidad de algunos y algunas que por querer un cargo costaron 1200 vidas de formoseños”.

Y, contundente, remarcó que “el Gobierno de la provincia de Formosa se hizo cargo de todos los enfermos en el sistema de salud pública”.

Así también, “el que haya tenido la obra social más extraordinaria fue atendido en nuestro sistema público y no ha pagado un peso”.

Lamentó entonces que “haya habido un juez subrogante (ahora diputado nacional Carbajal), una que hasta ahora sigue peleando contra los molinos de viento (Gabriela Neme), otro que ahora es su asesor, todos por supuesto abogados, que no buscaron consultar sobre salud con la gente que sabe, sino que privilegiaron el interés personal para llegar a las bancas. Sacaban los fallos en contra y voltearon nuestro protocolo de salud cuando empezaron a entrar las vacunas”.

“Hoy muchos formoseños estarían con nosotros aquí si es que se hubiera respetado nuestro protocolo sanitario”, contrastó.

Para finalizar, pidió que los opositores nacionales que vienen a Formosa que “tengan un poquito más de decoro, para no decir de vergüenza”.

“Que el intendente de la CABA busque los pobres en la Capital Federal, porque en la vereda están viviendo familias con chicos a cuadras de la Municipalidad”, contestó.

Al concluir, les habló a los formoseños y formoseñas, diciéndoles: “Ustedes me dieron un mandato y yo trato de cumplirlo de la mejor manera posible. Por eso los invito a que el 25 sigamos apostando al Modelo Formoseño”, cerró.