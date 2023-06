Jofré: “Estos 500 nuevos egresados en oficios me llenan de orgullo y me muestran que este es el camino correcto”

Durante la jornada del viernes, en el Paseo de las Aves, el intendente Jorge Jofré hizo entrega de certificados de finalización de los cursos de la Escuela de Artes y Oficios 2023 a más de 500 egresados y egresadas de los 21 cursos gratuitos brindados por la Secretaría de Acción Social.

En la ceremonia se entregarán los certificados de aprobación de los cursos de Fofucha - confección de muñecos en goma eva-, Jardinería y Paisajismo, Mecánica de motos, Auxiliar de instalaciones eléctricas domiciliarias, Auxiliar de Panadería, Fotografía profesional, Maquillaje, Carpintería fina en aluminio, Artesanía sobre madera fibrofácil, Herrería Artesanal, Tejido a crochet, Auxiliar en pastelería y repostería, Bartender, Amigurumi, Reparación y Mantenimiento de Split y Aire Acondicionado, Refrigeración en General, Mantenimiento de piscinas, Estética facial, Diseño de modas sostenible, Pintura decorativa y Barbería.

Al momento de hacer uso de la palabra, el jefe comunal manifestó: “Son más de 500 las personas que en esta ocasión reciben sus certificados en los distintos oficios, más de 5500 en total desde que creamos la Escuela de Artes y Oficios, y esto es algo que tiene mucho valor porque permite una rápida salida laboral para llevar el sustento a sus hogares. Lo que buscamos con estas acciones es la inclusión, el ascenso social de los vecinos y vecinas”.

“Y esta no es toda nuestra tarea, ya que también creamos las condiciones para que ellos se desarrollen, como, por ejemplo, a través de la comercialización de sus productos en ferias y eventos que realizamos en distintos lugares de la ciudad, sumado a los microemprendimientos que cada uno lleva a cabo en los domicilios particulares. Este es un municipio que escucha la demanda de la gente y da respuestas concretas”, añadió.

En esa misma línea, Jofré remarcó: “La gente me cuenta cómo progresa gracias a las oportunidades que brinda el municipio, ¿cómo eso no me va a llenar de orgullo? Estas situaciones me muestran que este es el camino correcto, el camino con el que soñé, que es darles a los formoseños que por diferentes razones no pudieron formarse en algún oficio, la oportunidad de ejercer una profesión y lograr su independencia económica”.

“En Argentina hay dos modelos de país: uno que trabaja para los sectores concentrados del poder, para los grandes capitales y los sectores financieros; en el otro, el estado es el regulador del sector privado para que las ganancias sean redistribuidas para todo el pueblo. Nosotros representamos a este último modelo, y trabajamos día a día por y para todos los formoseños”, resaltó más tarde.

Por su parte, Mayra Retamoso, equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social, expresó: “Estoy orgullosa de pertenecer a esta área, encabezada por Paula Cattáneo, y de este gran proyecto de Gobierno municipal, que lleva adelante nuestro intendente Jorge Jofré, que tiene a los barrios y a los vecinos y vecinas como el centro de todas sus acciones, porque como él mismo nos dijo siempre, esta gestión política es profundamente humanista y eso nos enamoró a quienes trabajamos por una Formosa con oportunidades para todos y todas”.

“Muchas de las personas presentes pudieron concretar sus aspiraciones a una salida laboral gracias a una gestión que está cerca de cada vecino y supo escuchar las necesidades, y a través de la política pública como única herramienta transformadora, les brindó oportunidades a quienes pasaron por la Escuela de Artes y Oficios”, siguió.

Seguidamente, Retamoso destacó los excelentes resultados que muestra la escuela municipal, la cual “es un orgullo y fortalece la democracia”. “Ya son más de 5500 egresados que se han formado en diferentes oficios y eso nos llena de fuerzas para seguir trabajando y profundizando esta política pública, educativa y municipal para llegar a más vecinos y vecinas, que por algún motivo no han podido capacitarse aún y en las próximas ediciones tendrán la gran oportunidad que ofrece esta gestión, con talleres totalmente gratuitos y accesibles a todos”, sostuvo.

Del mismo modo, Domingo Otazo, egresado de la Escuela de Artes y Oficios, señaló: “Con la finalización exitosa de estos talleres tenemos herramientas que nos posibilitan generar nuestros propios recursos para sostener la economía familiar, y apostar al desarrollo de la ciudad. Agradecemos a la gestión del intendente Jofré, que con esta acción nos devolvió la esperanza de un mejor futuro”.

Para finalizar, Verónica Román, docente del curso de diseño de moda sostenible, indicó: “En sus certificados llevarán un pedacito de cada docente. Detrás de una inscripción había muchos sueños y necesidades de capacitarse. El costo que tiene esta escuela es su tiempo y sus ganas. Nosotros les brindamos todos nuestros conocimientos, con mucho amor. Las puertas de la escuela están abiertas para nuevos cursos para todos”.