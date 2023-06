Advierten a los compradores de lotes de terrenos en cuotas que deben tomar una serie de precauciones para no ser estafados

Gialluca denunció que, se continúan comercializando lotes de terrenos a plazo sin que cumplan con las Ordenanzas Municipales Vigentes y esto lleva a que miles de familias no tengan hoy servicios públicos esenciales, mientras los propietarios de los predios y sus comercializadores se abusan de las necesidades de la gente, haciéndose de pingues ganancias y esperando que el Gobierno Provincial concrete inversiones que son responsabilidad de los sectores privados-Se continúan llevando a cabo una serie de -Reuniones de Trabajo y Audiencias de Conciliación- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, con la participación de vecinos que en su momento adquirieron un lote de terreno financiado, en algunos casos con la intervención de inmobiliarias de nuestra ciudad y en otros, mediante intermediarios, y en las que lamentablemente en todos los casos abordados, se han comercializado al margen de las Ordenanzas Municipales vigentes, lo que origina que miles de familias dentro del ejido urbano, se encuentren sin servicios públicos esenciales como el agua potable o la energía eléctrica, “las que se han visto obligadas a -engancharse- de las redes de las empresas de Refsa o Aguas de Formosa, perjudicando a otros vecinos que se encuentran como usuarios regulares y como consecuencia de estas anormalidades o reciben servicios deficientes o en el caso del agua, contaminada producto de las conexiones ilegales”. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que existen casos en que los propietarios de los terrenos “ceden derechos posesorios” y de esta forma, eluden las normativas vigentes, “por lo que, nos hemos abocado a redactar un Proyecto de Ordenanza para evitar y hacer cesar estas maniobras que vienen utilizando desde hace años entre otras, que dejan sin servicios esenciales a los compradores y donde en la práctica, luego el Gobierno Provincial, se debe hacer cargo de los mismos, mientras los privados se llevaron todo el dinero sin invertir, ni en mensuras y menos aún en infraestructuras básicas, llegándose al punto de no abrir calles y abusándose de la necesidad de quienes no pueden pagar un alquiler o necesitan imperiosamente un lugar para vivir, terminan cerrando negocios millonarios”. El Funcionario Provincial, solicitó tener en cuenta entonces los siguientes puntos al de comprar un lote de terreno: * Corroborar quien es el propietario, porque es el único que le puede trasmitir la propiedad, cuya información se requiere al Registro de Propiedad Inmueble. Para ello, se debe contar con información de los datos catastrales que se puede obtener de la Dirección de Catastro de la Provincia o la Dirección de Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. * Una vez que se tiene la certeza que el propietario es un particular y no lo es por ejemplo ningún Municipio, ni se trata de un terreno fiscal del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, ni una vivienda del I.P.V. que les rige normativas jurídicas diferentes, se debe constatar que exista plano aprobado de loteamiento efectuado por Agrimensor y visado por las autoridades competentes (Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Dirección de Catastro Provincial, etc.) y que cuente además con la ejecución de las tareas relacionadas con la apertura de calles, alcantarillado, desagües pluviales y/o cloacales, instalación y provisión de energía eléctrica y agua potable de red, cuya obligación recae en el propietario que vende los lotes, de conformidad a las -Ordenanzas Vigentes Nº 04/1962, Ordenanza Nº 5818/2010, Ordenanza Nº 6959/2016-. * El perfeccionamiento de la compraventa se debería realizar mediante Escritura traslativa de dominio. En el caso de que fuera la venta a plazo (cuotas), se podría realizar una escritura traslativa de dominio con hipoteca. * Para abaratar costos y siempre para llevar a cabo maniobras delictivas, se realizan boletos de compraventas, en algunos casos con certificación de firmas de un escribano, que no certifican el contenido de los mismos, por lo que, el comprador, previo a firmar, deberá comprender cada una de las cláusulas de dicho contrato a las que se obliga. * Si interviene una inmobiliaria o un tercero como intermediario, se debe verificar que se encuentre inscripto en el Registro Público y/u otorgamiento de poderes; como así también, entrega de los respectivos recibos oficiales. Por último, en caso de dudas, se debe concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo, sito en calle Padre Patiño Nº 831 o comunicase a los números 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.