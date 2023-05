Ramiro Fernández Patri: “La fórmula Gildo - Eber llevará al peronismo una vez más a la victoria”

El candidato a Intendente de la Ciudad de Formosa por el sublema Frente de la Victoria participó del Congreso Provincial del Partido Justicialista y aseguró que la fórmula Insfran- Solís "es lo que todos queríamos y tenemos una lista muy competitiva de cara al próximo 25 de junio”.

El Congreso provincial sesionó y proclamó la fórmula Gildo Insfrán y Eber Solís como candidatos a Gobernador y a Vicegobernador de la Provincia de Formosa. Además, designó 15 candidatos a diputados provinciales y 8 suplentes que competirán en las próximas elecciones.

El actual diputado nacional y congresal provincial del PJ asistió al Congreso con un número importante de militantes de su equipo de trabajo que también lo acompaña todos los días en las recorridas que realiza por los barrios de la ciudad capital. En ese marco, diálogo con la prensa y resaltó: “Fue un multitudinario encuentro donde vinieron los compañeros de todo el territorio provincial, hubo mucha efervescencia, mucho deseo de poder continuar con la conducción del gobernador Gildo Insfrán que se sintió cuando proclamaron la fórmula Insfran- Solís, que es lo que todos queríamos y estamos muy felices”.

A su vez, hubo un fuerte manifiesto desde los congresales justicialistas como Agustín Samaniego y José Mayans, quienes en representación del Partido reafirmaron la defensa de la democracia y el respeto por la voluntad del pueblo que en cada elección respalda al modelo formoseño. En ese marco, Fernández Patri sentenció: “Suscribimos a todos los conceptos que han mencionado los compañeros. Este es un momento clave donde están buscando por la Justicia lo que en algún momento lo hicieron por la fuerza. Se están queriendo llevar puesta la democracia. Los partidos políticos son parte constitutiva del sistema democratico. Esta fortaleza que tiene el partido justicialista contribuye a fortalecer la democracia formoseña y tenemos que defenderla con uñas y dientes”.





Asimismo, el candidato a intendente añadió: “ Hoy estamos celebrando 40 años de democracia, la cual nos costó más de 30.000 vidas en los años donde no la tuvimos y no podemos permitir que un sector minúsculo de la oposición, por no tener un proyecto alternativo de gobierno, busque socavar los fundamentos y las bases de nuestro sistema democratico”.





Por otro lado, Fernández Patri expresó la enorme alegría por la lista de candidatos a diputados provinciales y suplentes que se dio a conocer durante el Congreso. “Siempre confiamos en nuestra conducción, que elige a los mejores hombres y mujeres para cada momento. Hubo confirmación de muchos compañeros y compañeras, pero también la renovación en la lista, dando más lugar a los jóvenes, las mujeres y al interior provincial, para que todos los sectores se sientan representados”.





La lista oficial de candidatos a diputados provinciales que se ratificó durante el encuentro está compuesta por: Armando Felipe Cabrera, Ines Beatriz Lotto, Carlos Hugo Insfrán, Clara Doroñuk, Pablo Sosa, Yanina Insfrán, Hugo Garcia, Elena García, Lucas Rodríguez, Irma Zaragoza, Sinforiano López, Micaela Martinez, Meliano Acosta, Maria Florencia Olmedo Y Fernando Aranda. Mientras tanto, la lista de candidatos a diputados provinciales suplentes del Partido Justicialista se compone de los siguientes nombres: Blanca Beatriz Denis, Gustavo López Peña, Cristina Mirassou, Ariel Sosa, Pamela Ledesma, Andrés Chamorro, Maria Rosa Megía y Dario Gómez.





Por último, en contacto con la prensa, el candidato a intendente por la Ciudad de Formosa expresó: "Estoy agradecido por el recibimiento que hemos tenido estos días de cada vecino. Estamos visitando barrio por barrio, casa por casa, como nos señaló el Gobernador, con la premisa de escuchar al pueblo, dialogar, palparnos de la problemática que los afecta y contándoles que nosotros queremos y tenemos planificada una ciudad Inteligente, inclusiva, Joven, eficiente y equitativa.

Apoyo de los vecinos al candidato a intendente por Ciudad de Formosa

“Me parece un gran candidato a intendente, Joven, que plantea una ciudad inteligente y tecnológica. Creo que tiene gran experiencia y que ahora es el momento de él para avanzar hacia una etapa superadora de la Ciudad de Formosa”, mencionó Alfredo.

Por su parte, Silvia del barrio Guadalupe, añadió: “Me parece maravilloso que se postule. Su tiempo es hoy. “Ahora sí” le toca a él y a los barrios, como dice su slogan. Lo queremos de intendente porque es una excelente persona, siempre está al servicio del pueblo, de la comunidad y de los vecinos. Yo soy oriunda del interior provincial y te diría que es uno de los grandes funcionarios que cuando termina un acto se queda a conversar y escuchar siempre a la gente y a tratar de responder las inquietudes que ellos tienen. Por supuesto que tendrá mi acompañamiento en estas elecciones”.