Partidos Aliados repudiaron los intentos de proscripción del gobernador Gildo Insfrán

En un comunicado de prensa difundido hoy, los partidos políticos aliados al PJ, el Movimiento de Acción Popular (MAP), Partido Kolina Formosa y partido Juntos Podemos, repudiaron las maniobras non sanctas y deleznables que se están impulsando desde el arco opositor de Juntos Por un Cambio (UCR-PRO) para intentar colarse por la ventana y utilizar el argumento de un fallo de los “supremos cortesanos” de la Nación (CSJN) que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.En tal sentido el titular del MAP, Víctor Pereira dijo que: “rechazamos y repudiamos, -por una parte-, el fallo de la Corte de suspender, a sólo cinco días de realizarse una elección en las provincias de Tucumán y San Juan, coartando la libre decisión soberana del pueblo a expresarse en las urnas para elegir a sus representantes, lo que para nosotros es un avance muy peligroso y avasallamiento hacia las autonomías provinciales para determinar sus propias leyes electorales, y por otra parte, ni lerdos ni perezosos la oposición política de Formosa, ya avanzan sobre pseudas presentaciones judiciales traídas de los pelos para pretender la proscripción de la candidatura del gobernador Gildo Insfrán”, dijo Pereira.-Por otra parte, para la titular del partido Kolina Formosa, Norma Quiñonez, “el fallo de la Corte es una clara señal de extorsión y un mensaje a todo el arco político del peronismo nacional, dado el avance de las investigaciones por graves irregularidades de los cortesanos que se están dando en las audiencias por el pedido de juicio político a los integrantes del tribunal supremo”, expresó. “No debemos olvidar de que ya la Vicepresidenta de la Nación la Dra. Cristina Fernández de Kirchner había alertado oportunamente de que el “partido Judicial” de la Nación no solo viene por ella, sino que también viene por todo el peronismo en su conjunto para lograr la proscripción de los candidatos y candidatas para cargos electivos para el presente periodo electoral”, recordó.-Asimismo, los integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Juntos Podemos, también rechazaron enérgicamente las metodologías de presión y extorsión política tanto desde los poderes concentrados de la Argentina: el poder judicial, los medios hegemónicos de comunicación (Clarín; La Nación; América 24, etc) y los periodistas empleados de dichos medios que las veinticuatro horas del día, difunden noticias falsas, llenas de odio y menosprecio por las instituciones democráticas de nuestro País”, dijeron.Por último, el presidente del MAP, Víctor Pereira dijo: “no podemos permitir que en Formosa, los eternos perdedores enrolados en la Unión Cívica Radical, el PRO y sus aliados vernáculos, ahora pretendan judicializar la política, resultante de sus estrepitosos fracasos permanentes para conquistar al electorado formoseño y constituirse en una alternativa válida y superadora al gobierno del Dr. Gildo Insfrán; por todo ello nos constituimos en asamblea permanente junto a los demás partidos políticos aliados del “Frente de la Victoria” para rechazar y movilizarnos en contra de estas patéticas y repudiables prácticas totalmente antidemocráticas de la runfla Pro-radical”, finalizó.-