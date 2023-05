Invencible en las urnas, la oposición, la iglecia y el círculo rojo apuestan a la proscripción de Gildo

Con el ambiente formoseño en “modo campaña”, el oficialismo y la oposición transitan por caminos muy diferentes que hace prever resultados contundentes el 25 de junio si todo sigue su curso normal.

Los principales candidatos que intentarán disputarle la gobernación a Gildo -todavía no hay nadie confirmado porque el cierre de candidaturas es el próximo domingo 21- comenzaron a percibir que sus propias figuras no mueven el amperímetro, y después de “torearlo” al gobernador formoseño por las redes sociales y los medios amigos ahora decidieron apostar a sacarlo de la cancha a Gildo contando para ello con un guiño de la cada vez más politizada Corte Suprema de Justicia que firma los fallos que vienen “cantados” desde el Círculo Rojo (el poder económico concentrado del país).

En esa desesperación de verse humillados por el resultado de los comicios, el ex juez federal y actual diputado nacional por el radicalismo Fernando Carbajal admitió públicamente que “Gildo no violaría la Constitución de Formosa” si decidiera ser candidato, pero aún así aseguró que presentarán desde el radicalismo un pedido de prohibición para participar de esta contienda para el actual mandatario. Sobre el aire quedó flotando la sensación de que los manotazos dados no son de índole legal sino de desesperación para salvar la ropa.

Y es que Carbajal ya comenzó a percibir las consecuencias de haberse puesto una ropa que históricamente el radicalismo formoseño nunca quiso: el de candidato a gobernador. Es que con la certeza de un Gildo invencible en toda la provincia, los radicales ven como un “quemo político” recibir una paliza cada cuatro años. El ostracismo al que se repliegan los candidatos de elecciones pasadas son un claro ejemplo del futuro de los candidatos a ese cargo no deseado nunca en la “opo”.

Confiado en los cantos de sirena de su entorno, el ex juez federal que rompió el sistema sanitario de Formosa durante la pandemia se lanzó a la aventura y apenas confirmada su candidatura comenzó a sentir el “folklore radical” que se asocia con el abandono a su suerte de los candidatos y el medido acompañamiento público de las principales figuras para no quedar pegados a un “perdedor”.

Fuego amigo

Carbajal apostó a construir poder dentro de la “estructura” y la respuesta fue no solo un vacío sino también hasta “fuego amigo”, como la del diputado nacional Ricardo Buryaile que esta semana en una radio militante del radicalismo aseguró que “Fernando Carbajal no conoce la ciudad de Formosa” por lo que no podría ser candidato a intendente de la capital y golpeando en un lado flaco del “correntino” que ya carga con la mochila de haberse perdido en varios viajes al interior al no conocer tampoco el interior de la provincia que quiere gobernar.

En ese escenario, quien quedó menos peor parado es Francisco Paoltroni ya que logró el objetivo de no ir con los históricos perdedores y aunque ahora se sumó a la estrategia de proscribir a Gildo, sabe que dentro de la oposición tiene la posibilidad de constituirse en una nueva fuerza política con presencia que le dispute primero el rol de oposición al radicalismo y luego intente ubicarse en el 2025 como el primer espacio político opositor.

A diferencia del radicalismo formoseño que apuesta todo a golpear la puerta de la Corte Suprema de Justicia PRO, Paoltroni sigue un camino paralelo para cerrar candidaturas en toda la provincia porque apostará a primero a pescar en la pecera opositora ya que ve que es una buena posibilidad de manotearle concejales a los radicales en el interior.

Modo campaña

En el peronismo las aguas están mucho mas calmas porque la confianza ciega a Gildo hace que los precandidatos de las diferentes categorías hagan el juego que los posicione en un lugar con posibilidades reales de llegar a la meta.

La aplanadora natural de Gildo en las elecciones ejecutivas le garantiza a “los muchachos y muchachas” un envión único que cada uno lo aprovechará a su manera.

Durante estos días de clásicas inauguraciones, Insfrán se activó en “modo campaña” y no solo bajó línea puertas adentro como ayer en Lahisí respecto a las “internitas políticas y personales” sino que también tuvo palabras para la oposición que intenta prescribirlo. Dentro de la “cancha”, Gildo sabe que del intento de proscripción de la oposición saldrá fortalecido porque la sensación popular que dejaron los opositores en la semana es que en las urnas es imposible ganarle al gobernador.

Y aprovechando los actos, Gildo visibilizó las movidas opositoras que no se circunscriben solamente a los candidatos opositores sino que otros sectores también comenzaron a hacer su juego para intentar esmerilizar la imagen del gobernador. Uno de ellos fue la Iglesia Católica local que mediante su Obispo envió el mensaje al gobernador asegurando que él no permitiría que sus sacerdotes coqueteen con la política.

Memoria frágil

Parece que Monseñor Vicente Conejero se olvidó que su iglesia nunca fue una institución que se mostró prescindente de la vida política de Formosa. Su propia catedral fue el lugar donde se cobraban los impuestos solidarios durante la gestión de Gabriel Hernández que nunca se supieron su destino y que entre otras cosas derivó en una condena por corrupción al ex intendente.

También parece haberse olvidado Conejero que habilitó la participación del padre Francisco Nazar en una contienda electoral frente a Insfrán.

De ahí el pedido del gobernador para que el titular de la iglesia católica en Formosa se saque la máscara y admita su antiperonismo marcado por sus acciones.

Perdida de entrada las elecciones en las urnas, la oposición apuesta no solo a la movida judicial sino que también a actores sociales (como el Obispo) y como no podía faltar también a los medios porteños.

Otra vez sopa

El primer desembarco en la provincia para intentar seguir demonizando a Gildo en los canales porteños lo dio el periodista macrista de La Nación Diego Cabot que adquirió relevancia por ser parte de la ficción montada en base a los “cuadernos de Centeno” que luego desaparecieron. EL periodista estuvo unas horas en la provincia y fue suficiente para convertirse en especialista “formoseñólogo” paseándose por todos los medios opositores para “contarle” al país como los formoseños no tenemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes.

El recorrido repitiendo esa muletilla no es inocente porque deja suspendido en el aire la necesidad de ayuda de alguien de afuera para poder dejar fuera de la cancha a Gildo. Justo que la CSJ va a meterse en esta arena. Nada es casual y el periodismo porteño comenzó a hacer su parte.

Sorprende que a esta altura del partido la oposición no haya advertido que todas estas movidas siempre fracasaron.

¿No pensaron que es tiempo de combatir con ideas o sienten que esa es una batalla donde Gildo también es invencible?

Lic. Omar Darío Navarrete