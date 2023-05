Insfrán sobre la oposición: “Sobre sus hombros llevan más de mil formoseños muertos por su apetencia personal”

En el marco de la serie de operativos solidarios “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT) que se llevarán a cabo en diversas localidades del oeste formoseño durante los próximos cuatro días, el gobernador Gildo Insfrán cerró la primera jornada en la EPEP N° 259 de El Chorro, donde además de brindar los distintos servicios y atenciones que el Estado provincial pone a disposición del pueblo formoseño, también compartió una cálida conversación con los presentes.

Al tomar la palabra, recordó que, al inicio de la pandemia en 2020, existía un protocolo sanitario en la provincia porque “no teníamos vacuna y había que hacer prevención”, por lo que se aislaba al paciente infectado o a la persona que llegaba desde otro lugar con circulación comunitaria durante 14 días “para ver si tenían o no” COVID-19.

“No es una cuestión de dictadura o que no se le dejaba, hacíamos ingreso administrado, tenía que ingresar y hacer la cuarentena porque no teníamos otra forma de defendernos”, insistió; y señaló: “Ustedes vieron que en ese año, en Formosa murió sólo un formoseño de General Belgrano, después de ahí, a través de los fallos amañados que voltearon nuestro sistema de defensa hasta mayo de 2021 murieron mil formoseños y de ahí en más, empezó a declinar porque ya estaba la vacuna”.

“Imagínense si hubiésemos resistido cinco meses más, más de mil formoseños tendrían que estar con nosotros, el dolor que dejó en el pueblo formoseño y el seno de la familia, todo por un interés personal”, destacó.

Y apuntó: “Porque hoy el que era juez subrogante es diputado nacional, la otra gran defensora de los pobres y ausentes, es diputada de la provincia, pero ¿a costa de qué? ¿Les pesará la mente o la conciencia en algún momento que sobre sus hombros llevan más de mil formoseños muertos por su apetencia personal? Eso ha ocurrido en Formosa”.

En ese sentido, Insfrán aseguró que “yo les vengo a hablar con toda sinceridad como siempre lo hemos hecho” porque “a esta altura de nuestra vida, ya es un modo de hacer política”, por lo que “ustedes me conocen, yo los conozco” porque recorría el Departamento Ramón Lista “desde que era diputado”.

“Les digo esto porque esos mismos personajes que hicieron todas estas barbaridades son los que se disfrazan y vienen a defender a Horacio Rodríguez Larreta, (Patricia) Bullrich, (Javier) Milei. Estos que hoy prometen pavimento, helicóptero, la salud no cura un helicóptero, se cura con gente especializada, profesionales para eso”, aclaró.

De esta manera, agregó: “La atención primaria de salud sigue siendo el baluarte de la salud, porque si se toma bien a conciencia y funciona, se resuelve el 80% de los problemas, pero para eso hay que formar, por eso ustedes tienen el terciario acá con buen criterio de Cristina (Mirassou), Alberto Zorrilla, compañero y gran conocedor, aparte de ser médico”.

Y sumó la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, que dependía de la Universidad Nacional de Formosa, aunque “de todo se hacía cargo la provincia”, por lo que dijo estar “seguro” que muchas personas del lugar estudiarán Medicina allí y “van a venir a ser las que fortalezcan el sistema de salud de este Departamento”.

“No dejen que este modelo caiga en manos de estos sátrapas, este modelo tiene que seguir cayendo en manos peronistas, porque solamente el Peronismo es capaz de hacer estas cosas”, aseveró.

Al mismo tiempo, puntualizó en que “ellos públicamente dicen que hay que destrozar todo, no tiene que haber educación pública, servicio de salud pública, todo tiene que ser pago, quiere decir que el Estado no se va a hacer cargo de nada, tienen que pagar para ir al colegio, estamos volviendo allá a lo lejos, es un retroceso, no es ningún avance, es la cara más infeliz del liberalismo”.

“Estados Unidos es un imperio y te habla de democracia, libertad; y sí, la libertad de vivir en la calle, de morirse de hambre, porque se pueden ver en todo el país cómo anda por la calle gente en esa situación, es lógico, la mayoría son afrodescendientes”, consideró.

Y añadió: “Esto hoy todavía ocurre con los afroamericanos, nacieron ahí y siguen siendo discriminados, pero ellos hacen golpes de Estado por todos lados para liberar a la gente, mentira, cuando hacen eso es porque tienen interés en alguna riqueza de ese lugar”.

En este punto, el mandatario advirtió que esta situación quieren para Argentina y dijo que “todos los Gobiernos liberales lo primero que hacen es perder la independencia económica, endeudando al país con el imperio, a través del FMI, le piden prestado plata y allá le dan porque ellos saben que no van a poder pagar y una vez que no puedas pagar tu deudor te dice lo que tenés que hacer”.

“Con eso está entregando la soberanía, porque no hay independencia económica, es decir que si no tenés plata no podes hacer lo que querés y si no tenés las dos cosas no podes tener justicia social, porque esa deuda se paga con la pobreza del pueblo argentino, es la injusticia social y van a venir por la riqueza que nosotros tenemos”, sintetizó.

Por último, Insfrán volvió a referirse a la oposición cuando gobernó cuatro años el país y se preguntó:” ¿Qué obra pueden mostrar en el Departamento Ramón Lista? Ninguna, en toda la provincia, no sólo acá; y las que teníamos iniciadas en la época de Cristina Fernández de Kirchner, nos paralizaron todas y recién ahora pudimos empezar y siempre es más difícil una obra que ya estaba iniciada porque hay que renegociar”.

“Vienen con promesas vacías que no van a cumplir ninguna, menos con nosotros, porque somos mal ejemplo, acá tenemos una provincia ordenada, sin deuda, donde el salario se cobra el último día del mes, con el 70% de aumento en el primer semestre del año, por lo que pueda pasar, después barajamos y hablamos de vuelta”, argumentó.

Y concluyó: “Lo único que les aseguro es que las cuentas públicas de Formosa están ordenadas”.