Gildo Insfrán: “Yo solamente respeto dos voluntades: la de Dios y la del pueblo”

Al encabezar el operativo solidario Por Nuestra Gente, Todo, en la EPEP N° 210 “Tambor de Tacuarí” de Misión Laishí, este sábado 13, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció numerosas obras hídricas y viales que beneficiarán ampliamente a la comunidad.

Además, dejó en claro que en Formosa se vive una verdadera democracia y en su proyecto político se respetan dos voluntades: la voluntad de Dios y la del pueblo.

En este marco, al tomar la palabra, el Gobernador, en primer lugar, solicitó a los dirigentes del pueblo de Laishí “madurez”, teniendo en cuenta que “no están viviendo tiempos fáciles, porque hay tensión”.

Y remarcó que “los intereses particulares nunca pueden estar sobre el interés del conjunto”, añadiendo que el peronismo busca siempre la armonización del interés individual con el de la comunidad.

“Por lo tanto les pido, por favor, que las disputas personales no las pague el pueblo”, subrayó y aclaró que “no estamos a favor de nadie, solo estamos a favor del pueblo”.

Siguiendo esa línea, se dirigió a la comunidad, señalando que “ustedes son los que dan la última palabra y deciden, porque en Formosa aunque digan lo que digan, se vive la verdadera democracia, porque aquí el gobierno hace y defiende un solo interés: el del pueblo”.

Anuncios

Respecto a los anuncios y obras que están en ejecución, el primer mandatario, destacó los trabajos realizados durante la semana en el marco del OPNGT.

También anunció la construcción del estabilizado granular y obras de drenaje en la Ruta provincial N°5 tramo Laishí y Colonia Yatay; la pavimentación, desagües pluviales e iluminación de la calle Juan Domingo Perón y el llamado a licitación de la nueva planta de agua potable para la localidad.

Del mismo modo, marcó la entrega de dos camiones cisternas para el servicio de agua potable del SPAP, y también equipos de ladrillerías para los grupos de ladrilleros locales.

Se refirió además a la construcción de 60 viviendas urbanas, el acueducto de agua cruda Río Paraguay, Laishí, Villafañe, la refacción de la EPES N° 45 y de la EPEP N° 456 de El Naranjito, el acueducto y redes de conexión domiciliaria en El Naranjito, Laguna Gobernador y Colonia San Antonio, el estabilizado granular y desagües pluviales acceso a Laguna Gobernador, así como el mantenimiento de la Ruta Provincial N° 1 desde Tatané hasta El Colorado.

“Tenemos relevado todo y vamos a ir cumpliendo en la medida que podamos. Nosotros tenemos palabra”, manifestó, subrayando que “el peronismo tiene dos brazos, el de la justicia social y el de la asistencia social y con ambos brazos da un abrazo de justicia y amor”.

Política

Además, Insfrán en el ámbito político, aseveró que la oposición “tiene que reconocer que no se ponen de acuerdo entre ellos, porque yo no invalido a nadie a ningún candidato”.

En este sentido, aseguró que “los que pretenden invalidar un Estado de democracia, porque están acostumbrados a llegar así al gobierno, son ellos” y les dijo: “Yo quiero competir”.

Añadiendo que la oposición está pensando en “decirle a la Corte que en su fallo ponga que Gildo no puede ser candidato, porque están acostumbrados a los golpes de Estado”.

Sin embargo, afirmó, “nosotros siempre llegamos por la voluntad del pueblo, y yo solamente respeto dos voluntades: la de Dios y la del pueblo”.

A su vez, se dirigió a las palabras que le dedicó el obispo de Formosa, sosteniendo que “sus dichos son equivocados” y aclaró que “yo no estuve en ningún acto partidario recorriendo el oeste, lo he recorrido en actos institucionales y fue ahí que valoré las acciones de los pastores y me hubiera gustado, como católico, que un sacerdote nos diera la bendición”.

De este modo, resaltó que “la política la hago yo, sé hacer política, lo que no sé hacer es misa, en cambio ese señor usa el atrio todos los domingos para hacer política. Tiene que sacarse la careta y decir que es un antiperonista”, sostuvo contundente.

Y agregó que “nunca participa de los actos patrios, porque parecería que él cree como español, que esto es una colonia española y la Argentina es libre de todos los reyes y metrópolis”.

Al finalizar, expresó que “no estoy preocupado por los opositores, yo solo me preocupo por el pueblo”, destacando que “ellos tienen patrones de Buenos Aires y tienen que pedir permisos”.

Por el contrario, las decisiones que nosotros tomamos no las pedimos a nadie, “porque somos autónomos y decidimos aquí quién nos va a representar y nos ponemos a consideración del pueblo”, cerró.