Gildo Insfrán: “La oposición no tiene ninguna obra para mostrar”

El operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” arrancó este martes 2 en la Escuela N° 284 de la comunidad wichí de Santa Teresa, ubicada en el Departamento Ramón Lista, en el extremo oeste provincial. Luego, el OPNGT se trasladó hasta María Cristina, a la EPEP N° 261 y seguidamente a Lote 8, con base en la EPES N°5 EIB, Anexo I.

La jornada finalizó con el operativo solidario en El Chorro, oportunidad en la que se llevó adelante además una reunión con la comunidad.

En Santa Teresa, el gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada la jornada que llevó atención médica, odontológica, oftalmológica y de distintos organismos del Estado a la población de la zona.

Al hablar, en una charla cara a cara de la que participaron caciques, delegados, pastores y referentes de la comunidad, el primer mandatario recordó que la oposición no puede mostrar una sola obra en la provincia.

Acompañaron al primer mandatario, el vicegobernador Eber Solís, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales y nacionales.

Tras la bienvenida a cargo del director de la escuela, hubo una invocación religiosa, para agradecer la presencia de todos y la llegada del OPNGT. “Los ancianos ya han partido a la presencia del Señor, tanto pastores, como caciques, que ya no están con nosotros, por eso son nuevas caras, damos gracias al Señor, porque ellos nos dieron el paso para seguir este camino”, señaló el pastor Roly Palomo.

Durante el acto, se entregaron lentes recetados e indumentaria deportiva para los alumnos de la escuela. A continuación, el cacique Gerardo Pérez dio la bienvenida a la comitiva oficial: “Estamos muy contentos por recibirlo en esta comunidad, ya que se venía postergando por inclemencias del tiempo. Estamos con la expectativa desde esa fecha, ya llegó hasta acá, estamos felices por eso”.

Recordó el dirigente que “nos vemos reflejados en el Modelo Formoseño, siempre nos acompañaron desde la parte jerárquica, hasta los funcionarios de última línea, también informamos cuando hacen mal las cosas, pero cuando hay buen comportamiento, también hay que resaltar”.

Enfatizó que “acá militamos por el Modelo, porque vemos una respuesta, este es el último pueblito de nuestra querida provincia, pero vino con todos los chiches este establecimiento, eso es bueno para los chicos, cuenta con laboratorio, sala de informática, biblioteca, nosotros creemos que la educación es la base de todo, sin articular con las políticas del estado provincial, sería muy difícil” y añadió que “estamos viendo el producto de este proceso, que hay muchos profesionales en salud, enfermería, profesores como Emilio (Fernández), el delegado zonal, producto de las políticas que se desarrollan en el ámbito provincial”.

Por su parte, el vecino Andrés Zamora, mostró su acompañamiento al gobernador Insfrán por su gestión. Señaló que el primer mandatario “es bien recibido” por la comunidad porque está cumpliendo con las obras necesarias para su desarrollo.

Dijo que, en contraposición, llegan de visita algunos candidatos de la oposición, quienes pretenden comprarlos con algún asado o un choripán. “La oposición miente a la gente, ellos nunca van a hacer obras, pero nos tiran cascotes porque nosotros somos peronistas” denunció.

Consideró que, en las próximas elecciones, “pase lo que pase, nuestro Gobernador va a ganar por lejos a nuestros opositores. Este otro señor hace asaditos, por eso la gente va a verlo y escucharlo. Nosotros vamos a apoyar a nuestro gobernador, y él seguirá gobernando cuatro años más”.

Al dirigirse al primer mandatario le dijo: “Quédese tranquilo que le vamos a ganar a la oposición, usted va a seguir trabajando cuatro años más, por nuestros pueblos y comunidad”.

Una charla con la comunidad

Al hablar el gobernador Insfrán, consideró que la comunidad debería trabajar unida y se preguntó si la oposición hizo alguna obra en la zona. En esta oportunidad el acto tuvo una dinámica distinta a los tradicionales, y autoridades y comunidad se sentaron frente a frente, para compartir una charla.

“Veo que son todos jóvenes, por eso les digo esto: para que esas lucecitas prendan, se tiene que hacer una obra de infraestructura que viene de Ingeniero Juárez, antes de Formosa Capital. No conozco ninguna obra que hayan hecho ellos, solamente hablar al pepe. Les quiero recomendar a ustedes, tenemos que buscar unificar la comunidad, tiene que estar unida para tener fuerza”, consideró.

Dijo que aquellos que equivocaron el camino pueden volver y consideró que es tarea de los dirigentes convencerlos para acompañar a un Modelo que hizo tanto bien a la comunidad.

Recordó el progreso que vivió este último paraje de Formosa, cuando antes sólo era posible visitarlos con un viaje en avión, y trajo a la memoria el trabajo que el originario Farías llevó adelante para marcar la traza de la obra que lleva su nombre, el Canal Farías.

A continuación, Insfrán también marcó la evolución que se consiguió en la educación y consideró que “cuando un pueblo no tiene educación, es fácil manejarlo, es cómo manejar ovejas, chivos”.

“Es muy sencillo combatir a esa oposición, que llega porque hay caminos, tiene donde quedarse, pueden estar hasta tarde porque hay luz, y cada vez será mejor, porque cuando se haga la central en Ingeniero Juárez de 20 megavatios, que se hará de energía solar, eso dará la posibilidad de que llegue más tensión, porque tendrá más potencia”, detalló.

Al referirse a las próximas elecciones, dijo que los actuales candidatos que predican el fin de la educación y salud pública, será en detrimento de pueblos como el de Santa Teresa. “Vamos a volver a lo que era antes, sálvese quien pueda, van a empezar a buscar en el monte con qué yuyo curarse”, expresó.

“Nosotros no somos los mejores, estuvimos en las malas y ahora en las buenas, no venimos a hablar mal de fulano, venimos a contarles que es mentira lo que les dicen. Les pregunto: ¿volvieron a ver a esa persona después de las elecciones? Aunque a mí no me vean siempre, están mis funcionarios, ellos después me rinden cuentas a mí, soy un jefe medio jodido, sé lo que vienen a hacer, me cuentan todo”, detalló.

También les comentó el “lujo” que significó el reciente campeonato provincial de futbol femenino llevado a cabo en Laguna Blanca, donde los medios nacionales destacaron al equipo de Los Pocitos que se presentó a la cancha vistiendo faldas largas. “Eso se llama buscar la forma de integración, políticas del Estado para que todos nos integremos”, comentó.

El Peronismo no es sectario

“Yo vengo a contarles la verdad, estoy hace rato, seré inútil, pero me conocen y nunca les mentí. Cuando dije que íbamos a hacer, hacemos. Ustedes me tienen confianza”, precisó y aclaró que el Peronismo no es excluyente, “siempre actuamos con amor, no nos enojamos, si se equivocaron, tienen la posibilidad el 25 de junio que todos tenemos que estar juntos”.

Recordó cuando visitó por primera vez la comunidad, el cacique vestía con taparrabos y la comunidad pescaba para comer. “No tienen que olvidarse de eso, yo soy más viejo que ustedes, cuéntenles, porque ese que viene de Buenos Aires viene a mentir”, consideró.

Pidió valorar que la comunidad cuenta con profesionales de la salud, a diferencia de otros tiempos y destacó que en la zona trabajan doce médicos y que el Hospital Interdistrital de Ingeniero Juárez cuenta con tecnología de última generación para la atención de pacientes.

Finalmente, tomó la palabra el diputado provincial Roberto Vizcaíno, conocedor de la zona desde hace décadas, quien pidió “no perder la vista de dónde venimos, como dice el gobernador Insfrán” y añadió “porque el que viene de afuera no se imagina que Santa Teresa tuvo que salir cuatro veces, por las inundaciones” ante las crecidas del río Pilcomayo.

Ante lo cual, se tuvo que trabajar para reubicar a las familias, pero más allá de eso, hizo notar que “no son solo las obras, sino también la parte humana”, ya que “nuestro Gobierno también es humanista”.

María Cristina

Continuando este martes 2 con la jornada de operativos “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT) por el Departamento Ramón Lista en el oeste provincial, con las atenciones y beneficios de todos los organismos provinciales, en la EPEP N° 261 de la comunidad de María Cristina, el gobernador Insfrán mantuvo una reunión que convocó a todos los referentes del lugar.

El primer mandatario, tras escuchar el testimonio de los lugareños, agradeció por el acompañamiento a su gestión, en especial “a los caciques y referentes del lugar que han cumplido con su palabra y eso para mí tiene mucho valor”.

Además, sostuvo categórico: “Si nosotros estamos hoy aquí no crean que es por los votos, porque si hubiese sido por eso mejor sería estar en un barrio de la ciudad de Formosa cómodamente recorriéndolo. En cambio, estamos con ustedes, porque al Gobierno lo eligieron los formoseños”.

De cara a los comicios provinciales del 25 de junio, señaló tajante que “para esos que vienen a prometer el cambio, tienen que decirles que María Cristina ya cambió y lo va a seguir haciendo para mejor”.

Esto gracias al “Modelo Formoseño contempla la formación integral de la persona, generando políticas educativas, sanitarias, de servicios e infraestructura familiar y comunitaria, para garantizar la línea de vida, bajo la cual ningún formoseño debe vivir. Ese es el camino que estamos transitando en Formosa”, subrayó.

Es por eso que convocó a “seguir unidos, porque así somos fuertes y capaces de hacer las cosas más difíciles”, aunque reconoció que “sabemos que en tiempos electorales aparecen personas que nunca estuvieron con los formoseños y prometen cosas imposibles”.

Reprobó en esa línea que a los opositores “no les preocupan las necesidades del pueblo, ellos defienden los intereses de las grandes corporaciones. Ellos buscan entregar nuestra independencia económica, como lo hizo el Gobierno nacional anterior con el atroz endeudamiento, para después perder la soberanía política y así nunca alcanzar la justicia social”.

Por el contrario, “nosotros en cambio gobernamos ejerciendo la verdadera democracia, que es cuando el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. De eso pueden estar seguros, yo jamás voy a traicionar al pueblo, y mucho menos al pueblo formoseño”, afirmó contundente.

Testimonios

Lugareños que se congregaron para el OPNGT en María Cristina resaltaron que “que es un bien común para las personas que por allí tienen menos posibilidades de trasladarse a otros lugares”.

Así lo señaló el director del establecimiento educativo José Gómez, mientras que el obispo Crisanto Rojas dio la bendición a las autoridades que acompañan la gira del gobernador Insfrán por el oeste provincial.

También de manera simbólica se entregaron, entre algunos de los beneficios, anteojos, constancia de trámites de DNI, mientras que por parte del Ministerio de la Producción y Ambiente fueron insumos para la producción ganadera, semillas de pasturas, que recibió la asociación de ganaderos del lugar.

También, una computadora al centro de salud e indumentaria deportiva y otros elementos a la unidad educativa.

Leonardo Pérez, cacique de la comunidad, expresó: “Estamos muy contentos de que usted, Gobernador, esté acá, agradecer su venida, siempre hemos estado firmes y vamos a seguir haciéndolo, digan lo que digan”, le aseguró.

En el mismo sentido, se expresó Isaías Fernández, vicedirector de la etnia wichí al tomar la palabra, quien dijo que está muy contento de verlo a él y a su comitiva oficial: “Nos sentimos con mucha alegría porque la gente estaba esperando al operativo que es de mucha ayuda”.

Lo mismo que aseveró que con las esperanzas puestas en el gobernador Insfrán, “porque el que hace posible el crecimiento y eso nos deja tranquilos ya que es el que construye la provincia”.

Mientras que Luis Díaz, como referente de las familias criollas de María Cristina y Santa Rosa, valoró las obras que se están haciendo “eso marca la diferencia y es lo más importante” para así ir resolviendo las demandas que se plantean.

Describió además que hay muchas comunidades nuevas y referentes, aunque no dejó de mencionar “todo lo que se ha ido logrando en estos años” gracias a un “Gobierno provincial responsable y que tiene afecto por su pueblo”.