Gialluca afirmó que Carbajal "no puede alegar defender la República y la Democracia y al mismo tiempo atentar contra ellas"

Denunció que la CSJN con sus Medidas Cautelares que ya adelantan criterio, al suspender los procesos electorales en Tucumán y San Juan, “están Interviniendo solapadamente estas Jurisdicciones y violando obscenamente las Autonomías Provinciales”-Desde el -ODEPOE- Observatorio de Derechos Políticos y Electorales que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se afirmó en nombre y representación de toda la Ciudadanía habilitada a emitir sufragios en las próximas elecciones para cargos provinciales y municipales, “que las manifestaciones públicas del candidato a Gobernador por la UCR Fernando Carbajal, en cuanto a que -hará presentaciones para impugnar la candidatura de Gildo Insfrán, porque es el Gobernador que más tiempo viola la Constitución Nacional-” y así poder lograr que la República y la Democracia riga en Formosa, constituye la pretensión de un Ex Juez Federal Subrogante, que necesita siempre la -Persecución Judicial- a dirigentes políticos y sociales y actuando “con la Toga o sin ella”, lo que busca es ponerle límites a la voluntad popular. En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, “denunció que, Fernando Carbajal no tiene autoridad moral para hablar sobre democracia, cuando hoy tenemos integrantes de la CSJN designados por Decretos y con 14 pedidos de destitución lo que le quita cualquier legitimación que pretendan alegar, pues, continúan ejerciendo el poder, en connivencia con partidos políticos, poderes económicos y medios de prensa hegemónicos que deciden -desde el precio de los alimentos en las góndolas, de los medicamentos en las farmacias y de los servicios públicos esenciales que todos los argentinos pagamos con nuestros salarios y observamos al mismo tiempo, la fuerte acumulación de riquezas en unas manos, que además mientras fugan capitales hacia el exterior, esparcen el hambre y la crisis por todo el territorio nacional”. Al pueblo, le decimos, que la CSJN nuevamente a través de una Medida Cautelar, adelantado su criterio, suspendió procesos electorales en las Provincias de San Juan y Tucumán, perjudicando gravemente las Instituciones y como bien nos recuerda Jorge Vanossi, “No hay democracia sin demócratas o no hay participación sin particionistas”, a lo que agregamos que, no se puede alegar defender la república y los principios democráticos y a la vez atentar contra ellos, que es justamente lo que hizo siempre y hace Fernando Carbajal. La CSJN, bajo varios pretextos, ha iniciado un camino de violación de las Autonomías Provinciales, inmiscuyéndose indebidamente en temas que son de exclusivo resorte de los Superiores Tribunales o Cortes Provinciales, según el caso. Pues quienes deben interpretar los textos constitucionales provinciales, son estos últimos y no cabe ampararse en el derecho constitucional para -en supuesta defensa de la democracia-, atentar contra uno de los pilares fundamentales de la misma, que es justamente, permitir elecciones libres, donde el soberano -premie y castigue a los candidatos-. Desconocer el consentimiento libre de los gobernados, manifestados a través del cuerpo electoral y que legitiman a las autoridades elegidas, significa quebrantar la libertad política. Es que, hoy, la acción de la cuestionada CSJN, nos invita a reflexionar de qué manera son vistos los electores después de 40 años de democracia y nos lleva a la preocupante conclusión de que, aún después de este largo periodo, no se logra confiar en sus decisiones, pues lamentablemente, cuanto más alto se llega, menos se escucha la voz del Pueblo y menos se conoce la verdad de los fenómenos políticos, pero esta lejanía, “no los autoriza a desmerecer y mucho menos a intervenir en cuestiones que exceden su competencia”. El Ombudsman Provincial agregó que, reiteramos “No pueden alegar defender la república y los principios democráticos y al mismo tiempo atentar contra ellos”.