Fuerte oposición y pedidos de aclaración a manifestantes anacronicas discriminatorias y cargadas de odio

Debemos evitar los mensajes de odio y convertir en ídolos al poder, al dinero, trabajando para mejorar una equitativa distribución de la riqueza en nuestra sociedad-

Desde la Dirección de -Discriminación y Xenofobia- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “rechazaron por homofóbicas y discriminatorias las manifestaciones del Intendente de Pirané Mario Diakovsky, quien denigró por las redes sociales a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los borrachos entre otros”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que tenemos suscripto un Convenio Marco de Cooperación con la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) en el seno de ADPRA y por lo tanto, hemos solicitado aclaraciones al Señor Mario Diakovsky, ya que es conocido como Pastor Evangélico y es importante que tenga la posibilidad de expresarse nuevamente para conocer realmente que es lo que quiso decir, toda vez que, “ser homosexual, no es un delito, es una condición humana y entendemos que no existe en la tierra, nadie que pueda juzgarnos y menos aún marginar a determinados colectivos, pues, estamos hablando de una cuestión muy seria y aquí recordamos que el Papa Francisco ha declarado -que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia y deben estar cubiertos legalmente-”. En este mismo sentido, Gialluca recordó que, existen miles de familias que viven angustiadas porque algunos de sus miembros, muchas veces los jóvenes, tienen ciertas dependencias con el alcohol, las drogas, el juego o la pornografía. Contra estas situaciones, el Estado Provincial y los Municipales, vienen trabajando con diversos Programas y Talleres, reconociendo que la miseria no siempre coincide con la pobreza, “pues los católicos reconocemos, tanto a la miseria material, como la moral y la espiritual, siendo esta última, la que aleja en estos tiempos a las personas de nuestras Instituciones Eclesiásticas”; y debemos ser prudentes, pues todas estas temáticas, se relacionan con los Delitos del Odio, el suicidio y otros flagelos que tenemos que erradicar. De esta manera, el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ refleja que en 2022 se cometieron en el país 129 crímenes motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.

Repudiamos los dichos de un periodista porteño contra las personas con tartamudez: el Defensor del Pueblo de Formosa, repudió lo expresado por el canal de noticias TN, donde el periodista Gabriel Levinas, quien afirmó “que la sociedad no está preparada para tener como Presidente a una persona que es tartamuda como el Ministro Wado De Pedro y que va al muere por esa condición si se presenta”. El Funcionario Provincial, señaló que, estas expresiones constituyen actos de discriminación sumamente violentas y que poseen una carga de odio difícil de entender, “más aún para un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), patología que afecta entre el 7% y 10% de nuestra población y que necesitan todos los días, ser comprendidos, contenidos y rehabilitados, pues, se puede ser presidente con tartamudez, como así también, docente, mecánico, empresario, médico, periodista y no está bien que se instalen mensajes de desánimo, como el repudiado”.