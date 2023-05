Formosa se presentó ante la Corte en defensa de su autonomía

La provincia de Formosa formalizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de su autonomía y la democracia. Busca proteger el derecho de la provincia a tomar decisiones propias sin interferencias externas.La presentación impulsada por la Fiscalía de Estado de la provincia, fue formalizada ante la Corte por el prestigioso constitucionalista Rodolfo Carlos Barra, doctor en derecho, profesor titular ordinario de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, y ex miembro de la CSJN.Se realizó ante denuncias fundadas en amañadas interpretaciones que pretenden impedir el voto libre de los ciudadanos, con base a lo que el máximo tribunal hizo con los ciudadanos de San Juan y de Tucumán, por medio de una medida cautelar impidiendo que se realicen apenas unos días, esas elecciones provinciales.Puntualmente se trata de la presentación de un diputado nacional de la oposición y un partido político, que plantean la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial que permite la reelección consecutiva sin límite temporal argumentando que la Corte tiene la competencia originaria, porque la posibilidad de reelección viola el principio republicano de Gobierno.“Esto no tiene nada que ver con el principio republicano, la Constitución nacional dice que la forma de gobierno es representativa, republicana y federal, eso es un todo, por lo tanto, lo que acá predomina es el principio representativo que se asegura cuando más amplia libertad tiene el elector de votar a quien le de la gana y al elegido, cualquier ciudadano, cumpliendo los requisitos, pueda presentarse” expresó Barra en declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).Explicó además que la Constitución de Formosa “dice esto desde el año 2003, es decir 20 años atrás, hubo varias elecciones para gobernador en el medio, y nadie dijo nada, y ahora a último momento se acordaron”.El escrito sostiene la defensa de la autonomía provincial y que por ello se deben respetar las normas que fueron dictadas por los mecanismos democráticos establecidos en su propia Constitución. Además, la misma Corte en oportunidades ya ha declarado su incompetencia en temas electorales provinciales.Además, solicita que se respete la representatividad democrática de la Asamblea Constituyente que modificó la Constitución Provincial en el año 2003 y además una reivindicación de que la soberanía popular para elegir libremente a los candidatos sin proscripción alguna.En el escrito Barra formula una crítica al oportunismo político de los denunciantes que pretenden impugnar la candidatura del gobernador de Formosa y que se suspendan las elecciones provinciales.También se solicita salvaguardar los derechos de los partidos políticos, es decir proteger la capacidad de los partidos de presentar candidatos y participar en las elecciones sin restricciones indebidas.No es parecido a San Juan y TucumánEl abogado aclaró que el caso de Formosa “No tiene nada que ver con las provincias de San Juan y Tucumán que la Corte resolvió hace poco, porque allí la cláusula electoral para gobernador era un poco ambigua, podía ser interpretada de una manera o de otra” y fue contundente al señalar que “El artículo 132 de la Constitución de Formosa es absolutamente claro, puede ser reelegido y punto”.Dijo que en este contexto “Estamos peleando para que el pueblo formoseño pueda expresarse libremente, será para que gane Juan o Pedro, no interesa, sino que el gobierno federal en este caso a través de la Corte, respete la autonomía provincial, la Constitución que de ninguna manera agravia a la nacional”.En cuanto a alternancia, explicó que “es electoral y no en el cargo. Es que cada cuatro años, el pueblo pueda expresarse. Esta es la verdadera alternancia, en elecciones libres”.La Corte ya se expidióBarra recordó que durante la reforma constitucional del año 2003 hubo acciones que planteaban la ilegalidad de la reforma y en todos esos casos la Corte rechazó la demanda argumentando que era una cuestión de la provincia y no federal. “Estoy convencido que ahora dirá lo mismo” anticipó.Autonomía provincial en peligroPara el abogado, “están en peligro las autonomías provinciales” y añadió que “Lo que estamos haciendo es defendernos previamente con el derecho que tenemos al debido proceso para que la Corte nos escuche y no tome una medida sin escucharnos, como ocurrió en San Juan y Tucumán”.Partido JusticialistaConsideró Barra que el principal afectado en el pleito es el Partido Justicialista, ya que, si la Corte toma una decisión en contra, podría afectarse su capacidad para presentar candidatos en las elecciones próximas.Consultado al respecto, consideró que los tiempos de respuesta de la Corte son muy breves, que deberían estar resueltos antes del feriado del 25 de mayo, con el planteo de la medida precautoria.