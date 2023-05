Fernández Patri participó del programa de prestaciones en conjunto

El candidato a intendente del Frente de la Victoria en la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, recorrió las prestaciones conjuntas de servicios públicos que lleva adelante el Gobierno en distintos puntos del territorio provincial.

Este martes se realizó una nueva edición del Programa de Prestaciones en Conjunto, en esta ocasión, sobre la Avenida Néstor Kirchner y Av. Antártida Argentina, alcanzando a los barrios Guadalupe, Parque Urbano, San Pedro, Libertad, Caracolito, Malvinas y Fontana.

En ese marco, Fernández Patri, aprovechó para saludar, escuchar y dialogar con los vecinos de los barrios aledaños, en tanto estos le expresaron algunas de sus inquietudes, así como también su acompañamiento con el voto en las próximas elecciones para mejorar la Ciudad de Formosa.

“En el Parque Urbano, por ejemplo, no tenemos pavimento. Falta mucho arreglo en las calles, en este momento no se puede andar con la moto porque es un peligro constante de caernos. A mi me encanta Ramiro y espero que sea nuestro intendente. Me gusta porque él recorre los barrios”, expresó Sixta, vecina del lugar.

Asimismo, también hubo vecinos que manifestaron su agradecimiento con el candidato a intendente por el Frente de la Victoria, reconociendo las promesas cumplidas hace cuatro años en la anterior campaña y renovando las necesidades y pedidos. “En la campaña anterior, hace 4 años, Ramiro nos visitó en nuestro barrio Mariano Moreno ya que las calles de acceso, desde la Paraguay entre Antártida Argentina y Juan José Paso, estaban prácticamente intransitables los días de lluvia. El nos cumplió su promesa y tenemos enripiado que se mantiene perfectamente hasta hoy. Pero venimos nuevamente a buscarlo porque queremos embellecer aún más nuestro barrio con árboles y jardines. Esperamos con alegría que cumpla con nuestro pedido”, sostuvo Patricia.

En esa línea, el candidato a intendente se refirió a la articulación necesaria entre el modelo formoseño que posibilitó el desarrollo de las grandes obras de infraestructura básica que se realizaron hasta el momento y las propuestas superadoras que hoy se plantean para lograr una Ciudad amigable, inteligente, inclusiva y más equitativa.

Por otro lado, el actual diputado nacional destacó la importancia de estas prestaciones conjuntas provinciales y nacionales que contribuyen con el buen vivir de los vecinos. “Queda demostrado que para nosotros los justicialistas no existen jurisdicciones, sino que lo nos interesa es acercar respuestas concretas y efectivas a las demandas de los formoseños”, sintetizó.

Asimismo, Fernández Patri reflexionó acerca de los derechos alcanzados para los formoseños y las formoseñas en el marco del Congreso Nacional, que hoy se traducen en el acceso a una jubilación para 17.000 personas de nuestra Provincia a través de la moratoria jubilatoria, a pesar de la negativa permanente del sector opositor nacional. “Me pone muy contento que peleas o batallas que damos en el Congreso de la Nación, que a uno le cuesta quizás ponerle rostro humano, viene a estos lugares y encuentra nombre y apellido a esas leyes que votamos”, señaló.

“Muchas de las personas que están acá, son personas que trabajaron toda su vida pero que no tuvieron patrones que les hagan los aportes laborales. Entonces cumplen la edad para jubilarse, pero no cumplen los 30 años de aporte, que son los requisitos para acceder a la jubilación. Esa moratoria que tanto luchamos desde el Congreso para que se pueda votar, hoy es una realidad. Esas medidas que tomamos con una visión nacional, popular y de justicia social, en estos operativos, lo que hace el Gobierno de Formosa es acercarle al barrio, contarle que existe este beneficio, sin que tenga que hacer una fila en cualquier lugar, que no sabe si lo van a atender y si le pertenece o no ese beneficio. Ese es el compromiso que el gobernador Gildo Insfrán nos pide a todos sus funcionarios, que estemos cerca del pueblo y los escuchemos, sobre todo en estos momentos macroeconómicos difíciles”, concluyó Fernández Patri.