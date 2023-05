“El objetivo de Paoltroni es imponer en Formosa un modelo agropecuario injusto en contra de los intereses del pueblo formoseño”

En respuesta a una nota publicada por Francisco Paoltroni en un medio de tirada nacional, el subsecretario de Producción Sustentable, licenciado Lucas Rodríguez, sentenció que “el objetivo de Paoltroni es imponer en Formosa un modelo agropecuario injusto, de exclusión y concentración de la tierra, hecho a medida de los intereses rentísticos de inversores de la zona núcleo de la pampa húmeda, tal como lo vemos en provincias vecinas y el Chaco Paraguayo.”





“La publicación de Francisco Paoltroni en un medio de tirada nacional como lo es el diario La Nación no debería sorprender a nadie. Existe total congruencia entre aquel diario catalogado Tribuna de Doctrina de la oligarquía terrateniente de la pampa húmeda y en el que no se ocultan las plumas cargadas de liberalismo, cuya línea editorial ha estado históricamente en contra de los intereses de los argentinos y a favor de los amos de dirigentes políticos cipayos, periodistas a sueldo y un público colonizado: el imperio inglés; y el proyecto político liberal que Paoltroni persigue y cuyo eje lo expresa a viva voz: el principal derecho es el derecho a la propiedad privada” señaló el funcionario.

Consideró también que “La nota del revoleador de hacienda y hoy revoleador de cifras (de consultoras con escaso prestigio) es una oda al saqueo y rapiña de Formosa. El criterio de desarrollo que maneja es el que han aplicado provincias hermanas y en el Chaco paraguayo, donde existen inversiones a gran escala que ha despoblado los territorios y expulsado hacia grandes conurbanos de pobreza a miles de personas”.

“Sachayoj en Santiago del Estero, Charata en Chaco o Neuland en Paraguay, son casos testigos en los que se ha impuesto un modelo de producción de commodities, cultivos a gran escala y escasa generación de mano de obra, provocando desarraigo y éxodos alarmantes hacia conurbanos de pobreza, además de un negativo impacto sobre el ambiente reduciendo la diversidad biológica de nuestros recursos naturales” subrayó.

Aseguró Rodríguez que “Ése es el espejo en el que se mira este consignatario que no alcanza todavía a habitar la década y media en nuestro suelo, y es el escenario que imagina imponer en Formosa. Un sistema injusto. Justamente en estas latitudes donde el paradigma agrícola de la pampa húmeda no ha podido penetrar y el poder internacional de los agronegocios ligado a la biotecnología trasnacional no ha podido capturar para los mercados globales”.

Tras considerar que la receta de Paoltroni es el verdadero Plan de Pobreza, agregó que “ Su objetivo es imponer en Formosa un modelo agropecuario injusto, de exclusión y concentración de la tierra, hecho a medida de los intereses rentísticos de inversores de la zona núcleo de la pampa húmeda, tal como lo vemos en provincias vecinas y el Chaco Paraguayo, buscando a toda costa titularizar tierras para partir y repartir a especuladores inmobiliarios rurales e inversores que no contemplan que el verdadero desarrollo es el que no solo contempla la rentabilidad económica, sino la sustentabilidad ambiental y la justicia social”.

“El apetito insaciable del materialismo liberal tiene hoy a Formosa como territorio a dominar y particularmente a zonas donde el Gobierno de la Provincia y el Modelo Formoseño vienen desarrollando a destajo la infraestructura estratégica: vial, energética, hídrica, de conectividad y social vinculada a la salud y a la educación, para generar arraigo y trabajo, como lo son el centro oeste y oeste provincial” expresó.

Dijo que otra arrogancia no menor es la de arrogarse cual mesías escribir “las primeras hojas del manual de la agricultura formoseña”. “Una falta de respeto a generaciones de productores formoseños que vienen haciendo Patria frente a las condiciones cambiantes del subtrópico y a miles de paipperos que han mantenido y reproducido la cultura en todo el territorio de la provincia a partir del vínculo con la tierra”.

Avanzó en señalar que Paoltroni propugna libertad, trabajo y progreso. “Sí, para pocos. Eso y todo lo que describimos es, lisa y llanamente, una política oligárquica”.

“El Modelo Formoseño es, en términos de política agropecuaria, un modelo de producción con productores. Eso es el PAIPPA. El gobernador Insfrán ha delineado hace ya tiempo una política estratégica para la defensa del interés de nuestros pequeños productores, su arraigo, su trabajo a partir de la reconfiguración del monocultivo del algodón hacia la diversificación productiva y consecuentemente la recuperación de la dignidad de cada formoseño que habita y trabaja la tierra”.

“Y se ha adelantado, por unidad de concepción a lo que el Papa Francisco plantea con las Tres T: Tierra, Techo y Trabajo. El Modelo Formoseño desde 1995 ha estado titularizando chacras de paipperos, ha construido viviendas en las mismas y ha promovido la diversificación productiva para no que nuestros productores no queden condicionados a las condiciones de los mercados formadores de precios” subrayó.

Remarcó finalmente que “nuestro Gobierno, cristiano y humanista, hace política con eje en el bien común y la justicia social y lo seguirá haciendo por más cantos de sirenas que vengan desde el puerto unitario y central”.