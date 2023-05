El Gobernador inauguró obras de refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad en El Colorado

Siguiendo los principios del Modelo Formoseño, el mandatario provincial, en su gestión, continúa beneficiando a la comunidad con numerosas obras.

El gobernador Gildo Insfrán, luego de dejar inaugurada una nueva obra en Villa Dos Trece, se trasladó hasta El Colorado para hacer lo propio con las obras de refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad de allí.

Estuvieron junto a Insfrán, el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente de El Colorado, Mario Brignole; las ministras de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca; y la de Comunidad, Gloria Giménez; la auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa; ministros; legisladores provinciales y nacionales y autoridades municipales.

Fue también en la misma jornada del lunes 29, que el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa; el representante de la empresa contratista Vial Plus S.A, Alberto Villalba, y el jefe municipal, Mario Brignole, firmaron el acta de inicio de obra de 2000 metros de bacheo y repavimentación de calzada de la avenida Pellegrini, hasta la Ruta Provincial N° 1, documento que fue rubricado por el Gobernador.

Además, el primer mandatario anunció que próximamente se va a licitar la readecuación de las defensas fluviales del río Bermejo.

Pueblo optimista

En este marco, Brignole repasó la serie de obras con las que cuenta la localidad, que promueven la llegada de miles de turistas y fomentan el crecimiento del pueblo.

Además, destacó las líneas de créditos con tasas de interés muy bajas para promover el desarrollo industrial local, provincial y que crece hacia el exterior.

Cabe mencionar que se encuentran en ejecución la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en un 95% de avance; 140 viviendas urbanas; la refacción del Hospital local; el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica; la construcción y ampliación de las escuelas N° 377 y N° 528.

También la ampliación de la red de desagües cloacales de la localidad; las instalaciones del Club Independiente; construcción de la Delegación de Rentas y el bacheo de la Ruta N° 1 desde Tatané hasta El Colorado.

Asimismo, resaltó que, a través de todos estos hechos, “nosotros vemos las cosas positivas, porque sabemos lo que tenemos en nuestra comunidad y lo podemos celebrar y agradecer”.

En este sentido, enfatizó en que, frente a esto, “sabemos que de pronto determinados medios de comunicación nacional, por el hecho de creerse intelectuales, quieren vender desesperanza a nuestro país y no es así”.

Afirmó que “este pueblo argentino es optimista, sabemos que son tiempos difíciles, pero vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para salir adelante”, dijo refiriéndose a la situación macroeconómica atravesada.

Y apuntó que, en el caso de El Colorado a pesar de la difícil situación del país, “tiene la mayor cantidad de obras, y a través de la obra pública absorbemos mano de obra desocupada”.

Siguiendo esta línea, marcó la diferencia “ideológica”, explicando que

“mientras otros llevan a sus padres a un geriátrico, nuestro Gobernador les brinda una Casa para que nuestros abuelos vengan a disfrutar un encuentro entre vecina, vecino, a practicar deportes u otras actividades para ser felices”.

Por último, indicó que “el pueblo formoseño es manso, pero las mujeres y varones, defensores del Modelo Formoseño, estamos dispuestos a defender nuestra Constitución Provincial hasta las últimas consecuencias”, finalizó categórico.

Por su parte, Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación, al tomar la palabra recordó su infancia y educación allí, agradeciendo a toda la comunidad coloradense.

También se refirió al contexto político y económico actual, sosteniendo que “cuando las cosas están difíciles, hay que poner el pecho, hay que poner la actitud y vamos a vencer”, destacando que “los formoseños y las formoseñas sabemos de eso, porque cuando recién comenzaba este proyecto político, fue con una deuda impresionante que tenía la provincia”.

Continuó: “Pero hoy estamos mirando los logros de este Modelo Formoseño a lo largo y ancho del territorio, en todos los pueblos, en todas las localidades”.

Y señaló que “esto se llama política de derechos del Peronismo”, dejando en claro que “tenemos esa fortaleza por haber tenido a Juan Domingo Perón y a la compañera Evita de ejemplo de lo que significa transformar una realidad difícil y eso fue lo que hicimos durante todos estos años”.

Refiriéndose a la oposición, manifestó que “ya está a la derecha de la derecha”, con propuestas económicas, políticas y sociales con el fin de “quebrar al Peronismo, los derechos sociales y todo lo que hemos conseguido en todos estos años. Por eso, es importante salir a pelear con esa esperanza, con esa alegría y no dejar de hacerlo”, instó.

Por ello, se dirigió a la comunidad, expresándole que “ahora tenemos enormes desafíos, pero todos estamos dispuestos a defender nuestro modelo de provincia con equidad territorial y social y por eso lo tenemos que cuidar”.

El gobernador Gildo Insfrán inauguró este lunes 29, la Casa de la Solidaridad ubicada en la localidad de Villa Dos Trece, acompañado por el vicegobernador Eber Solís y el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira.





Estuvieron presentes también el intendente Lorenzo Schmidt; las ministras de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca; y la de Comunidad, Gloria Giménez; al igual que ministros; legisladores provinciales y nacionales y autoridades municipales.





En la misma jornada, se firmó un acta de inicio de obra correspondiente a la construcción de estabilizado granular y desagües pluviales en calles Domingo Encina y Fontana.





Fue suscrito por Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); Norberto Brignole, en representación de la empresa Obrar SRL; y Lorenzo Schmidt, jefe comunal de Villa Dos Trece, y luego rubricado por el primer mandatario.





Gratitud y felicidad





En este marco, Sixto Martínez, quien disfrutará junto a otros adultos mayores de las nuevas instalaciones, expresó que la jornada es de “mucha gratitud y felicidad, porque somos protagonistas de un sueño anhelado por la comunidad”.





Destacó que se trata de “una obra majestuosa, que será un lugar de encuentro, de aprendizaje y de contención, con un gran impacto positivo en la calidad de vida de todos los que somos parte de la tercera edad” y agradeció al Gobernador que “con su firme posición política, nos demostró que los sueños están para cumplirse. Somos testigos y protagonistas de la construcción de nuestra Formosa”, valoró.





Por su parte, Schmidt, intendente de esa localidad, dio las gracias a Insfrán “por cumplir los sueños de los dostreceños y de todos los formoseños porque en cada rincón de Formosa se erigen obras de todo tipo”.





Señaló que actualmente Dos Trece “ha crecido inmensamente y de la mano de la gente y a la par de todo el territorio provincial”, añadiendo que el Gobernador siempre que se le planteó una necesidad o alguna obra para el pueblo, la cumplió inmediatamente.





Por eso, al finalizar, consideró que en las próximas elecciones “estoy seguro de que vamos a tener el apoyo contundente de todos los formoseños, a lo largo y ancho de la provincia”.

Una comunidad solidaria





Finalmente, Lucas Rodríguez, subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA) y actualmente candidato a diputado provincial por el Justicialismo, al tomar la palabra, subrayó que esta inauguración “es una obra más del Modelo Formoseño, una obra con amor, que esto en la Argentina es muy difícil de verlo”.





Y añadió que “la provincia de Formosa tiene un conductor de la talla del gobernador Insfrán, con infraestructuras que se replican a lo largo y ancho del territorio provincial”.





De esta manera, remarcó que todo es posible porque existe “un proyecto político, una filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y humanista como lo es el peronismo”.





Además, enfatizó en que la Casa de la Solidaridad, “respeta los derechos de la ancianidad proclamados por Eva Perón en 1948, pero que pone en práctica también el respeto a cada uno de nuestros adultos mayores a que tengan una vejez digna, y que como comunidad, fomentamos la solidaridad”.

Precisó que “en Formosa, hoy el Modelo Formoseño es un faro, no solamente para la Argentina, sino también para todos los hombres de buen corazón que quieran llevar a buen puerto el destino de la humanidad”.





En ese sentido, aseguró que “estos principios y valores son muy diferentes de los que se expresan en la oposición, cuando desde esas posiciones se fomentan valores vinculados a la competencia, a la supervivencia del más apto y al derecho de la propiedad privada como principal derecho”.





“Sin embargo, nosotros apuntamos a la construcción del bien común, de la solidaridad, la verdad, hablar de frente a nuestro pueblo”, expresó, añadiendo que “este es uno de los factores que hace que el gobernador Insfrán sea ratificado, elección tras elección, por el pueblo formoseño y que este modelo sea el que guíe el destino de nuestras vidas”.





Asimismo, anticipó que las mismas personas que estuvieron en el Gobierno Nacional en 2015 al 2019, “vuelve a presentarse como la opción o cambio al desastre que ellos mismos dejaron en la Argentina entre esos años”.





Pero, en Formosa, “el Modelo Formoseño ha construido justicia social en cada uno de los pueblos, parajes y colonias de la provincia y por eso debe volver a ser ratificado el 25 de junio”, sostuvo, refiriéndose a las próximas elecciones provinciales.





Y manifestó que “frente a esto no hay nada. Nosotros queremos discutir con la oposición sobre qué proyecto político tienen, qué modelo de sociedad persiguen para los formoseños, no se encuentra nada, porque obviamente si dicen lo que van a hacer, no los va a votar nadie”, aseveró.





Al concluir, expuso que “el pueblo formoseño al ser un pueblo esclarecido y un pueblo agradecido, lo tiene muy en claro y contundentemente va a volver a ratificar la fórmula del gobernador Insfrán y del vicegobernador Solís”, destacando que así “los formoseños todos los días vamos a seguir construyendo esta Patria chica, justa, libre y soberana”.