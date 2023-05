Insfrán: “El pueblo formoseño es libre, vota como quiere y a quien quiere”

Al dejar habilitada la Casa de la Solidaridad de Villa Dos Trece, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, manifestó que “respetamos la voluntad popular que es soberana en una democracia”, destacando que “los formoseños y las formoseñas votan siempre como quieren y a quien quieren”.

En la tarde de este lunes 29, el primer mandatario habilitó la Casa de la Solidaridad de Villa Dos Trece, que según valoró “será un lugar de encuentro, alegría, diversión y recreación que beneficiará a los adultos mayores de la localidad”.

Firmó también en ese marco el acta de inicio de obra para la construcción de 13 cuadras de estabilizado granular y desagües pluviales en las calles Domingo Encina y Fontana, anunciando asimismo la ejecución del sistema de desagües cloacales para la localidad, que se financiará con fondos del Tesoro Provincial, resaltando a su vez que se encuentran en construcción de 76 viviendas, así como la Escuela N° 529.

“Parece que hay personas a las que estas realizaciones les molestan”, enfatizó y continuó: “Como los impugnadores seriales no pueden ganar dicen que no hay alternancia, pero lo que tienen que reconocer es que cada cuatro años la alternancia la decide el pueblo, que no los elige a ellos”.

En tono futbolero, aseveró: “Tenemos ganas de estar en la cancha, así que vamos a entrar. Tienen que trabajar mucho para que nos saquen porque somos medio testarudos, una vez que nos dieron la camiseta y vemos la pelota no nos saca nadie, queremos jugar el partido y meter los goles”.

En referencia a la visita exprés a Formosa de Patricia Bullrich, dijo que este tipo de dirigentes de la oposición nacional “vienen como sabedores de todo lo que pasa a contarnos cómo es, cuando nosotros fuimos los artífices de construir la Formosa que es hoy”.

“Y vienen a mentir porque dicen que van a pavimentar todo, van a hacer rutas, comprar helicópteros, y yo lo único que me pregunto es con qué plata, de dónde la van a sacar, porque esto no es revolear hacienda, ya que cuando se hace eso se revolea el sudor de otros; eso no es trabajo, es ser sinvergüenza porque compra por dos pesos y vende por cinco”, reprobó.

Del mismo modo, sobre las tierras y los títulos de propiedad, robusteció “en Formosa tiene propiedad el que le corresponde y es por derecha”.

Oligarquía porteña

A su vez, al referirse a la oligarquía porteña, recordó que “cuando se peleaban los unitarios y los federales, era el centralismo contra el federalismo de las provincias del interior. Y era civilización o barbarie, o sea los civilizados eran ellos y los bárbaros éramos nosotros”.

“Hoy siguen pensando igual”, manifestó, al evocar que “cuando el 25 de mayo se pegó el primer grito de libertad no fueron las familias caracterizadas que participaban del Cabildo, sino el pueblo que quería ser independiente y así lo lograron”.

En cambio, “lo único que querían ellos era defender su negocio, el puerto. Les importaba tres cominos ser independientes. Buscaban a qué rey ir a entregarse”, mientras que en total contraste “los patriotas querían ser independientes de cualquier nobleza del mundo”.

“Mariano Moreno, San Martín, Belgrano… si hubiesen seguido las órdenes que recibían desde Buenos Aires no tendríamos esta Argentina hoy”, dijo.

Para concluir su alocución, el gobernador Insfrán dejó en claro que “no me van a hacer callar porque cuando digo estas cosas no les estoy mintiendo”.

“No les tengo miedo a ellos, mi respeto solamente a la voluntad de Dios y a la voluntad del pueblo formoseño que es libre, vota como quiere y a quien quiere, eso quedó demostrado en varias elecciones aquí”, cerró.

En El Colorado

“Nuestra ideología solo busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”

En El Colorado, el gobernador Gildo Insfrán inauguró la refacción y la ampliación de la Casa de la Solidaridad, donde manifestó que “nuestra ideología solo busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación y eso solamente se puede construir con unidad, organización y solidaridad”.

“Ello representa el Modelo Formoseño, por eso somos atacados. Porque para los poderes hegemónicos unitarios es un mal ejemplo pensar como pensamos y actuar como actuamos”, afirmó.

A su vez, el primer mandatario subrayó que “este símbolo que estamos inaugurando es de amor, identifica a nuestro pensamiento político y también en esta obra recordamos la Constitución del ’49, donde se estipulaba el derecho de la ancianidad”.

Y recordó que “dicha Constitución que se hizo con todas las leyes, como corresponde, y fue abolida por un bando militar”, trazando un paralelismo con la actualidad al advertir “más o menos como quieren hacer con nuestra Constitución Provincial”, ya que “quieren dejar de lado la soberanía del pueblo, de elegir a quien quiere, a través de algún fallo”.

“Lo que ellos pretenden es borrar el Peronismo y esto viene desde el ’55 en adelante -esbozó-. Utilizaron todos los mecanismos habidos y por haber, exterminaron, torturaron, mataron, fusilaron y el Peronismo está firme en la Argentina y va a seguir de esta manera para la grandeza de la Nación y la felicidad de su pueblo”.

Aseveró que “no buscamos otro camino; solamente esas dos cosas que se construyen y consiguen con unidad, organización y solidaridad. Eso representa el Modelo Formoseño, por eso somos atacados, por nuestro pensamiento, que tiene que ser borrado porque es un mal ejemplo para los intereses que defienden los poderes hegemónicos unitarios”.

“Sus empleados locales ni siquiera pueden hacer su propia campaña, si no que tienen que traer personajes de la Capital Federal que sin conocer a Formosa nos quieren enseñar qué tenemos que hacer los formoseños. Sus únicas herramientas son la mentira y el odio, y con eso no se puede construir”, sentenció.

Y continuó: “Sus únicas herramientas son la mentira y el odio, y con eso no se puede construir”, remarcando que “el pueblo formoseño responde a eso con amor y alegría, y lo volverá a hacer en las próximas elecciones el 25 de junio”, vaticinó.

Para finalizar, enfatizó que en la jornada “con los intendentes hemos firmado la defensa de todas las cuestiones que nos acusan para impugnarnos para no ser candidatos” en los próximos comicios, sin embargo, “estoy seguro que Dios va a poner las cosas en su lugar”.