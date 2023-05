Con gran éxito se desarrolló una nueva edición de la Feria Emprendedora

Como la tarde del sábado lo ameritaba, la Feria Emprendedora organizada por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad colmó el Palacio de la Intendencia de colorido, con propuestas creativas de emprendedores locales de gran atractivo para los ojos y la posibilidad de adquirirlos a precios amigables.

Una de las emprendedoras que hace un año tiene un stand en la Feria se llama Virginia Mayeregger y es del barrio Las Orquídeas. Al ser consultada sobre su experiencia comentó: “Como me jubilé busqué para quedarme en la feria que organiza el municipio, porque aquí se vende bastante, la gente me compra guardadores de bolsitas, agarraderas, alfombritas, cestos, gallinitas de adorno, gallinetas ataja puertas, entre tantos más”.

“Trabajo con retazos de ropas y reciclados; mi hermana que vive en Paraguay junta retazos, también ropa que ya no usa y me manda; me dice: llevate esto para hacer las gallinetas. Para hacerlas vi en YouTube cómo se hace, luego preparé el molde; ya vendí mucho, porque a las personas les llama la atención y preguntan”.

Para quienes deseen consultar sobre sus trabajos se pueden contactar vía WhatsApp al 3704552524.

Acompañamiento y capacitación gratuita a emprendedoras

Olga Giménez es emprendedora del barrio Mariano Moreno y durante la pandemia tuvo que cerrar su peluquería. Luego empezó a idear otro proyecto vinculado a productos naturales y hace dos años participa de la Feria de Emprendedores con “namasTé desde tu interior”.

“Mi emprendimiento -mencionó- tiene que ver con mix de hierbas para el mate, blem para té, tisanas, yerbas que vienen con mix de hierbas, y siempre estoy trayendo budines integrales, de mandarina y de frutos secos que preparo porque me encanta cocinar”.

Además de la participación en la Feria Emprendedora, Olga participa de las capacitaciones previas que organiza la Secretaría de Acción Social: “Antes de la Feria -que son los dos primeros sábados de cada mes-, tenemos una capacitación sobre cómo estar en el emprendimiento: te ayudan a saber cómo presentarte, cómo presentar tus productos en el stand; es una capacitación y también una ayuda a cada persona que en la vida tiene sus problemas y podemos hablar en ese momento con las chicas de Acción Social”, manifestó.

“Estamos siempre acompañadas y eso es lo lindo, que nos dan esa capacitación antes de presentarnos en la feria, entonces venimos preparadas y decididas con nuestro emprendimiento”, dijo Olga al finalizar.

Para quienes deseen conocer más sobre los productos que ofrece, se pueden contactar vía redes sociales buscando el perfil “namasTé desde tu interior”.