Notificaron a las telefónicas que deben cumplir resolución de Enacom para evitar estafas

Ahora al momento de “gestionar un nuevo número”, las empresas deberán solicitar entre otros datos, el número de trámite del DNI y la fecha de emisión del mismo y “para el cambio o reposición de la tarjeta SIM”, deberán revalidar la identidad de su usuario, empleando mecanismos de validación de sus datos biométricos. En caso de utilizar imágenes de rostros, estos deberán capturarse utilizando los lineamientos de la Normativa 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que apunta al intercambio mundial de datos electrónicos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, el Subdirector de Soporte Operativo Gabriel Alberto García, junto a la Subdirectora de Asuntos Regulatorios y Asesoramiento Jurídico Gabriela N. Figueroa y Sofía Capalbo de la Unidad de Integridad y Transparencia del ENACOM, notificaron a este Organismo de la Constitución, lo dispuesto mediante Resolución Conjunta Nº 263/2023, por la que se aprobó el -Reglamento para la Nominatividad y Validación de Identidad de los Usuarios Titulares de los Servicios de Comunicaciones Móvil-, publicada en el Boletín Oficial, agregando que es de cumplimiento obligatorio para todas las prestadoras telefónicas en el país.Las diversas peticiones interpuestas desde el Organismo de la Constitución Provincial, encontraron aceptación y respuestas desde el ENACOM, puesto que venimos denunciando el aumento de estafas mediante la duplicación de SIM o suplantación de la misma, ante la falta de verificación de la identidad de los clientes al momento de entregarles copias de las tarjetas. De ahora en adelante, con la nueva reglamentación, las empresas deben implementar todos los mecanismos necesarios para que las líneas sin usuario asociado, es decir, sin una persona debidamente registrada, no puedan contar con el servicio y solo tengan acceso a un centro de atención telefónica y a los servicios de emergencia, hasta tanto se encuentre debidamente registrado el usuario titular. Con anterioridad, nos habíamos reunido con los Responsables o Gerentes de las distintas Entidades Bancarias de nuestro medio, donde se les exigió, “que inviertan en mejorar todo lo relacionado a sus plataformas digitales, pues, continuamos hasta el día de hoy, con diversas modalidades de fraudes y estafas bancarias”; ahora es el turno de las telefónicas, toda vez que, sin estas medidas de seguridad, cualquier persona puede llamar a una empresa de telefonía celular, hacerse pasar por otra persona, teniendo datos personales básicos (DNI, dirección, correo electrónico, etc.) y con ello, obtiene la posibilidad que le envíen a su domicilio una nueva tarjeta SIM. Al instalarlo en su equipo, al usuario se le bloquea la línea y ese estafador accede a todos los datos, contactos, llegando inclusive a obtener las contraseñas de homebanking. Por ello es que, desde la Defensoría del Pueblo denunciábamos que la posibilidad de obtener una tarjeta SIM por teléfono y con el envío a cualquier domicilio, era altamente preocupante, toda vez que se estaba favoreciendo y permitiendo a los delincuentes, a tener en sus manos los números de otras personas y con ello, hacerse de datos sensibles, lo que es conocido como “Robo de Identidad”. De ahora en adelante, cambiar las tarjetas SIM de los teléfonos celulares, ya no será algo tan simple, pues, se aumentan los controles y se reducen las posibilidades en que estos dispositivos sean utilizados por los delincuentes para vaciar, cajas de ahorro sueldos o sacar créditos bancarios a nombre de las personas estafadas, entre otros delitos virtuales.