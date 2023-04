“La gestión trabaja para cambiarle las condiciones de vida a la comunidad”

El dirigente del Causa Provincial, Mariano Guanes, destacó la gestión encabezada por el gobernador, Gildo Insfrán aun en un contexto nacional y mundial difícil y resaltó que “lo que pasa en las urnas es el resultado de lo que la gente siente y piensa”.

El director de Gestión Local del Ministerio de la Comunidad, Mariano Guanes, habló de la tarea realizada y puntualizó: “Venimos realizando un trabajo militante a lo largo de la provincia, ratificando nuestro compromiso con el Gobierno provincial”.

Sostuvo que, “este va a ser un año complejo, donde se van a utilizar herramientas que no conforman parte de la construcción política” y agregó que “hay personas que utilizaron la pandemia para la construcción de su espacio y no tienen una estrategia política. Hasta aquí no hemos escuchado una propuesta”.

El dirigente aclaró que “en el caso nuestro estamos enfocados en la consolidación del Modelo Formoseño. Y desde nuestro espacio venimos aportando con nuestra impronta”.

Contacto fluido y ameno

Guanes manifestó que “el contacto con la dirigencia y los vecinos es fluido y ameno. Las personas nos cuentan sus dificultades pero también tienen la certeza que hay un gobierno que está trabajando para que las mismas sean menores”.

Aseguro que “esta gestión viene trabajando para cambiarle las condiciones de vida a las comunidades aun en un contexto nacional y mundial difícil” y sentenció que “lo que pasa en las urnas es el resultado de lo que la gente siente y piensa. Y por eso le sigue dando el acompañamiento a esta gestión”.

“Nosotros seguimos trabajando y redoblamos la apuesta. Como espacio político tenemos desafíos lindos en toda la provincia y apostamos a seguir creciendo”, concluyó Mariano Guanes.