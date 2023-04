Jueces de Jean y Zapatillas al servicio del bien común

Dialogamos con Viviana Taboada, presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa, reelecta en su cargo por tercera vez, y Secretaria de Relaciones Institucionales de la FAM. Repasamos sus comienzos, sus sueños como estudiante de abogacía y sus realidades como Camarista Penal, sus preocupaciones por las problemáticas ambientales y el acceso a justicia, el trabajo del asociacionismo judicial y lo sustantivo del trabajo por Comisiones temáticas tanto en el Colegio como en la Federación…

“Creo que las nuevas magistraturas que estamos ejerciendo ahora no son las mismas que las de hace 20 años, porque tenemos una forma de pensar y de ser diferentes. No somos los jueces inalcanzables que estaban en el estrado y a los que no se podía acceder, con los que no se podía hablar porque ni bien juraban ante la Constitución pasaban a tener otro color de sangre. Nosotros somos jueces de jean y zapatillas. Esto lo veo todo el tiempo con mis colegas. Caminamos la calle y tenemos los mismos problemas que tienen absolutamente todos los seres humanos y estamos empapados de las mismas preocupaciones. Obviamente que tenemos diferente protagonismo social porque, como veníamos hablando, tenemos que actuar ante conflictos y ante preocupaciones de los demás”.

“Debemos inculcar nuestro deber de trabajar por un ambiente sano, que, si bien es un derecho universal, un derecho de todos, para mi es una obligación de cuidado”.

Periodista -Una gran novedad, se cambió el nombre del Colegio

Viviana -El Colegio ha cambiado de nombre en Asamblea extraordinaria que se realizó el 5 de abril, ahora se llama Colegio de la Magistratura y la Función Judicial. Obviamente como todos sabemos estamos en un tiempo diferente, en un tiempo en donde debemos pensar en la inclusión totalitaria de las personas, que todos se sientan representados, y partiendo del nombre, que para algunos quizás pueda llegar a ser insignificante, te puedo asegurar que para mucha gente es muy importante sentirse incluidos partiendo del nombre de la Institución que los representa.

Periodista -Empezamos a rememorar esos comienzos. Te eligieron en el 2015 como presidenta, ahora una nueva reelección. ¿Qué encontraste cuándo empezaste, cuáles eran los desafíos y qué pasa hoy? ¿Son los mismos desafíos o hay nuevos?

Viviana – Un camino importante recorrido. Cuando ingresé, si bien siempre hubo muy buenos representantes de Formosa en la FAM todavía estábamos tímidamente representados. Es decir, faltaba mayor protagonismo de la provincia y las problemáticas nuestras no eran del todo expresadas. En el Poder Judicial de Formosa como desafío teníamos muchos, principalmente en cuanto a los sistemas procesales, la necesidad de tener mayor cantidad de juzgados, especialmente en los juzgados de familia, y gracias al aporte del Colegio conjuntamente con el Colegio de Abogados y la Fiscalía de Estado hemos logrado que se amplíe la cantidad de vocales en los Tribunales de Familia y Civil, estamos bregando también para que se agreguen fiscalías especializadas, algunos juzgados específicos como el de narco crimen. Todavía falta avanzar mucho. Debemos procurar mayor representatividad de la mujer en el ámbito mayor que es el Superior Tribunal de Justicia. Formosa es una de las pocas provincias que tiene 5 ministros varones.

En Argentina hay sólo dos provincias que no cuentan con una mujer en el máximo orden representativo judicial y una de ellas es Formosa. En los otros cargos hay mucha participación de la mujer. Nuestra representante de la Comisión de Género que se llama Silvia Benítez contabilizó uno por uno todos los miembros del poder judicial de Formosa. La provincia tiene casi el 60% de mujeres en el poder judicial, la excepción es el Superior Tribunal y la Procuración.

Periodista -Es como el famoso techo de cristal que no permite llegar a los máximos lugares de poder.

Viviana -Así es. Los cargos son concursables, creo que las mujeres somos las que más nos animamos a concursar y en la mayoría de las ternas están sí o sí las mujeres. Creo que ha llegado el momento de que nosotras, a pesar de que mucho tiempo nos dedicamos a la casa, a los hijos, y dejamos un poco de lado las carreras, ya hemos acumulado bastantes títulos y bastantes concursos como para decir que en las oposiciones y en los antecedentes vamos ganando. No quiere decir que seamos mejores que los hombres. Pero nosotras vamos llegando a ciertos ámbitos.

Viviana -Ahora el desafío de esta nueva Comisión Directiva que se renueva es la representatividad en las diferentes comisiones que ha creado la Federación. Yo coincido totalmente con la idea de Machi -Marcela Ruiz, presidenta de la FAM- de la creación de las comisiones en la FAM y se ha visto ya con muy buenos resultados cómo vienen trabajando, especialmente la de Género, la de Seguridad, la de Ambiente y últimamente se han creado las comisiones de Tecnología e Innovación, de Seguridad Laboral, que Formosa va a estar representada. Justamente tres de las nuevas personas que integran la Comisión Directiva del Colegio van a representar a Formosa en las comisiones específicas de la FAM.

Periodista -Recién me explicabas la importancia de las comisiones y este trabajo por eje temático. ¿Qué te proporciona trabajar solamente un tema para después aportar al resto de los integrantes de la Institución?

Viviana -En las Comisiones se le da participación a toda la colegiatura de la magistratura y la función judicial, es voluntario, el lugar que cada uno elige estar es porque les gusta, porque han hecho especializaciones, porque han hecho doctorados, maestrías, entonces quieren volcar sus saberes en algo específico y que sea visibilizado a nivel nacional. Incluso a través de nuestra revista Diálogos y todas las actividades que hacemos en la Federación ven sus notas, sus libros, sus aportes, sus nombres, y esto es muy importante para las provincias que a veces no tienen un acceso nacional para que sean reconocidos.

Entonces, no sólo hablan los presidentes que viene a exponer las cuestiones atinentes a sus provincias, sus regiones, tanto las problemáticas como las buenas noticias, cada vez que hay reunión de Junta de Gobierno, sino que se ve la participación de los integrantes de la comisión. Para nosotros es un orgullo ver ese trabajo.

Periodista -Si le tenemos que hablar a la sociedad en general, no a los integrantes del poder judicial, cómo puede influenciar en todos nosotros el trabajo, por ejemplo, de la Comisión de Ambiente, que estuviste reunida hace pocos días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Viviana -El trabajo tiene mucha exposición, mucha participación en las redes, y la gente va viendo que la magistratura y la función judicial se inmiscuye en las problemáticas y en las temáticas que también a ellos los preocupan. Quizás había un pensamiento de que nosotros sólo nos dedicábamos, puertas adentro, en nuestros estrados, en el expediente cerrado trabajando, y a veces no se ve todo lo que hacemos, salvo que vos tengas un caso particular y tengas que ir a tribunales.

La gente que está afuera de Tribunales y no sabe cuál es nuestro trabajo, piensa que sólo estamos encerrados en nuestro escritorio, en nuestros despachos o en nuestras salas de audiencia, y acá estamos trabajando para toda la sociedad, la sociedad en que vivimos, en la cual nosotros también podemos aportar nuestro conocimiento, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Aportar energías para que algo mejore.

Periodista -Te he visto muy preocupada por la cuestión ambiental, lo hemos hablado, has traído gente de otros círculos para debatir con los poderes judiciales cómo protegemos el ambiente. ¿Por qué? ¿De dónde te viene?

Viviana -Puede llegar a ser de mi papá, él es agrimensor nacional, es un amante de la naturaleza, trabajó mucho tiempo en Formosa midiendo campos, siguiendo los terrenos, incluso trabajó en el Instituto de Comunidades Aborígenes y allí midió tierras que después se les otorgó a los originarios a lo largo y ancho de la provincia. Entonces el amor ese por la naturaleza tiene que ver con los padres, mi madre también obviamente. Formosa está rodeada de ríos, es una provincia joven que tiene mucha naturaleza, mucho terreno virgen que hay que conocer y ojalá siga así virgen como está.

Periodista -Me hablabas de proteger el bien común, la casa común, un poco retomando lo que decía el Papa Francisco, el cuidado de la casa que vivimos todos.

Viviana -Vos sabés que sí. Y eso tiene que ver con mi mamá. Ella es una persona de mucha fe, que nos inculcó la fe, y a través de eso el bien común, el bien por los demás, ser solidarios. Esto de la Comisión de Ambiente empieza un poco a través del trabajo que iniciamos con Gustavo Vera a propósito de la Trata de Personas. Gustavo tiene la Cátedra Laudato Sí, me invitó a participar, y allí hablaron Esteban Servat y Pablo Olsson, son ambientalistas argentinos muy reconocidos que tienen un movimiento que se llama Deuda x Clima. A partir de allí vimos que se podía trabajar en la temática, con Machi, ya que es decisión política de ella crear la Comisión, y empezamos a relacionarnos con múltiples especialistas como Gustavo Muñoz, que es parte también del Secretariado y la Función Judicial, y nos relacionamos con la Asociación de Derecho Penal, Ambiental y Climático que se llama AIPAC. Allí está Miguel Asturias como cofundador, y participó de la reunión presencial de la Comisión que tuvimos hace unos días, nos habló de Ecocidio.

La materia es muy interesante, tiene que ver con lo que uno quiere y debe hacer por los demás porque creo que debemos inculcar nuestro deber de trabajar por un ambiente sano, que, si bien es un derecho universal, un derecho de todos, para mi es una obligación de cuidado. Se están exterminando muchas especies con el trabajo que lamentablemente hacemos los mismos seres humanos. Nosotros somos los mayores interesados en cuidar el ambiente y qué mejor que hacerlo desde el lugar en el que estamos.

Periodista -¿Qué es para vos el asociacionismo judicial, por qué asociarse? Asumiste como Presidenta en el 2015 y enseguida ya estabas sentada aquí en la FAM compartiendo con las otras provincias, así que tenés la doble experiencia, asociarte dentro de tu comunidad, dentro de tu grupo de pertenencia en tu provincia y también a nivel federal.

Viviana -Es muy importante no quedarse encerrado con su propia opinión, es reconocer que muchas veces solos, nos podemos equivocar, es encontrar colegas que quizás tengan problemas comunes, que quizás tengan otros problemas que nos pueden llegar a servir de aprendizaje, tener soluciones en base al intercambio, es encontrar también desde lo humano personas de bien que quieren trabajar para los demás. Muchas veces, el hecho de representar significa olvidarse un poco de uno mismo para acordarse de los que uno viene trayendo en sus espaldas. Es dejar de tener tiempo para uno, para su familia, y aportar eso de manera solidaria demás. Es hermoso y es apasionante. Cuando uno se mete en la vida del asociacionismo ve los resultados, no tan sólo del propio esfuerzo, sino de los demás. El trabajo que se hace aprendiendo de los demás todo el tiempo, y te sirve hasta para tu propia vida. Es utilizar el tiempo de manera asertiva, productiva, permanentemente.

Periodista -Te imagino jovencita empezando la carrera de abogacía, con sueños, ilusiones, qué te pasó luego en el trabajo concreto. Pensate estudiante y luego jueza, camarista, con toda la carrera judicial que tenés.

Viviana -Uno piensa que va a ser una abogada de las series que ves. Que uno va a al estrado judicial, se calza el traje, y la vida es solamente eso. Yo tengo mucho que agradecer. Yo soy Camarista Penal. Siempre, desde estudiante, me gustó el derecho penal. Y toda mi carrera, tanto en el ámbito profesional como judicial, estuvo en el ámbito penal. Estoy demasiado agradecida. Me considero muy joven y que puedo aportar mucho más todavía, que tengo que aprender muchísimo más, pero ya con una visión diferente de las cosas porque con el aplomo que te da la experiencia, la antigüedad en el ejercicio de la magistratura y de la función judicial obviamente que te da una tranquilidad y una forma de pensar diferente.

Periodista -¿Qué desafíos pensás que tienen los sistemas judiciales?

Viviana -Creo que propender al mayor acceso a la justicia. Nosotros nos vamos aggiornando permanentemente. Yo veo que nos vamos adaptando muy rápidamente a los movimientos sociales. Creo que las nuevas magistraturas que estamos ejerciendo ahora no son las mismas que las de hace 20 años, porque tenemos una forma de pensar y de ser diferentes.

No somos los jueces inalcanzables que estaban en el estrado y a los que no se podía acceder, con los que no se podía hablar porque ni bien juraban ante la Constitución pasaban a tener otro color de sangre. Nosotros somos jueces de jean y zapatillas. Esto lo veo todo el tiempo con mis colegas. Caminamos la calle y tenemos los mismos problemas que tienen absolutamente todos los seres humanos y estamos empapados de las mismas preocupaciones. Obviamente que tenemos diferente protagonismo social porque, como veníamos hablando, tenemos que actuar ante conflictos y ante preocupaciones de los demás.