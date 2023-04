“Hay candidatos que le toman el pelo a los formoseños”

El referente de Causa Provincial, Miguel Insfrán, analizó las afirmaciones de un precandidato a Gobernador opositor que afirmó que el 70% de los formoseños es rehén del Gobierno, y aseguró que sostener eso “es subestimar a los formoseños”.

Días atrás un dirigente opositor hizo afirmaciones sobre el pueblo de Formosa, y al respecto el profesor Insfran aseguró: “Eso es tomarnos el pelo a todos los formoseños” y agregó: “Decir que tienen de rehén al 70 por ciento de la población es subestimar a los formoseños. Si pretende ser gobernador con ese pensamiento, tratándonos de oveja se equivoca”.

Insfrán, quien fue presidente de la UCR-Formosa, diputado nacional, entre otros cargos electivos, dijo: “Somos militantes de muchos años y siempre trabajamos con fuerza, fui electo por partidos diferentes, porque la ciudadanía nos acompañó y no obligamos a nadie”.

Recalcó que “la gente ha entendió la decisión de acompañar al Gobernador y en la actualidad en Villa Escolar sacamos más del 90 por ciento de los votos, eso es militancia. Y eso ocurre en todas las localidades del interior”.

Sentenció que “esta persona no conoce la provincia y sobre todo no conoce al formoseño. Cuando lo veo me parece que anda detrás de algún negocio y eso es preocupante”.

INOPERANCIA DE LA OPOSICIÓN. Por su parte, el dirigente de El Espinillo, Cesar Jojot, sostuvo que la irrupción de este tipo de persona en la política “lo único que hizo es desnudar la inoperancia de la oposición. Una oposición que nunca tuvo ambición de gobernar y lo demuestra ahora cuando discuten, y les quema ser candidato, contra un estadista como Gildo Insfran”.

Enfatizó que “sabemos que faltan hacer cosas, es innegable que hay personas que no la pasan bien pero en la actualidad tenemos en el interior la posibilidad de desarrollarnos, estudiar e incluso a la Universidad Nacional de Formosa, ahora se le sumó la Universidad Provincial de Laguna Blanca, estas iniciativas son importantes para el desarrollo”.

Finalmente, Insfrán señalo que “hace muchos años venimos apoyando la gestión del Gobernador y en los últimos meses nos hemos juntado con dirigentes del interior donde nos ratificaron lo que veníamos haciendo”.

“Estamos contentos de formar parte de este espacio, ya que pertenecemos al campo nacional y popular. En la provincia acompañando al Gobernador desde Causa Provincial, y cada vez más seguro de la decisión que hemos tomado hace un largo tiempo”, remarcó el Profesor.

Finalmente, Miguel Insfrán sentenció que “se han incorporado dirigentes de diferentes puntos de la provincia e incluso en la actualidad estamos conversando con dirigente como “Coco” Gil, ex intendente de El Colorado con muchas posibilidades que se incorpore a nuestro equipo”.